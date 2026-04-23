Elillant a lendület a pesti parkettről, a forint is csak küszködik a devizapiacon

Az iráni válság okozta bizonytalanság után a magyar befektetők keze is megremegett. A pesti tőzsde kezdeti lendülete így gyorsan megtorpant.
K. B. G.
2026.04.23, 11:21

Gyorsan elpárolgott a nyitást követő optimizmus a pesti tőzsdén csütörtökön, miután az iráni válság és a Hormuzi-szoros lezárása körüli aggodalmak szerte Európában esésbe taszították a piacokat. Az egyetlen kivételt Franciaország jelentette, ahol az egyik legnagyobb cég, a L'Oreal mintegy 9 százalékos ralija az egész indexet képes volt a pozitív tartományban tartani.

20251105_bet_021_VZ tőzsde
Nerm bírta a nyomást a pesti tőzsde / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Nem sokáig tartott a pesti tőzsde lendülete

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX azonban a nyitást követően nem sokkal lefordult, és 11 óra körül mintegy fél százalékos esés után 135 400 pont körül állt, miután az OTP közel fél százalékot veszített értékéből, hasonlóan az európai bankszektor vállalataihoz. 

A szerdai szárnyalás után a Mol lendülete is lelassult, noha újraindult a Barátság kőolajvezeték. Úgy tűnik azonban, hogy ezt a fejleményt már beárazta a szerdai szárnyalás idején. 

A Mol így csak csekély mértékű erősödésre volt képes, noha a szektor európai cégei jól teljesítettek csütörtök délelőtt, az emelkedő olajárak árnyékában.

A Richter sorozatosan döntött új csúcsokat az elmúlt napokban, és a csütörtöki kereskedést is emelkedéssel kezdte, de a lendület nem tartott ki, a vállalat árfolyam lefordult és több mint 1 százalékot esett, benézve a 13 200 forintos szint alá is. A Magyar Telekom kurzusa ugyanakkor csak enyhén, fél százaléknál kisebb mértékben korrigált, visszasüllyedve a 2500 forintos árfolyam alá.

Az emelkedő energiaárak nem kímélték a forint árfolyamát sem, ami nem meglepő annak tükrében, hogy hazánk importra szorul mind kőolajból, mind földgázból. Az euró/forint árfolyam már a 367-es szintet is közelítette, mielőtt a magyar deviza összeszedte volna magát és stabilizálódott az árfolyam.

