A csipgyártás világbajnoka hajmeresztő iramban termeli a profitot
A mesterségesintelligencia- (MI) boomból az átlagost messze meghaladó mértékben profitál a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), amely ezúttal 18,2 milliárd dolláros, szédületes első negyedéves adózott eredményről számolt be friss gyorsjelentésében.
A világ legnagyobb szerződéses csipgyártója, egyben a legkorszerűbb Nvidia MI-csipek készítője 58 százalékkal növelte tiszta profitját az egy évvel korábbihoz képest, s ezzel immár sorozatban a nyolcadik negyedévben mutatott fel két számjegyű bővülést ezen a soron. Mondani sem kell, hogy ezzel az adattal a cég most is állva hagyta a londoni tőzsdecsoport (LSEG) elemzőinek 5,3 százalékkal alacsonyabbra várt konszenzusát.
A TSMC maximálisan kihasználja versenyelőnyét
A tavalyi évzáró negyedévet 35 százalékos emelkedés és 16 milliárdos profit jellemezte. A TSMC idei első negyedéves bevétele 35,7 milliárd dollár volt, ez 35 százalékos éves növekedés.
A TSMC gyakorlatilag uralja a legmodernebb, 3 nanométeres MI-csipek gyártását, olyannyira, hogy a szakértők szerint jelen kapacitásaival ki sem tudja elégíteni a masszív keresletet, s így, konkurencia híján az árazásban is érvényre tudja juttatni érdekeit.
A társaság befektetői megítélése is párhuzamosan halad profittermelő képességének javulásával,
s ebben aligha lesz változás mindaddig, míg ki nem alakul egy valós verseny a piacon. A TSMC tajpeji tőzsdén jegyzett részvényárfolyama az idén 35 százalékkal erősödött, meghaladva a helyi irányadó tőzsdeindex 28 százalékos növekedését. A gyorsjelentésre 0,2 százalékos emelkedéssel rekordszintre kúszott az árfolyam.
Ázsia kiemelkedően legértékesebb tőzsdei vállalatának piaci értéke jelenleg 1680 milliárd dollárra tehető, már most kétszer annyit ér, mint riválisa, a dél-koreai Samsung Electronics.
A TSMC növekedése itt aligha áll meg, kérdés persze, hogy a gyorsjelentést követő elemzői tájékoztatón a vállalat vezetése milyen beruházási irányt vázol fel, rátesz-e még egy lapáttal a beruházási keretre. Ami biztos, hogy a TSMC önszántából garantáltan nem adja fel kényelmes piaci pozícióit, és ennek megfelelően irdatlan összegeket költ kutatás-fejlesztésre és főként beruházásokra.
Irtózatos összeget költenek beruházásokra
Jelen állás szerint az idei terv 52 és 56 milliárd dollár közötti invesztícióval számol, ez 37 százalékkal haladja meg a tavaly erre a célra elköltött 40,9 milliárd dollárt. Akkor nem lépték túl a tervezett 40-42 milliárd dolláros éves keretet.
A nagyságrendeket illusztrálandó, Donald Trump kegyeinek elnyeréséért cserébe tavaly márciusban 100 milliárd dollár értékű új amerikai projekteket hirdettek a már előzetesen megkezdett 65 milliárd dollár értékű beruházáscsomag megtoldásaként.
A TSMC arizonai gyártóbázisa egyébként már működésbe állt, vám- és tehermentesen szolgálja ki helyi megrendelőit, köztük az MI szolgálatába állított adatközpontok telepítésében egymással versengő olyan gigászokat, mint
- az Alphabet (Google),
- az Amazon,
- a Meta Platforms (Facebook)
- és a Microsoft.
A TSMC üzletfilozófiájához tartozik, hogy legnagyobb vevőit lehetőség szerint hazai pályájukon szolgálja ki, ezt célozza a gigantikus japán csipgyár építése is, ahol a 3 nanométeres csipek készítésére fókuszálnak. A vállalatot a közel-keleti háború beszállítói oldalról is érinti, a gyártástechnológiához szükséges hélium előállításában például az e piacon meghatározó katari forrásokra támaszkodnak, de a TSMC vezetése e téren megnyugtatta a piacon, hogy működéséhez megfelelő szintű tartalékok állnak a rendelkezésére.
