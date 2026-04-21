Vége a választási árazásnak, a pesti tőzsde visszazökkent a megszokott kerékvágásba

Nem tartott sokáig az optimizmus a pesti tőzsdén kedd reggel, a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX már az első órában a negatív tartományba fordult, igaz, csak alig észrevehető, 0,05 százalékos mértékben. A blue chipek közül egyedül a Mol volt képes emelkedésre, az olajvállalat részvényei közel 1 százalékot emelkedtek. Ezzel szemben azonban az OTP, a Richter és a Magyar Telekom kurzusában enyhe gyengülés volt megfigyelhető, 0,3–0,7 százalék közötti mértékben.

Apró korrekció a pesti tőzsdén, noha a térség piacai még zöldben járnak / Fotó: Shutterstock

A BUX más irányba mozog, mint a térség tőzsdéi

A BUX lefordulása annak tükrében némileg meglepő, hogy a legtöbb európai tőzsdén továbbra is az óvatos optimizmus volt a meghatározó , így a frankfurti, a párizsi vagy épp a londoni tőzsde indexei a pozitív tartományban jártak kedd reggel, ahogy a térség börzéi is inkább erősödtek.

Ugyanakkor a múlt héten a BUX felülteljesítette vetélytársait, így ez jelentheti az eufória korrekcióját is, hiszen a geopolitikai feszültségek továbbra is jelen vannak. Erre utalhat az is, hogy az euró árfolyama ismét átlépte a 362 forintos szintet, és a magyar deviza enyhén gyengült a lengyel zlotyval vagy a cseh koronával szemben is. Egy dollárért pedig 10 óra körül már közel 308 forintot kellett adni.