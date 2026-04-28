Az üzemeltető húzza a pesti tőzsdét, de délutánra elfogyott a lendület – a Richter osztaléka miatt bizonytalanság húzta vissza a piacot

A záráshoz közeledve kedden elfogyott a lendület a pesti tőzsdén, így egy rövidebb időre a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe mínuszba fordult, mielőtt stabilizálódott volna. Az üzemeltető BÉT viszont kiválóan teljesített, miután a hétfői jelentése a tavalyi eredmény 65 százalékos növekedéséről számolt be, majd kedden érkezett a tájékoztatás, hogy a tőzsdeüzemeltető a résztulajdonában lévő KELER-től 4,2 milliárd forintos osztalékot kap.

A BÉT részvényei ennek megfelelően közel 5 százalékot erősödtek, és 12 900 forint körül jártak délután 4 körül, amivel a keddi nap legjobban teljesítő részvényének számítottak.