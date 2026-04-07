Deviza
EUR/HUF376,65 -0,15% USD/HUF322,68 -0,03% GBP/HUF431,78 -0,17% CHF/HUF407,83 -0,12% PLN/HUF88,4 -0,1% RON/HUF73,92 -0,17% CZK/HUF15,4 +0% EUR/HUF376,65 -0,15% USD/HUF322,68 -0,03% GBP/HUF431,78 -0,17% CHF/HUF407,83 -0,12% PLN/HUF88,4 -0,1% RON/HUF73,92 -0,17% CZK/HUF15,4 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
árupiac
szarvasmarha
húsipar

Elszabadult az élő marha ára - még mindig tart a történelmi sztrájk az amerikai húsiparban

Ellátási gondok miatt aggódik az amerikai húspiac. Harmadik hete tart a történelmi sztrájk Coloradóban a világ legnagyobb húsfeldolgozó cégénél. Az élő marha határidők csúcsra futottak a chicagói árutőzsdén.
Faragó József
2026.04.07, 20:16

Az élő marha-határidős értékek 0,9 százalékkal emelkedtek a hét elején, s rekord értéket mutatnak: 2,4845 dollárt fontonként a chicagói árutőzsdén. A piac továbbra is aggódik a szűkös szarvasmarha- és marhahús-ellátás miatt. Ma véget érhet a történelmi sztrájk.

történelmi sztrájk
Rekordszintre emelkedett a szarvasmarha piaci ára (dollár/font) a történelmi sztrájk alatt

Ma véget érhet a történelmi sztrájk

A Wall Street Journal által megkérdezett elemzők szerint,

 a coloradói JBS gyár dolgozói kedden tervezik a visszatérést a munkába, ezzel véget vetve a világ legnagyobb húsfeldolgozójánál tartott közel háromhetes sztrájknak. 

A sztrájktárgyalások ezen a héten folytatódnak.

Még március közepén kezdett sztrájkba 3 800 dolgozó az ország egyik legnagyobb húsfeldolgozó üzemében Coloradóban. Négy évtizede nem volt ekkora megmozdulás az ágazatban.

A szakszervezet szerint, 

dolgozóik az ország legnehezebb és legveszélyesebb munkáit végzik, s magasabb béreket, jobb egészségügyi ellátást érdemelnek. 

A JBS, a világ legnagyobb húsipari vállalata, a New York-i tőzsdén 17 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkezik. Környezetvédők támadják a céget, emellett egy szövetségi vizsgálat során a JBS elsimerte, hogy megvesztegetett brazil tisztviselőket a nemzetközi terjeszkedése érdekében.

Mélyponton az élő marha állománya

Az Egyesült Államokban 75 éve nem volt olyan kevés szarvasmarha, mint ebben az évben: január 1-jén 86,2 millió állat volt a létszám.

  • Ráadásul, Donald Trump vámjai korlátozzák a Brazíliából érkező importot.
  • Miközben a marhahús ára rekordszintre emelkedett az Egyesült Államokban.

A Greeley üzemben a cég megpróbálta megfélemlíteni a dolgozókat, hogy lépjenek ki a szakszervezetből – mondta Matt Shechter, a szakszervezet főjogásza.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu