Mintha zsinóron húzná felfelé a pesti tőzsdét az OTP, de a Richter is sorra dönti a csúcsokat
Péntek délutánra elképesztő erősödést produkált a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX, amelyet elsősorban a több mint 5 százalékot erősödő OTP hajtott, de a bankpapír, bár átlépte a 41 ezer forintos szintet, háromnegyed négy körül még messze járt a februári 41 890 forintos csúcstól. A Richter árfolyama ennél szerényebb mértékben, 3 százalék körül erősödött, de így is történelmi csúcsig, 12 790 forintig kúszott fel.
A pesti tőzsde mindegyik nagyja szárnyal
A Magyar Telekom is több mint 3 százalékkal drágult, és évtizedek óta nem látott csúcsokat közelít az árfolyam. A Mol is erősödni tudott, igaz, csak szerény 0,5 százalék körüli mértékben, de a tűzszünet óta az olajvállalatok világszerte gyengélkednek. A Magyar Telekomra pénteken új, a korábbinál magasabb célár is érkezett, míg a Mol közgyűlése döntött az osztalékról.
A reggeli órákban nagy kilengéseket produkáló és óriási forgalmat lebonyolító Opus árfolyama a pozitív tartományban maradt, de a részvény piacán délutánra lenyugodni látszottak a kedélyek, miközben a 4iG forgalma is átlépte az 1 milliárd forintos határt az árfolyam közel 4 százalékos emelkedése mellett.
Bár a hét utolsó kereskedési napját az általános optimizmus uralta, különösen a vártnál alacsonyabb – és így a befektetők szerint korábbi kamatvágást hozó – amerikai inflációs adat után, a BUX szárnyalása mégis kiemelkedik az európai tőzsdék közül. Ezt feltehetően az orosz–ukrán háborúban következő tűzszünet és a konfliktus esetleges lezárására utaló ukrán kormányzati megnyilvánulások is segítették.