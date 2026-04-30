Végéhez közeledik a romeltakarítás a Stellantisnál, az autógyártó nagy dobásra készül
A Stellantis 2021-es megalakulása óta tartó hagyományt tört meg csütörtökön azzal, hogy publikálta az első negyedéves nyereségadatait, ezt normál esetben csak a félévek végén kellene közölnie. Most azonban megtette, amivel egyszermind felvidította a befektetőit és érzékeltette, hogy a Carlos Tavares vezérigazgató tavalyi menesztését követő rendcsinálás eredményesnek ígérkezik.
A francia-olasz-amerikai autógyártó korrigált kamat- és adózás előtti eredménye (EBIT) 960 millió euró volt a január-márciusi időszakban, szemben a Reuters konszenzusában szereplő 568 millió eurós értékkel. A korrigált üzemi nyereség csaknem a háromszorosára nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, amit az összes régióban, különösen a kulcsfontosságú észak-amerikai piacon tapasztalható értékesítés növekedése vezérelt.
A Stellantis leszámolt a múlt örökségével
A Fiat Chrysler és a Peugeot-Citroen SA egyesülésével létrehozott Stellantis egyre jobban áll a romeltakarítás feladatával, a Tavarest váltó Antonio Filosa vezérigazgató szerint az idei tíz vadonatúj modelljük piaci fogadtatása is kedvező lesz, hasonlóan a tavalyi debütánsokéhoz.
Az igaz nagy durranást viszont a május 21-ei befektetői napjukra tartogatják, amikor is Filosa felvázolja az autógyártó konszern vadonatúj hosszú távú stratégiáját, ami garantáltan nem az elektromos átállásra fog fókuszálni.
Az ugyanis nem jött be a Stellantisnak, a társaság tavaly gyakorlatilag leírta az elektromos átállás erőltetésével keletkezett orbitális, 25,4 milliárd eurós veszteségét, ennek következtében 22,3 milliárd eurós éves mínusszal zárta a 2025-s üzleti évet. Egy évvel korábban még 5,5 milliárd eurós profittal büszkélkedhetett az akkor még Carlos Tavares által irányított konszern.
Egy másik ügyben viszont pozitív fordulat következett be, az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának februári ítéletével ugyanis hatályon kívül helyezte Donald Trump elnök egyes vámtarifáit, emiatt a Stellantis nagyjából 400 millió eurós visszatérítésre számíthat.
A riválisok közül a General Motors 500 millió dolláros, a Ford 1,3 milliárd dolláros visszatérítésre lehet jogosult. Szintén pozitívum, hogy a Stellantis csütörtökön megerősítette idei üzleti tervének célszámait, azaz a nettó árbevétel 4-6 százalékos növekedését várja, míg a korrigált üzemieredmény-marzsra 3 százalék körüli becslést adtak. Az ipari szabad cash flow várhatóan csak jövőre válik pozitívvá, bár 2025-höz képest minden bizonnyal javul.
Nőttek az autóeladások és a bevétel is gyarapodott
A start mindenesetre jól sikerült, hiszen a Stellantis 6 százalékkal, 38,13 milliárd euróra növelte első negyedéves bevételét. Ez 1,365 millió jármű értékesítéséből jött össze, ami 11 százalékos előrelépést jelent a tavalyihoz képest.
A friss és immár valóban versenyképesnek is tűnő modellek sorával a piacra lépő Stellantis az észak-amerikai régióban lépett hatalmasat előre, ott a csoport helyben legismertebb tagjai,
- a Chrysler
- a Ram,
- a Dodge
- és a Jeep
révén 17 százaléknyit javított, ez 379 ezer jármű kiszállítását jelenti. Piaci részesedésük 80 bázisponttal, 7,9 százalékosra emelkedett, amit főként a Ram kisteherautójuk bombasikerének köszönhetnek, melyből ötödével többet tudtak eladni a bivalyerős benzinfaló monstrumokat kedvelő amerikai piacon.
Legnagyobb piacukon, Európában is kitettek magukért , erről tanúskodik a bázisidőszakénál 12 százalékkal több, 637 ezer eladott gépkocsi. Harmadik legfontosabb piacukon, Dél-Amerikában "csak" 4 százalékos pluszt és 219 ezer leszállított autót tudtak ugyan felmutatni, de ott a kínai export – és immár a BYD brazíliai gyártásának beindultával – erős konkurenciával kell megküzdeniük.
Az ázsiai-csendes-óceáni térség és az afrikai-közel-keleti régió nem tartozik a kiemelt piacokhoz, ez vissza is köszön a most publikált adatokban, miszerint az előbbi térségbe írd és mondd 15 ezer autót vittek (+15 százalék), utóbbiba pedig 111 ezret (+11 százalék).