Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

A bizonytalanság ellenére felfelé indult a BUX, a forint ereje is megmaradt

Az iráni tűzszünet után a forint és a BUX is fellélegezhetett és erősödésnek indult. Az emelkedő trendet pénteken is folytatta a pesti tőzsde.
K. B. G.
2026.04.10, 09:09

A hét utolsó kereskedési napján is a bizonytalanság jellemezte a tőzsdéket, így a szerdai tűzszünet ellenére az olajárak is a hordónkénti 100 dolláros szint közelében maradtak, miután Szaúd-Arábia kulcsfontosságú Kelet-Nyugat-vezetékét iráni találat érte. A fegyvernyugvás ellenére nem beszélhetünk arról, hogy helyreállt volna a forgalom a Hormuzi-szoroson, így továbbra is nagy a bizonytalanság.

A tűzszünet bejelentése után a pesti tőzsde emelkedéssel zárhatja a hetet / Fotó: Vémi Zoltán

A forint árfolyama továbbra is jelentősen erősebb maradt az euróval szemben, mint a tűzszünet bejelentése előtt volt, a fegyvernyugvás előtti,381 fölötti euró/forint árfolyam péntek reggel 377 körül mozgott, és egy dollárért sem kell már több mint 330 forintot fizetni, mint a tűzszünet előtt, a zöldhasú árfolyama 322,5 körüli szintre süllyedt.

Erősödéssel zárhatja a hetet a pesti tőzsde

Ebben a helyzetben a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a BUX még mindig erősödést mutatott a Húsvét miatt rövidített kereskedési hét utolsó napja előtt, miközben a pesti parketten több részvény árfolyama mutatott óriási kilengéseket. A pénteki nyitáskor az index 0,34 százalékos erősödés után 128 466 ponton állt, míg a 4iG részvényei 1,67 százalékos után 2350 forinton cseréltek gazdát.

A blue chipek teljesítménye pedig a következő képet mutatta:

  • Az OTP részvényei ismét erősödésnek indultak, és 0,41 százalékos emelkedés utrán 39 160 forintért cseréltek gazdát a nyitást követően.
  • A Mol számára a magas olajárak kedvezőek, így az olajtársaság részvényei tovább drágultak és 0,2 százalékos emelkedés után 4 016 forinton álltak péntek reggel.
  • A Richter részvényei is osztoztak az óvatos optimizmusban, a gyógyszergyártó részvényei 0,32 százalékos emelkedéssel nyitották a napot, elérve a 12 440 forintos árfolyamot.
  • A Magyar Telekom részvényei változatlan áron, 2 230 forinton kezdték a napot.
