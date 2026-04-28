EUR/HUF363,64 -0,18% USD/HUF310,56 -0,06% GBP/HUF419,29 -0,34% CHF/HUF393,39 -0,55% PLN/HUF85,55 -0,29% RON/HUF71,34 -0,34% CZK/HUF14,93 -0,2%
BUX132 855,51 -0,24% MTELEKOM2 490 -0,24% MOL4 040 -0,05% OTP41 950 +0,53% RICHTER12 680 -2,61% OPUS290 -3,01% ANY7 400 -1,33% AUTOWALLIS147,5 +0,68% WABERERS4 680 -0,43% BUMIX9 118,89 -0,58% CETOP4 376,94 -0,58% CETOP NTR2 745,48 -0,58%
Magával rántotta a pesti tőzsdét a Richter osztalékával kapcsolatos bizonytalanság

A gyógyszergyártó részvényei nagyot estek, miután Orbán Gábor vezérigazgató az osztalékfizetés elhalasztásáról beszélt. Ez a pesti tőzsde egészét is lefelé húzta.
K. B. G.
2026.04.28, 17:15

Nem volt kirobbanó kedden a hangulat a tőzsdéken világszerte, miután az iráni válság megoldása egyelőre nem körvonalazódik, annak ellenére sem, hogy a hónap elején megkötött tűzszünet egyelőre többé-kevésbé fennmaradt. Mivel azonban a Hormuzi-szoros blokádja továbbra sem lazul, az olajárak tovább emelkednek, miközben a részvénypiacok gyengélkednek.

A pesti tőzsde enyhe gyengüléssel zárt kedden, a Richter rántotta mélybe az árfolyamot / Fotó: Shutterstock

Volt bőven izgalom a pesti tőzsdén

A Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) a nemzetközi hangulat mellett számos más történés is nyomot hagyott a nap folyamán, kezdve magának a tőzsdeüzemeltetőnek a kiváló eredményeitől egészen a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kamatdöntéséig vagy épp a Richter vezérigazgatójának, Orbán Gábornak a megszólalásáig, és akkor a 4iG szervezeti átalakulásáról még nem is beszéltünk.

A BÉT hétfő este tette közzé parádés eredményeit, ami nem is ment el a piaci szereplők feje mellett, hiszen a részvények árfolyama közel öt százalékkal erősödött kedden, amivel a tőzsde második legjobban teljesítő részvénye magáé az üzemeltetőé volt.

BET részvény17:20:00
Árfolyam: 13 100 HUF 0 / +6,5 %
Forgalom: 36 863 900 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Az MNB kamatdöntése és Varga Mihály azt követő sajtótájékoztatója inkább aforint árfolyamára volt jótékony hatással, így a magyar fizetőeszköz a reggeli 365-ös szintről 364 alá is benézett az euróval szemben, noha a hazai devizának nem éppen kedvező az emelkedő olajár. Az alapkamat változatlanul hagyása és Varga Mihály óvatos megközelítése a blue chipek közül az OTP számára lehet kedvező, a bankpapír erősödött is, bár ez az európai bankszektorra is igaz volt. Az OTP 0,53 százalékos erősödés után 41 950 forinton fejezték be a kereskedést.

OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 41 950 HUF 0 / +0,53 %
Forgalom: 11 554 895 170 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol részvényei sokáig a pozitív tartományban tartózkodtak, de a vállalat végül nem tudta kihasználni az olajárak emelkedését és a részvények minimális, 0,05 százalékos gyengülés után 4040 forinton zártak.

MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 040 HUF 0 / -0,05 %
Forgalom: 1 329 941 822 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter árfolyamának egyértelműen nem tett jót, hogy a gyógyszergyártó vezérigazgatója, Orbán Gábor egy konferencián arról beszélt, hogy a Molhoz hasonlóan a cég várhat az osztalékfizetéssel, amíg nem rendeződik az egyetemi autonómiák kérdése a magyar kormány és az Európai Unió között.

Ennek értelmében a jelenleg a Richter 10 százalékos részvénypakettjét tulajdonló Matthias Corvinus Collegium (MCC) sem kapna osztalékot azután a részvénypakett után, amelyet még az Orbán-kormánytól kapott 2020-ban. A bizonytalanság hatására a Richter részvényei végül 2,61 százalékot veszítettek értékükből és utoljára 12 680 forintért cseréltek gazdát.

RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 680 HUF 0 / -2,61 %
Forgalom: 1 929 681 210 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom árfolyama enyhe mínuszt mutatott a nap végén, a távközlési cég részvényei 0,24 százalékos gyengülés után 2490 forintot értek a nap végén.

A politikai kitettséggel rendelkező részvények teljesítménye eltérően alakult, míg a szervezeti átalakításokra készülő 4iG részvényei nagyot erősödtek, addig az Opus, a Rába vagy a Gránitbank részvényei a legnagyobb esést produkáló részvények listáján szerepeltek. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX enyhe, 0,24 százalékos veszteség után 132 855,51 ponton zárt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
