Jó hangulatban nyitott a pesti tőzsde, gyógyszerengedélyre erősödik a Richter
Bár jelentések szerint Donald Trump amerikai elnök a Hormuzi-szoros hosszú távú blokádjára készül, ez szerda reggel már nem dobta meg újfent az olajárakat, és a tőzsdei optimizmust is csak mérsékelten fogta vissza. A világ szerdán ugyanis a Fed magyar idő szerint este következő kamatdöntésére, illetve az azt követő sajtótájékoztatóra figyel, míg az amerikai tőzsdezárás után egyszerre teszi közzé eredményeit a káprázatos hetesnek nevezett vállalatok közül négy.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a hazai piacokon nem lennének izgalmak, így a Magyar Nemzeti Bank (MNB) keddi kamatdöntése után szerdára is kitartott a forint ereje az euróval szemben, az euró-forint árfolyam a 364-es szint körül alakult, míg egy dollárért 311 forintot kellett adni a reggeli órákban.
Így nyitott a pesti tőzsde
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX a nyitást követően gyorsan emelkedésnek indult, 0,62 százalékos erősödés után 133 677 pont körül mozgott, optimista hangulatban indult tehát a kereskedés.
A blue chipek közül az OTP közel 1 százalékos erősödés után, 42 300 forinton cserélt gazdát, folytatva a múlt hét vége óta tartó emelkedést. A Mol árfolyama kezdetben nem változott, de később az olajtársaság papírjai is tovább drágultak, ami a 110 dolláros olajárak árnyékában nem különösebb meglepetés.
A Richter megkapta az engedélyt a Tuyory nevű készítményének forgalomba hozatalára az Európai Bizottságtól,
így a keddi esés után a gyógyszergyártó erősen kezdte a szerdai napot, több mint 1 százalékos erősödés után 12 830 forinton mozgott az árfolyam.
A Magyar Telekom a nyitást követő percekben ismét elérte a 2500 forintos árfolyamot, ami már nincs annyira messze a cég sokáig megdönthetetlennek hitt történelmi csúcsától.
A politikai kitettséggel rendelkező papírok közül keddhez hasonlóan szerdán is a 4iG erősödött, míg az Opus gyengült a kereskedés kezdetén.
