Bajnokavatás: ez a hazánkban is jelenlévő tech vállalat hamarosan az Nvidiát is megelőzve a világ legnyereségesebb cégévé válik

Az előrejelzések szerint az egyik dél-koreai csipgyártó jövőre megelőzi az amerikai Nvidiát, és a világ legnyereségesebb vállalatává válik, amit a memóriás félvezetők szegmensében várható brutális nyereségnövekedés hajt majd előre, amely várhatóan rekordmagasságokba emeli Dél-Korea tőzsdeindexét is.

Nagy ugrások Dél-Koreában

A KB Securities által a Bloomberg-konszenzus alapján összeállított adatok szerint a Samsung Electronics 2027-ben 488 ezermilliárd dél-koreai von (1 forint = 5 von) működési nyereséget és 61,6 százalékos árrést fog elérni, megelőzve az Nvidia 485 ezermilliárd vonját.

A másik koreai memóriacsip-gyártó SK hynix várhatóan a harmadik helyre jön fel világszinten, 358 ezermilliárd von működési nyereséggel és 79,6 százalékos árréssel, ami a legmagasabb a földkerekség top 11 vállalata között.

A jövő évi rangsor jelentős előrelépést jelent mindkét koreai tech vállalat számára. A Samsung Electronics és az SK hynix idén még várhatóan csupán a második, illetve a negyedik helyet foglalja el világszinten.

A várható nyereségnövekedés brutális hatással lesz Dél-Korea államháztartására is. A KB Securities becslései szerint

a Samsung Electronics

és az SK hynix

együttes társasági adófizetései 2026-ban tavalyhoz mérten a 12-szeresükre, 141 ezermilliárd vonra emelkednek, 2027-ben pedig egy újabb ugrással 203 billió vonra, ami újabb 44 százalékos növekedést jelent éves bázison.

Ketten megtermelik az ország devizatartalékának háromnegyedét

Dollárban számolva a két vállalat együttes nettó nyeresége 2026-ban 316,8 milliárd dollárra tehető, ami nagyjából Dél-Korea devizatartalékainak a 75 százalékát teszi ki.

A dél-koreai KOSPI tőzsde működési nyeresége pedig ebben az évben várhatóan 165 százalékkal, 792 ezermilliárd vonra nő, majd 2027-ben eléri az 1044 ezermilliárd vont.

A memóriacsip-gyártók eredményeit kiszűrve a KOSPI idei működési nyeresége 37 százalékkal nőne az előző évhez képest, ami főként a védelmi, hajóépítő, gépipari, olajfinomító, energetikai és robotikai szektoroknak köszönhető.