Borús a hangulat a pesti tőzsdén, a forint diadalmenete is véget ért
Az iráni háború hírei uralták hétfőn a tőzsdéket, ami alól a Budapesti Értéktőzsde sem kivétel. A kéthetes tűzszünet időtartama véget ért, és az amerikaiak elfoglaltak egy iráni teherhajót a hét végén, így a Hormuzi-szoros ismét teljes zár alá került, miközben a világ azt figyeli, hogy mi fog történni az iszlámábádi amerikai–iráni támadásokban, de az olajárak emelkedésnek indultak.
A borús hangulat a forint árfolyamára is rányomta a bélyegét, egy euróért több mint 362-t kellett adni a magyar fizetőeszközből, míg egy dollár 308 forintba került.
Ezért esik a pesti tőzsde
Délután fél három körül a BUX 137 800 pont körül állt, mintegy 0,8 százalékos gyengülés után, mivel a tőzsdéket a pesszimista hangulat uralta, ám az olajárak emelkedése a Mol árfolyamának is kedvezett, az olajtársaság részvényei több mint 1 százalékos erősödés után 4134 forint körül cseréltek gazdát.
A blue chipek közül erősödni tudott a Magyar Telekom is, a távközlési cég részvényei több mint fél százalékot drágultak, több mint 2450 forintot értek.
Az OTP Bank és a Richter árfolyama gyengült, ezért járt a BUX is a negatív tartományban. A politikai részvények kurzusán az általános pesszimizmus uralkodott, a 4iG több mint 3, az Opus közel 9 százalékot veszített értékéből.
A pesti parkett forgalma hétfőn nem volt kiemelkedő a múlt heti élénk kereskedelem után, inkább a normalizáció volt a jellemző. Az általános rossz hangulat nemcsak a pesti tőzsdét jellemezte, az európai piacok is gyengén teljesítettek. Az Stoxx 600 Europe több mint 1 százalékot veszített értékéből, szektorszinten csak az energia és a közművek tudtak emelkedni.