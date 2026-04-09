Mire elég a kéthetes tűzszünet?

A növekvő piaci optimizmusnak gátat vethet, hogy az olajszállítás szempontjából kritikus Hormuzi-szoros jövője továbbra is tisztázatlan. Hivatalosan Irán még nem jelentette be, hogy eláll a hordónkénti 1 dolláros tranzitdíjtól. Ha ezt a követelését fenntartja, akkor az olaj ára tartósan a háború kitörése utáni szinten maradhat.
Rigó Gábor, a Gránit Alapkezelő portfólió menedzsere
2026.04.09, 07:02
Frissítve: 2026.04.09, 07:22

Az iráni helyzet sokat változott az elmúlt napokban. Bejelentettek egy kéthetes tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán között. Irán elnöke megerősítette, hogy az ország részt vesz a tárgyalásokon, és elfogadta Pakisztán ajánlatát, hogy a hét későbbi részében házigazdája legyen a tárgyalásoknak. Közben JD Vance amerikai alelnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok elérte katonai céljait Iránban.

Önmagában a tűzszünet még nem megoldás / Fotó: Sreeyash Lohiya / Shutterstock

Tűzszünet: zuhan az olaj ára

Oroszország, az öböl menti országok és Kína is üdvözölte a tűzszünetet, illetve az öböl menti államok az Izrael és Irán közötti tűzszüneti megállapodást, valamint minden támadás beszüntetését követelték. Emellett Kína saját erőfeszítéseit hangsúlyozta az amerikai–iráni tűzszünet előmozdításában, és Trump elnök is elismerte a kínai segítséget a megállapodás létrejöttében.

A bejelentés hatására

 a nyersolaj ára 100 dollár/hordó alá zuhant:

 

  • a Brent olaj ára 13,6 százalékkal 94,37 dollár/hordóra, 
  • míg a WTI ára 15,8 százalékkal 95,06 dollár/hordóra esett vissza. 

Tisztázatlan a Hormuzi-szoros jövője 

Viszont a növekvő piaci optimizmusnak még gátat vethet, hogy az olajszállítás szempontjából kritikus Hormuzi-szoros jövője továbbra is tisztázatlan. 

Hivatalosan Irán még nem jelentette be, hogy eláll a hordónkénti egydolláros tranzitdíjtól.

Ha ezt a követelését fenntartja, akkor az olaj ára tartósan a háború kitörése utáni szinten maradhat. Illetve azt is fontos kiemelni, hogy az eddig lezárt olajmezők újraindítása is heteket vehet igénybe.

Amennyiben ez jobban elhúzódik, akkor a piaci szereplők szerint a globális ellátási láncok jelentősen sérülhetnek. 

