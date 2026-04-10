Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Mintha zsinóron húzná felfelé a pesti tőzsdét az OTP, de a Richter is sorra dönti a csúcsokat

Elképesztő módon megy a BUX, szinte minden magyar eszközt tépnek a befektetők. A pesti tőzsde nincs már messze korábbi történelmi csúcsától sem.
K. B. G.
2026.04.10, 15:58
Frissítve: 2026.04.10, 16:11

Péntek délutánra elképesztő erősödést produkált a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX, amelyet elsősorban a több mint 5 százalékot erősödő OTP hajtott, de a bankpapír, bár átlépte a 41 ezer forintos szintet, háromnegyed négy körül még messze járt a februári 41 890 forintos csúcstól. A Richter árfolyama ennél szerényebb mértékben, 3 százalék körül erősödött, de így is történelmi csúcsig, 12 790 forintig kúszott fel.

A pesti tőzsde szárnyalt pénteken / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A pesti tőzsde mindegyik nagyja szárnyal

A Magyar Telekom is több mint 3 százalékkal drágult, és évtizedek óta nem látott csúcsokat közelít az árfolyam. A Mol is erősödni tudott, igaz, csak szerény 0,5 százalék körüli mértékben, de a tűzszünet óta az olajvállalatok világszerte gyengélkednek. A Magyar Telekomra pénteken új, a korábbinál magasabb célár is érkezett, míg a Mol közgyűlése döntött az osztalékról.

Árfolyam: 2 338 HUF 0 / +4,84 %
Forgalom: 4 636 587 582 HUF
A reggeli órákban nagy kilengéseket produkáló és óriási forgalmat lebonyolító Opus árfolyama a pozitív tartományban maradt, de a részvény piacán délutánra lenyugodni látszottak a kedélyek, miközben a 4iG forgalma is átlépte az 1 milliárd forintos határt az árfolyam közel 4 százalékos emelkedése mellett.

Árfolyam: 2 490 HUF 0 / +4,18 %
Forgalom: 1 420 984 008 HUF
Bár a hét utolsó kereskedési napját az általános optimizmus uralta, különösen a vártnál alacsonyabb – és így a befektetők szerint korábbi kamatvágást hozó – amerikai inflációs adat után, a BUX szárnyalása mégis kiemelkedik az európai tőzsdék közül. Ezt feltehetően az orosz–ukrán háborúban következő tűzszünet és a konfliktus esetleges lezárására utaló ukrán kormányzati megnyilvánulások is segítették.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
