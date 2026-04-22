A Tesla most is meglepetéssel szolgált: már az idén jön a robotaxi és a humanoid robot

Meglepetésekkel szolgált a Tesla New York-i tőzsdezárás után publikált első negyedéves beszámolója, amelyben 16 százalékkal magasabb, 22,38 milliárd dolláros bevételről és 17 százalékkal megugró 477 millió dolláros adózott nyereségről adtak hírt. Emellett a szabad készpénzállomány 1,44 milliárd dolláros tétele is meglepő volt, mivel sokan 1,5 milliárd dollárt vártak ezen a soron – de negatív előjellel.

A Tesla Model 3 és a Model Y még évekig gyártásban marad / Fotó: FANG ZHE

A pozitív fordulat hátterében az áll, hogy a társaság egyelőre nem költi eszeveszett tempóban a befolyó pénzt a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatásokra, a robotaxizásra, és az autonóm vezetést lehetővé tevő szoftverfejlesztésre. A magasabb bevételt úgy érték el, hogy autókiszállításaik az első negyedévben a vártnál lassabb ütemben, 6,8 százalékkal nőttek csak.

Nőttek ugyan a Tesla autóeladásai, de nem eléggé

A Tesla elektromos autóiból 358 ezer fogyott, ez 7-14 ezerrel kevesebb a vártnál. Ennek egyrészt a világpiaci verseny erősödése, a kínai konkurencia előretörése a felelős, valamint Donald Trump amerikai elnök, aki tavaly szeptember végi hatállyal eltörölte az elektromos autók vásárlása és lízingje esetében addig garantált 7500 dollárig terjedő adókedvezményt, s ezzel lábon lőtte az iparágat.

Amely azért lassan kiheveri ezt a csapást. A Tesla az adókedvezmények megvonására válaszul a 40 ezer dollár alatti kategóriába szorított, lecsupaszított Standard modellvariációkkal lépett a piacra, de ezek finoman szólva nem hoztak bombasikert,

Elon Musk cége a minap jelentette be, hogy tényleg dolgozik egy szuperolcsó, 25 ezer dollárba, azaz tízmillió forintnál is kevesebbe kerülő elektromos mini SUV-n, de a járműről annak 4,28 méteres hosszúságán kívül más adatot nem közölt. A mini SUV gyártását Kínában kezdik, de az európai összeszerelés is a tervek között szerepel.

A Cybercab sorozatgyártása még az idén megindul

Igaz, a "megfizethető Tesla" luftballonjából Elon Musk már nem egyszer kieresztette a levegőt, könnyen lehet hogy ennek a projektnek is ez lesz a vége. Határidőket szerencsére ezzel kapcsolatban nem közölt a Tesla, úgyhogy nem lesz mit számon kérni a cégvezetésen.