Geopolitikai vihar kontra sztoikus bikák: miért nincs pánik a tőkepiacokon?

„Még ha eljön is, mire jó elébe futni a fájdalomnak? Elég hamar beléd nyilall az, amikor itt lesz. Engedj magadnak közben valami jobbat remélni.” Bár néhány évszázad eltelt már azóta, hogy Seneca papírra vetette ezen gondolatait, de úgy tűnik, semennyit sem veszítettek értékükből. Legalábbis mintha a tőkepiacok megfontolták volna a nagy sztoikus gondolkodó szavait.

A tőkepiacokon a sztoikus nyugalom lett úrrá / Fotó: AFP

Az energiaválság dacára a legfontosabb részvényindexek nem estek vissza, sőt...

Egyre-másra érkeznek új elemzések, a média különböző felületein folyton arról olvashatunk, hogy a világ az eddigi talán legnagyobb energiaválság felé igyekszik (a globális olajkínálat mintegy 20 százaléka kiesett), az iráni konfliktus körüli hírek egyszer rendkívül pozitívnak tűnnek, hogy aztán pár napon, esetleg órán belül teljesen ellentétes következtetésre jussunk a soron következő információ alapján.

Sztoikus nyugalom?

Taktikai kivárás?

Túlzott optimizmus?

Akármilyen elnevezéssel illetjük is azokat a folyamatokat, amiknek jelenleg a szemtanúi vagyunk, a tény az tény: a kockázatok ellenére a fontosabb részvényindexek – néhány kivételtől eltekintve – ma közel azokon a szinteken, vagy azok felett forognak, ahol a közel-keleti konfliktus előtt voltak.

Persze a tőkepiacok jelenlegi viselkedése nem példa nélküli.

Mi magunk is többször felhívtuk a figyelmet arra, hogy gyakran nem maga a háború ténye, hanem az azt megelőző bizonytalanság határozza meg a piacok hangulatát.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a tőzsdeindexek sok esetben már a fegyveres összecsapások tényleges kitörése előtt beárazzák a legrosszabb forgatókönyveket.

Az S&P 500 januári csúcsát követő nagyjából 10 százalékos visszaesése viszont egyáltalán nem azt jelzi, hogy igazán borúsak lettek volna azok az elképzelt szcenáriók. Elkalkulálták volna magukat a piacok a kockázatokat illetően, vagy az elemzők tévednek a rizikófaktor méretének tekintetében?

Az is lehet, hogy a befektetők megtalálták a mintázatot a jelenlegi amerikai vezetőség diplomáciai játszmáiban: először vámok és retorikai fenyegetések (esetleg egy gyors, korlátozott katonai akció), végül pedig a visszatáncolás.