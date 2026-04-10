A bizonytalanság ellenére felfelé indult a BUX, a forint ereje is megmaradt

A hét utolsó kereskedési napján is a bizonytalanság jellemezte a tőzsdéket, így a szerdai tűzszünet ellenére az olajárak is a hordónkénti 100 dolláros szint közelében maradtak, miután Szaúd-Arábia kulcsfontosságú Kelet-Nyugat-vezetékét iráni találat érte. A fegyvernyugvás ellenére nem beszélhetünk arról, hogy helyreállt volna a forgalom a Hormuzi-szoroson, így továbbra is nagy a bizonytalanság.

A tűzszünet bejelentése után a pesti tőzsde emelkedéssel zárhatja a hetet / Fotó: Vémi Zoltán

A forint árfolyama továbbra is jelentősen erősebb maradt az euróval szemben, mint a tűzszünet bejelentése előtt volt, a fegyvernyugvás előtti,381 fölötti euró/forint árfolyam péntek reggel 377 körül mozgott, és egy dollárért sem kell már több mint 330 forintot fizetni, mint a tűzszünet előtt, a zöldhasú árfolyama 322,5 körüli szintre süllyedt.