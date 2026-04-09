A háborús félelmektől nem tudott szabadulni a pesti tőzsde

A szerdai, az iráni háborúhoz kapcsolódó tűzszünet miatti eufória után óvatosabbak voltak a piacok csütörtökön, így a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe is gyengüléssel kezdte a napot, mely délután négyig egyre mélyült. A tűzszünet ellenére továbbra is sok a nyitott kérdés a Közel-Keleten, így a szerdai mintegy 15 százalékos zuhanás után az olajárak is felfelé mozdultak csütörtökön, a WTI olajfajta hordónkénti ára a 100 dollárt is átlépte és magasabban mozgott a globális benchmarkként szolgáló Brentnél, ami ritkaság.

A pesti tőzsde mínuszban zárta a napot / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Délután megindult a pesti tőzsde, de elfogyott a lendület

A BUX délután 4 körül megpróbált erősíteni és mintegy 1000 pontot emelkedett, ám az index felépülése megakadt, miután annak legnagyobb összetevőjéből, az OTP-ből elfogyott a lendület. A forint ugyanakkor szűk sávban mozgott a nap folyamán az euróval szemben, az árfolyam a 377-379 közötti szinten alakult, de háromnegyed öt körül a 377-es szint alá is benézett.