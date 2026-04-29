Megvan, mivel keresik magukat rommá a svájciak, és még nincs vége a ralinak

A svájci SG Value Partners alapkezelő cég Warburg Value nevű alapja az idén 12 százalékos hozamot ért el, amivel – a Bloomberg által összeállított adatok szerint – a globális piacon működő versenytársai 95 százalékát felülmúlta, de az elmúlt öt évben is lepipálta riválisai 79 százalékát.

Megvan, mivel keresik magukat rommá a svájciak / Fotó: Hans Lucas via AFP

Svájci alapkezelő: még nincs vége a ralinak

A pénzügyi szolgáltató elárulta, hogy kitartott az olajipari részvények mellett, és a ralinak még nincsen vége, mivel a részvényárfolyamok erősödésének el kell érnie az olajvállalatok profitnövekedésének a mértékét, ami az iráni háború miatt következett be.

Márciusban is energiarészvény volt a Gregor Trachsel portfóliókezelő által menedzselt 122 millió eurós alap tíz legnagyobb befektetéséből öt.

Az idei felülteljesítés az energiaszektorban számos pozíciót évek óta fenntartó alapkezelő régi meggyőződését igazolja, hogy az olajárak sokak által várt folyamatos csökkenése nem fog megvalósulni. Nem véletlen, hogy az MSCI World Energy Index volt az idei év legjobban teljesítő globális szektorindexe.

Állandóan azt hallottuk, hogy az olajkorszak már rég mögöttünk van, ez egy hanyatló iparág

– mondta az 58 éves Trachsel Zürichben, ahonnan cége közel 300 millió eurónyi vagyont felügyel.

Mi azonban kétszer is megvizsgáljuk azokat a befektetési lehetőségeket, melyeket mások elvetnek.

Összességében az energiapapírok Trachsel 83 részvényből álló portfóliójának 11 százalékát teszik ki. Az alap idei nyereségét főként a Nabors Industries olaj- és gázkitermelő cég 67 százalékkal felértékelődő, az olasz Eni 46 százalékkal dráguló és a finn Neste 42 százalékkal erősödő részvényeinek köszönhette.

Vannak a portfólióban HALO-részvények is

Az energia mellett az SG Value Partners jelentős pozíciókkal rendelkezik az olyan ciklikus szektorokban is, mint például az ipar és az alapanyaggyártás.

Az ezekbe a szegmensekbe tartozó részvények mostanság amúgy is nagy népszerűségnek örvendenek. HALO-részvényeknek (heavy asset and low obsolescence, vagyis jelentős és lassan elavuló fizikai infrastruktúrával működő cégek részvényei) nevezik őket, és azért kedveltek, mert ellenállóbbnak tartják őket a mesterséges intelligencia romboló hatásával szemben. A két szektorban a befektetések március végére az alap 42 százalékát tették ki.