Elképesztő, amit a Mol művel, széttépik a befektetők az olajpapírt

Nem lassít rakétaszerű emelkedésében a Mol árfolyama, óriási a forgalom az OTP részvényeinél is. A pesti tőzsde nagyjai történelmi csúcsok sorát halmozzák.
K. B. G.
2026.04.13, 11:25
Frissítve: 2026.04.13, 11:32

Folytatódott a pesti tőzsde szárnyalása hétfő reggel, miután úgy tűnik, a befektetők egyelőre bizalmat szavaztak a vasárnapi választáson győztes Tisza Pártnak. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX délelőtt többször is átlépte a 137 ezer pontos szintet, tehát történelmi csúcsokon is járt. 

20251105_bet_019_VZ
A pesti tőzsdén különösen nagyot megy a Mol / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Mol vezeti a pesti tőzsdét

A blue chipek közül a Mol vezette az erősödést, miután a hét végén összeomlottak az amerikai–iráni tárgyalások, és kilőtt az olajár. Az olajpapír ennek megfelelően közel 8 százalékos erősödéssel történelmi csúcsra ért, az árfolyam már a 4400 forintos szint felé közeledett a délelőtt folyamán. A Mol árfolyamát az is erősíthette, hogy a nemzetközi piacokon is az energiavállalatok teljesítettek jól. Ugyanakkor a Molról korábban a Tisza Párt irányából érkeztek olyan hangok, amelyek a cég átalakításáról szóltak, de ez úgy tűnik, hogy nem szegte a befektetők kedvét. A társaság közgyűlése pénteken döntött óriási osztalék kifizetéséről.

 MOL részvény
MOL részvény
Árfolyam: 4 346 HUF +290 / +6,67 %
Forgalom: 8 528 884 774 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A nagy részvények majdnem mindegyike járt történelmi csúcson hétfőn, egyedül a Magyar Telekomnak nem sikerült megugrania a 2000. márciusi csúcsot, de a távközlési cég is 25 éve nem látott szinteket ostromol. 

A pesti tőzsde szárnyalása mellett azt is érdemes észrevenni, hogy óriási forgalom mellett zajlik a kereskedés, az OTP részvényei például már 11 előtt több mint 25 milliárd forint értékben cseréltek gazdát, de a Mol forgalma is átlépte az 5 milliárd forintot, és a Magyar Telekomé a 2 milliárdot. 

Ezek a számok mind a három papír esetében jóval meghaladják az utóbbi időszak teljes napi átlagos forgalmát.

A politikai papírok némileg felpattantak a reggeli óriási zuhanás után, a 4iG részvényei például 2 ezer forintról 2300 forintig erősödtek vissza, szintén jelentős, milliárd forint fölötti forgalom mellett. Igaz még ez is több mint 8 százalékos esést jelent.

 4IG részvény
4IG részvény
Árfolyam: 2 260 HUF -230 / -10,18 %
Forgalom: 1 399 147 876 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A forint piacán látható reggeli eufória délelőtt némiképp enyhült, az euró-forint árfolyama 366,5 fölött alakult, míg egy dollárért 313,4 forintot kellett adni.

