Vihar előtti csend a pesti parketten, a forint is Iszlámábádra figyel
Óvatos optimizmus jellemezte a világ tőzsdéit kedden az iszlámábádi béketárgyalások kezdete előtt, ami már tetten érhető volt az ázsiai kereskedésben is. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX a hétfői esés után javítani tudott, és emelkedéssel indította a napot.
Miután az olajárak sem mutattak nagy kilengéseket a reggeli órákban, a forint piaca is nyugodt maradt, a tegnap esti 362 körüli euró-forint árfolyam sem lengett ki különösebben, míg egy dollárért mintegy 307 forintot kellett adni.
A pesti tőzsde így kezdte a kereskedést
Az óvatos optimizmus a pesti tőzsdén is tetten érhető volt a keddi kereskedés kezdetén, a BUX ugyanis 0,12 százalékos minimális erősödés után 136 544,02 ponton mozgott a nyitás után. A blue chipek közül az OTP is csak alig tudott feljebb lépni, a részvények 0,05 százalékkal drágultak, és 43 910 forintot értek az első percekben. Az olajárak esése ellenére azonban
a Mol árfolyama több mint 1 százalékos emelkedés után 4066 forinton mozgott, miután úgy tűnik, a NIS felvásárlása továbbra is sínen van.
Ezzel szemben a Richter árfolyama 0,62 százalékos eséssel, 12 920 forintos szinten indított, mivel a forint múlt heti erősödése nem kedvez a jelentős exportkitettséggel működő gyógyszeripari vállalatnak. A magyar Telekom árfolyama nyitáskor nem változott, a cég részvényei 2450 forinton cseréltek gazdát.
A politikai kitettséggel rendelkező vállalatok piacán inkább nyugalom uralkodott, a 4iG árfolyama nem változott reggel, míg az Opus közel 3 százalékot emelkedett, ledolgozva valamit a hétfői 10 százalékos zuhanásból.
Equilor Trader
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.