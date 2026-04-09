Orbán Viktor: kettős válság jön, Magyarország is megérzi majd – dolgozunk, hogy ki tudjunk jönni belőle

A háborús félelmektől nem tudott szabadulni a pesti tőzsde

A szerdai eufória után csütörtökön már óvatosabban mozogtak a piacok. A félelem bűbája alól a pesti tőzsde sem tudott szabadulni.
K. B. G.
2026.04.09, 17:13

A szerdai, az iráni háborúhoz kapcsolódó tűzszünet miatti eufória után óvatosabbak voltak a piacok csütörtökön, így a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe is gyengüléssel kezdte a napot, mely délután négyig egyre mélyült. A tűzszünet ellenére továbbra is sok a nyitott kérdés a Közel-Keleten, így a szerdai mintegy 15 százalékos zuhanás után az olajárak is felfelé mozdultak csütörtökön, a WTI olajfajta hordónkénti ára a 100 dollárt is átlépte és magasabban mozgott a globális benchmarkként szolgáló Brentnél, ami ritkaság.

20251105_bet_012_VZ tőzsde, bux index,
A pesti tőzsde mínuszban zárta a napot / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Délután megindult a pesti tőzsde, de elfogyott a lendület

A BUX délután 4 körül megpróbált erősíteni és mintegy 1000 pontot emelkedett, ám az index felépülése megakadt, miután annak legnagyobb összetevőjéből, az OTP-ből elfogyott a lendület. A forint ugyanakkor szűk sávban mozgott a nap folyamán az euróval szemben, az árfolyam a 377-379 közötti szinten alakult, de háromnegyed öt körül a 377-es szint alá is benézett.

A BÉT prémium részvényei közül érdemes kiemelni az Alteót, melynek egész nap pozitív tartományban mozgott az árfolyama, igaz, meglehetősen csekély forgalom mellett. Az elmúlt napokban nagy izgalmakat és a bikák és a medvék csatáját hozó részvényei csütörtökön lefelé fordultak, a 4iG több mint 7 százalékot, az Opus majdnem 3 százalékot veszített az értékéből. 

A csütörtöki napot tehát a medvék nyerték.

A BUX végül 1,31 százalékot veszített értékéből és 128 030,58 ponton zárta a napot. A blue chipek közül az OTP részvényei kereken 39 000 forintot értek a nap végén, ami 1,76 százalékos gyengülést jelent. A nap végére az olajárak emelkedése magával húzta a Mol árfolyamát is, mely átlépte a 4 ezer forintot és 4008 forintot ért a nap végén, ami 0,25 százalékos emelkedést jelent. A Richter papírja 1,51 százalékos esés után 12 400 forintra süllyedtek, míg a Magyar Telekom részvényei alig 0,09 százalékot gyengültek és 2230 forinton fejezték be a napot.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu