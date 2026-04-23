A BUX lerázta magáról a borús nemzetközi hangulatot, nincs ami megállítaná a Richter szárnyalását

Csütörtökre elillanni látszik az iráni háború rendezésével és a Hormuzi-szoros gyors megnyitásával kapcsolatos optimizmus a világ tőzsdéin a tűzszünet meghosszabbításának ellenére is. Ugyanis a keddre tervezett amerikai-iráni tárgyalásokra a perzsa ország még csak delegációt sem küldött és két hajót is elkobzott a Hormuzi-szorosban, valamint több hajóra tüzet is nyitott, emelkedésre sarkallva az olajárakat.

A pesti tőzsde a borús nemzetközi hangulat ellenére is erősödni tudott /Fotó: Vémi Zoltán

A forint piacán folytatódott a választási eufória utáni kijózanodás, miután a geopolitikai feszültségek és az ezek hatására emelkedő olajár nem kedvez a magyar fizetőeszköz teljesítményének. Az iráni háború keltette bizonytalanság hatására egy euróért csütörtök reggel már több mint 366 forintot kellett adni, míg a egy dollár már több mint 312 forintba került.