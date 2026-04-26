Bajnokavatás: ez a hazánkban is jelenlévő tech vállalat hamarosan az Nvidiát is megelőzve a világ legnyereségesebb cégévé válik

A brutális növekedés a cég székhelyét képező délkelet-ázsiai ország államháztartására is érezhető hatással lesz. A külföldi befektetők márciusban kiszórták a portfóliójukból a dél-koreai részvényeket és kötvényeket, lehet, hogy gyorsan meg fogják bánni.
Murányi Ernő
2026.04.26, 16:25
Frissítve: 2026.04.26, 16:40

Az előrejelzések szerint az egyik dél-koreai csipgyártó jövőre megelőzi az amerikai Nvidiát, és a világ legnyereségesebb vállalatává válik, amit a memóriás félvezetők szegmensében várható brutális nyereségnövekedés hajt majd előre, amely várhatóan rekordmagasságokba emeli Dél-Korea tőzsdeindexét is.

Ez a tech vállalat hamarosan a világ legnyereségesebb cégévé válik / Fotó: NurPhoto via AFP

Nagy ugrások Dél-Koreában

A KB Securities által a Bloomberg-konszenzus alapján összeállított adatok szerint a Samsung Electronics 2027-ben 488 ezermilliárd dél-koreai von (1 forint = 5 von) működési nyereséget és 61,6 százalékos árrést fog elérni, megelőzve az Nvidia 485 ezermilliárd vonját. 

A másik koreai memóriacsip-gyártó SK hynix várhatóan a harmadik helyre jön fel világszinten, 358 ezermilliárd von működési nyereséggel és 79,6 százalékos árréssel, ami a legmagasabb a földkerekség top 11 vállalata között.

A jövő évi rangsor jelentős előrelépést jelent mindkét koreai tech vállalat számára. A Samsung Electronics és az SK hynix idén még várhatóan csupán a második, illetve a negyedik helyet foglalja el világszinten.

A várható nyereségnövekedés brutális hatással lesz Dél-Korea államháztartására is. A KB Securities becslései szerint 

  • a Samsung Electronics 
  • és az SK hynix 

együttes társasági adófizetései 2026-ban tavalyhoz mérten a 12-szeresükre, 141 ezermilliárd vonra emelkednek, 2027-ben pedig egy újabb ugrással 203 billió vonra, ami újabb 44 százalékos növekedést jelent éves bázison.

Ketten megtermelik az ország devizatartalékának háromnegyedét

Dollárban számolva a két vállalat együttes nettó nyeresége 2026-ban 316,8 milliárd dollárra tehető, ami nagyjából Dél-Korea devizatartalékainak a 75 százalékát teszi ki. 

A dél-koreai KOSPI tőzsde működési nyeresége pedig ebben az évben várhatóan 165 százalékkal, 792 ezermilliárd vonra nő, majd 2027-ben eléri az 1044 ezermilliárd vont.

A memóriacsip-gyártók eredményeit kiszűrve a KOSPI idei működési nyeresége 37 százalékkal nőne az előző évhez képest, ami főként a védelmi, hajóépítő, gépipari, olajfinomító, energetikai és robotikai szektoroknak köszönhető.

A KOSPI jelenleg 1,4-szeres átlagos P/B aránynál (részvényárfolyam/könyv szerinti érték) jár, ami jelentős diszkontot jelent a globális és az ázsiai feltörekvő piacok átlagához képest, amelyek rendre 3,1-szeres és 2-szeres szinten állnak, az Egyesült Államok 4,5-szeres és Tajvan 3,9-szeres mutatójáról nem is beszélve.

A KB Securities a 2026-os KOSPI-célértéket 7500 pontra tűzte ki, ami még mindig csupán kétszeres P/B-t jelent, hivatkozva a félvezetőipari nyereségciklusra és a vállalatirányítás javítását célzó kormányzati intézkedésekre, többek között a kereskedelmi törvény módosításaira. Pénteken a szöuli börze vezető tőzsdemutatója 6476 ponton zárt.

A jelentés szerint a külföldi befektetők márciusban nettó 55 ezermilliárd von értékben szórták a koreai részvényeket és kötvényeket, amit elsősorban a közel-keleti geopolitikai kockázatok, a nyereségrealizálás, valamint az állampapírok visszaváltása hajtott.

A Samsung Electronicsnak amúgy idehaza, Jászfényszarun működik az egyik televízió-, Gödön pedig a viták kereszttüzébe került akkumulátorgyára. Utóbbiról a parlamenti választások után közölte a Greenpeace, hogy nem talált a környezetében sem határértéket meghaladó, sem egészségügyi szempontból jelentős szennyezést.  

