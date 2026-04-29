Európa esik, de a pesti tőzsde stabilan tartja magát – jól jött a Richter új engedélye

A reggeli erős nyitás után visszaadta a nyereség egy részét a pesti tőzsde a délelőtti órákban, ahogy az olajárak felfelé indultak, és a nemzetközi piacokon is beborult a hangulat. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) vezető részvényindexe, a BUX a nyitást követő több mint félszázalékos erősödés után már csak 0,2 százalék körüli pluszt mutatott, miután a blue chip részvények többsége gyengült a reggeli órákhoz képest.

A pesti tőzsde teljesítménye azonban így is felülmúlta az európai börzékét, így a Stoxx 600 Europe index a délelőtti órákban már mínuszokat mutatott, noha az Adidas, a Carlsberg, a UBS vagy épp a Deutsche Bank a vártnál jobb eredményeket tett közzé a nyitás előtt. Ugyancsak mínuszokat mutatott a londoni, a frankfurti, a párizsi vagy épp a milánói tőzsde a délelőtti órákban.