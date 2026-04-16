A csipgyártás világbajnoka hajmeresztő iramban termeli a profitot

A mesterségesintelligencia- (MI) boomból az átlagost messze meghaladó mértékben profitál a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), amely ezúttal 18,2 milliárd dolláros, szédületes első negyedéves adózott eredményről számolt be friss gyorsjelentésében.

A TSMC 1680 milliárd dolláros piaci kapitalizációjával Ázsia legértékesebb tőzsdei vállalatának számít / Fotó: Daniel Ceng

A világ legnagyobb szerződéses csipgyártója, egyben a legkorszerűbb Nvidia MI-csipek készítője 58 százalékkal növelte tiszta profitját az egy évvel korábbihoz képest, s ezzel immár sorozatban a nyolcadik negyedévben mutatott fel két számjegyű bővülést ezen a soron. Mondani sem kell, hogy ezzel az adattal a cég most is állva hagyta a londoni tőzsdecsoport (LSEG) elemzőinek 5,3 százalékkal alacsonyabbra várt konszenzusát.

A TSMC maximálisan kihasználja versenyelőnyét

A tavalyi évzáró negyedévet 35 százalékos emelkedés és 16 milliárdos profit jellemezte. A TSMC idei első negyedéves bevétele 35,7 milliárd dollár volt, ez 35 százalékos éves növekedés.

A TSMC gyakorlatilag uralja a legmodernebb, 3 nanométeres MI-csipek gyártását, olyannyira, hogy a szakértők szerint jelen kapacitásaival ki sem tudja elégíteni a masszív keresletet, s így, konkurencia híján az árazásban is érvényre tudja juttatni érdekeit.

A társaság befektetői megítélése is párhuzamosan halad profittermelő képességének javulásával,

s ebben aligha lesz változás mindaddig, míg ki nem alakul egy valós verseny a piacon. A TSMC tajpeji tőzsdén jegyzett részvényárfolyama az idén 35 százalékkal erősödött, meghaladva a helyi irányadó tőzsdeindex 28 százalékos növekedését. A gyorsjelentésre 0,2 százalékos emelkedéssel rekordszintre kúszott az árfolyam.

Ázsia kiemelkedően legértékesebb tőzsdei vállalatának piaci értéke jelenleg 1680 milliárd dollárra tehető, már most kétszer annyit ér, mint riválisa, a dél-koreai Samsung Electronics.

A TSMC növekedése itt aligha áll meg, kérdés persze, hogy a gyorsjelentést követő elemzői tájékoztatón a vállalat vezetése milyen beruházási irányt vázol fel, rátesz-e még egy lapáttal a beruházási keretre. Ami biztos, hogy a TSMC önszántából garantáltan nem adja fel kényelmes piaci pozícióit, és ennek megfelelően irdatlan összegeket költ kutatás-fejlesztésre és főként beruházásokra.