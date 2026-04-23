A BUX lerázta magáról a borús nemzetközi hangulatot, nincs ami megállítaná a Richter szárnyalását
Csütörtökre elillanni látszik az iráni háború rendezésével és a Hormuzi-szoros gyors megnyitásával kapcsolatos optimizmus a világ tőzsdéin a tűzszünet meghosszabbításának ellenére is. Ugyanis a keddre tervezett amerikai-iráni tárgyalásokra a perzsa ország még csak delegációt sem küldött és két hajót is elkobzott a Hormuzi-szorosban, valamint több hajóra tüzet is nyitott, emelkedésre sarkallva az olajárakat.
A forint piacán folytatódott a választási eufória utáni kijózanodás, miután a geopolitikai feszültségek és az ezek hatására emelkedő olajár nem kedvez a magyar fizetőeszköz teljesítményének. Az iráni háború keltette bizonytalanság hatására egy euróért csütörtök reggel már több mint 366 forintot kellett adni, míg a egy dollár már több mint 312 forintba került.
Így kezdte a napot a pesti tőzsde
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX nyitáskor enyhe, 0,09 százalékos erősödés után 136 454,09 ponton állt a nyitást követő percekben. A BUX erősödését segítette, hogy a Richter folytatta menetelését és a szerdai történelmi csúcs után csütörtökön is emelkedéssel nyitott, a részvények 0,3 százalékos drágulása után 13 380 forint volt az árfolyam.
A BUX index legnagyobb összetevője, az OTP minimális 10 forintos esés után 42 170 forinton állt a kereskedés kezdete után, ám később pozitívba fordult a papír teljesítménye.
A szerdán szédületes ralit produkáló Mol tovább tudott erősödni, ám az első percekben csak korlátozott, 014 százalékos mértékben, elérve így a 4242 forintos árfolyamot. Az olajtársaság számára kedvező lehet az olajárak emelkedése és a vállalat tájékoztatása szerint csütörtökön a Barátság kőolajvezetéken is megérkeznek az első szállítmányok, ami már a szerdai ralihoz is hozzájárult.
A Magyar Telekom változatlan, 2502 forintos árfolyamon nyitott, de az első percekben már emlkedésnek indult az árfolyam és 2510 forintot ért a részvény.