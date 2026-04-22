Jön a nafta, begyújtotta a rakétákat a Mol – csörlőn húzza a pesti tőzsdét az olajvállalat
A Mol vezette szerda délután magasabbra a pesti tőzsdét, miután az olajtársaság közölte, hogy csütörtökön már megérkeznek az első olajszállítmányok a Barátság kőolajvezetéken keresztül. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX így annak ellenére is zöldben állt 2 körül, hogy a mutató legnagyobb összetevőjének, az OTP-nek az árfolyama gyengült és az európai tőzsdék is inkább csak stagnáltak. A BUX közel 1 százalékos erősödfés után a 137 ezer pontot közelítette kora délután.
A Mol húzza a pesti tőzsdét
A Mol finomítói alapvetően az orosz olaj feldolgozására vannak optimalizálva, melyek szállítása is a Barátság kőolajvezetéken a legolcsóbb, ráadásul az olajtársaság vitorláját a nemzetközi fejlemények hátszele is dagasztotta, hiszen bár az iráni tűzszünetet meghosszabbították, béketárgyalásokra nem került sor. A Hormuzi-szoros így továbbra is zárva maradhat, ami felfelé hajtja az olajárakat, így az európai olajszektor is felfelé mozdult szerdán.
A magyar vállalat részvényeinek több mint 3 százalékos erősödése azonban lekörözi a legtöbb európai versenytársa teljesítményét, hiszen a legnagyobb európai olajtársaságok csak 1-2 százalék közötti mértékben drágultak.
Az európai bankszektor számára már korántsem ennyire kedvező az elhúzódó bizonytalanság, ami az OTP árfolyamán is nyomot hagyott, a pénzintézet részvényei így némileg gyengültek a kereskedés során, de később az előző napi záróárat közelítették. A másik két blue chip szintén sokat segített a BUX ralijában, hiszen a Richter a nap folyamán történelmi csúcsot is döntött és 13 330 forintig emelkedett,
míg a Magyar Telekom részvényei több mint 2 százalékos erősödés után átlépték a 2500 forintos szintet.
A távközlési cég így már csak karnyújtásnyira van a 2000-ben elért, sokáig megdönthetetlennek tűnő történelmi maximumától.