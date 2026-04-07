Elszabadult az élő marha ára - még mindig tart a történelmi sztrájk az amerikai húsiparban

Az élő marha-határidős értékek 0,9 százalékkal emelkedtek a hét elején, s rekord értéket mutatnak: 2,4845 dollárt fontonként a chicagói árutőzsdén. A piac továbbra is aggódik a szűkös szarvasmarha- és marhahús-ellátás miatt. Ma véget érhet a történelmi sztrájk.

Rekordszintre emelkedett a szarvasmarha piaci ára (dollár/font) a történelmi sztrájk alatt

Ma véget érhet a történelmi sztrájk

A Wall Street Journal által megkérdezett elemzők szerint,

a coloradói JBS gyár dolgozói kedden tervezik a visszatérést a munkába, ezzel véget vetve a világ legnagyobb húsfeldolgozójánál tartott közel háromhetes sztrájknak.

A sztrájktárgyalások ezen a héten folytatódnak.

Még március közepén kezdett sztrájkba 3 800 dolgozó az ország egyik legnagyobb húsfeldolgozó üzemében Coloradóban. Négy évtizede nem volt ekkora megmozdulás az ágazatban.

A szakszervezet szerint,

dolgozóik az ország legnehezebb és legveszélyesebb munkáit végzik, s magasabb béreket, jobb egészségügyi ellátást érdemelnek.

A JBS, a világ legnagyobb húsipari vállalata, a New York-i tőzsdén 17 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkezik. Környezetvédők támadják a céget, emellett egy szövetségi vizsgálat során a JBS elsimerte, hogy megvesztegetett brazil tisztviselőket a nemzetközi terjeszkedése érdekében.

Mélyponton az élő marha állománya

Az Egyesült Államokban 75 éve nem volt olyan kevés szarvasmarha, mint ebben az évben: január 1-jén 86,2 millió állat volt a létszám.

Ráadásul, Donald Trump vámjai korlátozzák a Brazíliából érkező importot.

Miközben a marhahús ára rekordszintre emelkedett az Egyesült Államokban.

A Greeley üzemben a cég megpróbálta megfélemlíteni a dolgozókat, hogy lépjenek ki a szakszervezetből – mondta Matt Shechter, a szakszervezet főjogásza.