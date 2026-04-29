Európa esik, de a pesti tőzsde stabilan tartja magát – jól jött a Richter új engedélye
A reggeli erős nyitás után visszaadta a nyereség egy részét a pesti tőzsde a délelőtti órákban, ahogy az olajárak felfelé indultak, és a nemzetközi piacokon is beborult a hangulat. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) vezető részvényindexe, a BUX a nyitást követő több mint félszázalékos erősödés után már csak 0,2 százalék körüli pluszt mutatott, miután a blue chip részvények többsége gyengült a reggeli órákhoz képest.
A pesti tőzsde teljesítménye azonban így is felülmúlta az európai börzékét, így a Stoxx 600 Europe index a délelőtti órákban már mínuszokat mutatott, noha az Adidas, a Carlsberg, a UBS vagy épp a Deutsche Bank a vártnál jobb eredményeket tett közzé a nyitás előtt. Ugyancsak mínuszokat mutatott a londoni, a frankfurti, a párizsi vagy épp a milánói tőzsde a délelőtti órákban.
A blue chipek többsége lefelé indult a nyitást követően a pesti tőzsdén
A BÉT-en az OTP árfolyama a reggeli erősödés után inkább a tegnapi záróárfolyamot közelítette, a bank részvényei a 42 ezer forintos határ körül oszcilláltak. Paradox módon a Mol árfolyamát sem segítette az olajárak emelkedése, a cég részvényei a kezdeti erősödés után mínuszba fordultak, és 4030 forintig süllyedtek.
Az új gyógyszerére az Európai Bizottságtól engedélyt kapó Richter viszont folytatta a reggeli erősödést, miután az előző napon a cég árfolyamát megütötte az osztalékfizetés idejével kapcsolatos bizonytalanság. A gyógyszercég másfél százalékos erősödés után 12 870 forinton mozgott, miközben a forgalom mérsékelt volt a pesti parketten.
A Magyar Telekom részvényeiből is elveszett a reggeli lendület a délelőtti órákban, de az árfolyam közel maradt a 2500 forintos szinthez.
Az eredményeit a hétfői zárás után közlő tőzsdeüzemeltető BÉT a keddi közel 5 százalékos erősödés után ismét nagyot erősödött, az árfolyam már 13 700 forinton állt, szemben a hétfői 12 300 forintos, eredményközlés előtti záróárral.