Figyelmeztet a kiskerlánc: élelmiszer-drágulást hozhat az iráni háború – a Tesco a mesterséges intelligenciát is beveti az árak letörésére

Egy elhúzódó közel-keleti konfliktus jelentős élelmiszerár-emelkedést hozhat, sok a bizonytalanság a vezető brit kiskereskedelmi lánc szerint. A Tesco erős üzleti évet tudhat maga mögött, az idei évre viszont óvatos előrejelzést adott. A költségek lefaragása érdekében nagyobb hangsúlyt fektetnek a mesterséges intelligencia alkalmazására is.
K. T.
2026.04.16, 15:05
Frissítve: 2026.04.16, 15:42

Az élelmiszerek drágulása mellett profitjának visszaesésével járhat egy esetlegesen elhúzódó iráni háború – figyelmeztetett csütörtökön a Tesco. A legnagyobb brit kiskereskedelmi lánc mindent megtesz, hogy alacsonyan tartsák az élelmiszerárakat a közel-keleti háború és az energiaválság okozta gazdasági bizonytalanságok közepette.

Az élelmiszereket is drágíthatja az iráni háború, a Tesco is óvatos / Fotó: 1000 Words / Shutterstock

„Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk a heti bevásárlás költségeinek alacsony szinten tartása érdekében, és mivel a közel-keleti konfliktus további bizonytalanságot okoz a fogyasztók és általában véve a gazdaság számára, ez az elkötelezettség most fontosabb, mint valaha” – jelentette ki Ken Murphy vezérigazgató csütörtökön, a társaság előzetes eredményszámainak közzétételét követően.

A cégvezér szerint jelenleg lehetetlen megjósolni, hogy a háború okozta meredek energiaár-emelkedés milyen mértékben fogja növelni az élelmiszerárak inflációját.

A brit Élelmiszer-forgalmazási Intézet becslése szerint idén akár 10 százalékkal is emelkedhet az élelmiszerek ára, Murphy ugyanakkor úgy fogalmazott, egyelőre nem látnak olyan jeleket, melyek jelentős inflációra utalnának.

A jelenleg is futó, 2026–2027-es üzleti évre vonatkozó kilátások tekintetében ezzel együtt meglehetősen óvatos a vezetőség, az iráni háború gazdasági hatásai miatt nagy a bizonytalanság.

A társaság ezért széles, 3–3,3 milliárd font közötti célsávot jelölt ki a működési eredményre vonatkozóan az idei évre, vagyis kedvezőtlen forgatókönyv estén a Tesco profitjából is kiharaphat a közel-keleti válság.

Közleményük szerint „sok minden függ majd a konfliktus időtartamától és különösen attól, hogy milyen hatással lesz ez az egyesült királyságbeli háztartásokra és általában véve a gazdaságra.”

A Tesco a következő egy évben 500 millió fonttal faragná le költségeit, ennek részeként nagyobb mértékben fogják alkalmazni a mesterséges intelligenciát (MI) az árak csökkentésének időzítésének és módjának meghatározásában, valamint MI-n alapuló pénzügyi eszközöket is bevezetnek.

Erős évet zárt a Tesco

A Tesco erős időszakot tudhat maga mögött, működési eredménye 0,6 százalékkal 3,15 milliárd font fölé emelkedett a február végén, azaz még az iráni háború kitörése előtt zárult 2025–2026-os üzleti évben. A vállalat előzetes eredményközlése alapján ezzel túlszárnyalta a 2,9–3,1 milliárd font között szóródó piaci várakozásokat.

A számos európai piacon, köztük Magyarországon is működő kiskereskedelmi lánc árbevétele 4,3 százalékkal 66,6 milliárd fontra nőtt, adózott eredménye pedig 10 százalékkal 1,8 milliárd fontra futott be.

 

A vállalat részvényei 3 százalékkal erősödtek a csütörtök délelőtti kereskedésben, a vártnál jobb eredményszámok mellett a bejelentett részvény-visszavásárlási program is segítette a kurzust. Az év eleje óta 10 százalékot menetelt a részvény.

 

