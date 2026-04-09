Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Eufória után kijózanodás: egyre durvábban esik a pesti tőzsde

Az iráni tűzszünet után számos kérdésre még nem született válasz, a szerdai szárnyalás után szaporodnak a félelmek. A pesti tőzsde már reggel is gyengén nyitott, a szorongások azonban csak fokozódtak a befektetők körében a délelőtt.
2026.04.09, 11:09
Frissítve: 2026.04.09, 11:50

Az iráni tűzszünettel kapcsolatos kételyek, illetve a szerdai eufória utáni kijózanodás uralta a pesti tőzsdét csütörtök délelőtt. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX már reggel eséssel indított, ám a délelőtt folyamán folytatódott a lejtmenet, miközben az olajárak ismét a 100 dolláros szintet ostromolták.

A pesti tőzsdén csütörtökön ismét a medvék vetták át az uralmat / Fotó: Golden Dayz /  Shutterstock

A pesszimista hangulat a forint árfolyamán is érezhető volt, a magyar fizetőeszközből már több mint 378-at kellett adni háromnegyed 11 körül egy euróért. A keddről szerdára virradó éjszaka bejelentett 

tűzszünet ellenére a forgalom nem indult meg jelentős mértékben továbbra sem a Hormuzi-szoroson 

és Irán szerint a fegyvernyugvásról szóló megállapodás Libanont is érinti, amit Izrael vitat és folytatja műveleteit a Hezbollah ellen. Ezek után kérdéses, hogy mehgnyílik-e a kulcsfontosságú tengeri átjáró, ahol békeidőben a globális olajfogyasztás ötöde halad át.

Csak néhány cég tudott erősödni a pesti tőzsdén

A borús hangulatban csak kevés cég részvényei tudtak jól szerepelni a pesti tőzsdén, ezek között volt azonban a piacot üzemeltető BÉT vagy épp az egykori Állami Nyomda, mely ma ANY néven szerepel a piacon, de a megújuló energiával foglalkozó Alteo is képes volt némi erősödésre. Azonban 

a négy blue chip mindegyike veszteséget mutatott a délelőtt folyamán, 

igaz, ennek mértéke a Magyar Telekom esetében minimális, 0,1 százalékos volt, 

Árfolyam: 2 234 HUF +2 / +0,09 %
és 1 százaléknál kevesebbet estek a Mol papírjai is.

Árfolyam: 3 972 HUF -26 / -0,65 %
A szerdán szárnyaló OTP közel 2 százalékot, 

Árfolyam: 39 030 HUF -670 / -1,72 %
a Richter pedig több mint 1,5 százalékot gyengült csütörtökön, 

Árfolyam: 12 310 HUF -280 / -2,27 %
így a BUX index is mintegy 2000 pontot, vagyis több mint 1,5 százalékot vesztett értékéből és 127 700 pont körül mozgott. Az utóbbi hetekben nagy kilengéseket mutató 4iG magas forgalom mellett több mint 6 százalékot esett, míg az Opus-részvények mintegy 4 százalékot vesztettek értékükből.

Árfolyam: 2 414 HUF -174 / -7,21 %
