EUR/HUF364,96 +0,47% USD/HUF309,89 +0,71% GBP/HUF419,64 +0,5% CHF/HUF395,41 +0,43% PLN/HUF86,07 +0,35% RON/HUF71,69 +0,45% CZK/HUF14,99 +0,44%
BUX138 581,77 -0,66% MTELEKOM2 330 -0,26% MOL4 376 -1,14% OTP43 880 -0,96% RICHTER12 820 -0,08% OPUS392,5 +2,55% ANY7 640 +0,65% AUTOWALLIS153 +0,65% WABERERS4 760 +2,73% BUMIX9 148,28 +0,58% CETOP4 560,42 +0,8% CETOP NTR2 845,97 -0,4%
félvezetőipar
Csipgyártás
TSMC

A csipgyártás világbajnoka hajmeresztő iramban termeli a profitot

A csipgyártás tajvani kolosszusa ismét rekordnyereséget villantott, újabb történelmi csúcsra repítve a részvényárfolyamot. Úgy tűnik, az MI-boom folytatódásával és felerősödésével egyelőre semmi sem áll a TSMC töretlen fejlődésének útjában.
Kriván Bence
2026.04.16., 10:42

A mesterségesintelligencia- (MI) boomból az átlagost messze meghaladó mértékben profitál a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), amely ezúttal 18,2 milliárd dolláros, szédületes első negyedéves adózott eredményről számolt be friss gyorsjelentésében. 

A  TSMC 1680 milliárd dolláros piaci kapitalizációjával Ázsia legértékesebb tőzsdei vállalatának számít / Fotó: Daniel Ceng

A világ legnagyobb szerződéses csipgyártója, egyben a legkorszerűbb Nvidia MI-csipek készítője 58 százalékkal növelte tiszta profitját az egy évvel korábbihoz képest, s ezzel immár sorozatban a nyolcadik negyedévben mutatott fel két számjegyű bővülést ezen a soron. Mondani sem kell, hogy ezzel az adattal a cég most is állva hagyta a londoni tőzsdecsoport (LSEG) elemzőinek 5,3 százalékkal alacsonyabbra várt konszenzusát. 

A TSMC maximálisan kihasználja versenyelőnyét

A tavalyi évzáró negyedévet 35 százalékos emelkedés és 16 milliárdos profit jellemezte. A TSMC idei első negyedéves bevétele 35,7 milliárd dollár volt, ez 35 százalékos éves növekedés.

A TSMC gyakorlatilag uralja a legmodernebb, 3 nanométeres MI-csipek gyártását, olyannyira, hogy a szakértők szerint jelen kapacitásaival ki sem tudja elégíteni a masszív keresletet, s így, konkurencia híján az árazásban is érvényre tudja juttatni érdekeit. 

A társaság befektetői megítélése is párhuzamosan halad profittermelő képességének javulásával, 

s ebben aligha lesz változás mindaddig, míg ki nem alakul egy valós verseny a piacon. A TSMC tajpeji tőzsdén jegyzett részvényárfolyama az idén 35 százalékkal erősödött, meghaladva a helyi irányadó tőzsdeindex 28 százalékos növekedését. A gyorsjelentésre 0,2 százalékos emelkedéssel rekordszintre kúszott az árfolyam. 

Ázsia kiemelkedően legértékesebb tőzsdei vállalatának piaci értéke jelenleg 1680 milliárd dollárra tehető, már most kétszer annyit ér, mint riválisa, a dél-koreai Samsung Electronics.

 

A TSMC növekedése itt aligha áll meg, kérdés persze, hogy a gyorsjelentést követő elemzői tájékoztatón a vállalat vezetése milyen beruházási irányt vázol fel, rátesz-e még egy lapáttal a beruházási keretre. Ami biztos, hogy a TSMC önszántából garantáltan nem adja fel kényelmes piaci pozícióit, és ennek megfelelően irdatlan összegeket költ kutatás-fejlesztésre és főként beruházásokra. 

Irtózatos összeget költenek beruházásokra

Jelen állás szerint az idei terv 52 és 56 milliárd dollár közötti invesztícióval számol, ez 37 százalékkal haladja meg a tavaly erre a célra elköltött 40,9 milliárd dollárt. Akkor nem lépték túl a tervezett 40-42 milliárd dolláros éves keretet. 

A nagyságrendeket illusztrálandó, Donald Trump kegyeinek elnyeréséért cserébe tavaly márciusban 100 milliárd dollár értékű új amerikai projekteket hirdettek a már előzetesen megkezdett 65 milliárd dollár értékű beruházáscsomag megtoldásaként. 

BÉT silicon,Dies,Are,Being,Attached,To,Substrate,By,Pick,And, csipgyártás, tsmc, asml, nvidia csip
Az idén akár 56 milliár dollárt is elkölthetnek csúcstechnológiás beruházásokra / Fotó: Shutterstock

A TSMC arizonai gyártóbázisa egyébként már működésbe állt, vám- és tehermentesen szolgálja ki helyi megrendelőit, köztük az MI szolgálatába állított adatközpontok telepítésében egymással versengő olyan gigászokat, mint

  • az Alphabet (Google),
  • az Amazon,
  • a Meta Platforms (Facebook)
  • és a Microsoft.

A TSMC üzletfilozófiájához tartozik, hogy legnagyobb vevőit lehetőség szerint hazai pályájukon szolgálja ki, ezt célozza a gigantikus japán csipgyár építése is, ahol a 3 nanométeres csipek készítésére fókuszálnak. A vállalatot a közel-keleti háború beszállítói oldalról is érinti, a gyártástechnológiához szükséges hélium előállításában például az e piacon meghatározó katari forrásokra támaszkodnak, de a TSMC vezetése e téren megnyugtatta a piacon, hogy működéséhez megfelelő szintű tartalékok állnak a rendelkezésére.

