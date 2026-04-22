A nemzetközi veszélyek sem állították meg a BUX szárnyalását: a Mol húzta magával a pesti parkettet, egymás után dönti a rekordokat a Richter

A Barátság kőolajvezeték újraindítása után pattant az olajtársaság árfolyama. A pesti tőzsde jó teljesítményéhez a történelmi csúcsra érő Richter is hozzájárult.
K. B. G.
2026.04.22, 17:13
Frissítve: 2026.04.22, 17:34

Noha a nemzetközi hangulat inkább enyhén pesszimista volt a szerdai napon, ez nem állította meg a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) lendületét, így a piac vezető indexe, a BUX is feljebb tudott kapaszkodni. A pesti parkett emelkedését kérdés nélkül a több mint 3 százalékos ugrást produkáló Mol hajtotta, miután a hazai olajtársaság közölte, hogy már csütörtökön megérkezhetnek az első szállítmányok a Barátság kőolajvezetéken.

A pesti tőzsde megállíthatatlan volt szerdán / Fotó: Pixels Hunter / Shutterstock

Több dolog is repítette a Molt, ami húzta magával a magyar tőzsdét

A Mol százhalombattai finomítóját az orosz olaj feldolgozására optimalizálták, mely legnagyobb biztonsággal és legolcsóbban a Barátság kőolajvezetéken ér célba, ráadásul az olaj ára is emelkedett a nap folyamán, miután kedden elmaradtak az amerikai-iráni tárgyalások az iráni háború lezárásáról vagy a Hormuzi-szoros blokádjának feloldásáról. Ez nem csak a Mol de más olajtársaságok részvényeinek az árfolyamát kedvezően befolyásolta, így a vállalat részvényeinek emelkedését több tényező is segítette. A Mol így 3,67 százalékos erősödés után 4236 forinton zárt, hozzájárulva ahhoz, hogy a BUX 0,49 százalékos emelkedést produkáljon és 136 303,42 ponton zárja a napot.

RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 4 236 HUF 0 / +3,67 %
Forgalom: 3 197 265 304 HUF
Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Az OTP árfolyamán azonban már inkább a nemzetközi pesszimizmus volt érezhető, így a bankpapír veszített értékéből, hasonlóan az európai pénzügyi szektor legtöbb vállalatához. Az egyes régiók, országok gazdasági kilátásait hagyományosan leginkább tükröző európai bankszektor számára hidegzuhanyként érkezhetett, hogy 

a nap folyamán mind Németország, mind Olaszország csökkentette idei növekedési várakozásait az iráni háború okozta sokkhatás miatt. 

Bár ez nem teljesen váratlan lépés, a piacok borúlátását mégis erősítette. Az OTP így 1,49 százalékos gyengülés után 42 180 forinton zárta a kereskedést.

A forintot is megütötte a kockázatkerülő hangulat, de a magyar deviza az euróval szembeni 365 fölötti árfolyamról végül vissza tudott kúszni ezen szint alá.

Egymás után dönti a rekordokat a Richter

Bár az európai gyógyszerszektor cégei is inkább stagnáltak vagy lefelé indultak, a Richter záróárfolyama kedd után szerdán is új csúcsra érkezett. A gyógyszergyártó bevételének és nyereségének ugyan nem kedvez a forint erősödése, a vállalat az utóbbi időben több új ígéretes gyógyszerfejlesztésről is beszámolt és a tavalyinál jóval nagyobb osztalékot is fizet majd. Az idei évben így úgy tűnik, hogy megállíthatatlan a Richter szárnyalása. A nap folyamán a gyógyszergyártó 1,06 százalékos erősödés után ért 13 340 forintos új csúcsra.

RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 13 340 HUF 0 / +1,06 %
Forgalom: 3 879 822 300 HUF
A bőkezű osztalék ajánlata a Magyar Telekom kurzusát is repíti már egy ideje, a távközlési cég így egyre közelebb kerül sokáig megdönthetetlennek tartott 2000 márciusi 2655 forintos csúcsához. A távközlési cég 2502 forinton állt záráskor, ami 2,29 százalékos erősödést jelent.

A politikai papírok közül az Opus élénk forgalom mellett alig változott, míg a 4iG mintegy 1 százalékos emelkedést produkált a nap folyamán.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu