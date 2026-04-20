Borús a hangulat a pesti tőzsdén, a forint diadalmenete is véget ért

Az iráni háború hírei miatt uralkodott el a pesszimizmus. A pesti tőzsdét sem kerülte el a borúlátás.
K. B. G.
2026.04.20, 14:54
Frissítve: 2026.04.20, 15:19

Az iráni háború hírei uralták hétfőn a tőzsdéket, ami alól a Budapesti Értéktőzsde sem kivétel. A kéthetes tűzszünet időtartama véget ért, és az amerikaiak elfoglaltak egy iráni teherhajót a hét végén, így a Hormuzi-szoros ismét teljes zár alá került, miközben a világ azt figyeli, hogy mi fog történni az iszlámábádi amerikai–iráni támadásokban, de az olajárak emelkedésnek indultak.

20251105_bet_021_VZ
A Hormuzi-szoros továbbra is zárva, ezért a pesszimizmus uralkodik a világ tőzsdéin / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A borús hangulat a forint árfolyamára is rányomta a bélyegét, egy euróért több mint 362-t kellett adni a magyar fizetőeszközből, míg egy dollár 308 forintba került. 

Ezért esik a pesti tőzsde

Délután fél három körül a BUX 137 800 pont körül állt, mintegy 0,8 százalékos gyengülés után, mivel a tőzsdéket a pesszimista hangulat uralta, ám az olajárak emelkedése a Mol árfolyamának is kedvezett, az olajtársaság részvényei több mint 1 százalékos erősödés után 4134 forint körül cseréltek gazdát. 

Árfolyam: 4 130 HUF +42 / +1,02 %
Forgalom: 1 355 697 186 HUF
A blue chipek közül erősödni tudott a Magyar Telekom is, a távközlési cég részvényei több mint fél százalékot drágultak, több mint 2450 forintot értek. 

Az OTP Bank és a Richter árfolyama gyengült, ezért járt a BUX is a negatív tartományban. A politikai részvények kurzusán az általános pesszimizmus uralkodott, a 4iG több mint 3, az Opus közel 9 százalékot veszített értékéből.

Árfolyam: 323 HUF -39 / -12,07 %
Forgalom: 183 326 919 HUF
A pesti parkett forgalma hétfőn nem volt kiemelkedő a múlt heti élénk kereskedelem után, inkább a normalizáció volt a jellemző. Az általános rossz hangulat nemcsak a pesti tőzsdét jellemezte, az európai piacok is gyengén teljesítettek. Az Stoxx 600 Europe több mint 1 százalékot veszített értékéből, szektorszinten csak az energia és a közművek tudtak emelkedni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu