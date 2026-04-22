Jön a nafta, begyújtotta a rakétákat a Mol – csörlőn húzza a pesti tőzsdét az olajvállalat

A Barátság kőolajvezeték újraindítása kifejezetten jó hír az olajtársaság számára. A pesti tőzsde erősödését az OTP kivételével a többi blue chip teljesítménye is segítette.
K. B. G.
2026.04.22, 14:08
Frissítve: 2026.04.22, 14:57

A Mol vezette szerda délután magasabbra a pesti tőzsdét, miután az olajtársaság közölte, hogy csütörtökön már megérkeznek az első olajszállítmányok a Barátság kőolajvezetéken keresztül. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX így annak ellenére is zöldben állt 2 körül, hogy a mutató legnagyobb összetevőjének, az OTP-nek az árfolyama gyengült és az európai tőzsdék is inkább csak stagnáltak. A BUX közel 1 százalékos erősödfés után a 137 ezer pontot közelítette kora délután.

Jó napja van a pesti tőzsdének / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Mol húzza a pesti tőzsdét

A Mol finomítói alapvetően az orosz olaj feldolgozására vannak optimalizálva, melyek szállítása is a Barátság kőolajvezetéken a legolcsóbb, ráadásul az olajtársaság vitorláját a nemzetközi fejlemények hátszele is dagasztotta, hiszen bár az iráni tűzszünetet meghosszabbították, béketárgyalásokra nem került sor. A Hormuzi-szoros így továbbra is zárva maradhat, ami felfelé hajtja az olajárakat, így az európai olajszektor is felfelé mozdult szerdán. 

A magyar vállalat részvényeinek több mint 3 százalékos erősödése azonban lekörözi a legtöbb európai versenytársa teljesítményét, hiszen a legnagyobb európai olajtársaságok csak 1-2 százalék közötti mértékben drágultak.

MOL részvény
Árfolyam: 4 202 HUF +116 / +2,76 %
Forgalom: 1 488 689 878 HUF
Az európai bankszektor számára már korántsem ennyire kedvező az elhúzódó bizonytalanság, ami az OTP árfolyamán is nyomot hagyott, a pénzintézet részvényei így némileg gyengültek a kereskedés során, de később az előző napi záróárat közelítették. A másik két blue chip szintén sokat segített a BUX ralijában, hiszen a Richter a nap folyamán történelmi csúcsot is döntött és 13 330 forintig emelkedett, 

RICHTER részvény
Árfolyam: 13 300 HUF +100 / +0,75 %
Forgalom: 2 008 525 170 HUF
míg a Magyar Telekom részvényei több mint 2 százalékos erősödés után átlépték a 2500 forintos szintet. 

A távközlési cég így már csak karnyújtásnyira van a 2000-ben elért, sokáig megdönthetetlennek tűnő történelmi maximumától.

MTELEKOM részvény
Árfolyam: 2 486 HUF +40 / +1,61 %
Forgalom: 1 087 928 692 HUF
