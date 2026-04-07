Védett ár

Legendás befektető vetett szemet a világ legnagyobb zenei kiadójára – új főnöke lehet Taylor Swiftnek

A Warner Bros. Discovery felvásárlása után a zeneiparban is óriási tranzakció jöhet. A Universal Music Group a világ legnagyobb zenei kiadója, amit 55 milliárd euróra értékelve kaparintana meg Bill Ackman.
K. B. G.
2026.04.07, 16:50
Frissítve: 2026.04.07, 18:12

Szemet vetett a világ legnagyobb zenekiadójára, az Universal Music Groupra a legendás befektető Bill Ackman, illetve az üzletember cége, a Pershing Square Capital. Az ajánlat 55 milliárd euróra értékelné a kiadót, és a tranzakció során az Universal tőzsdei listázása is Amszterdamból New Yorkba költözne át.

Taylor Swift concert
A Universal előadói között van Taylor Swift is / Fotó: AFP

Bonyolult ügylettel szerezné meg a Universalt Bill Ackman

A Pershing Square azonban nem egyszerűen felvásárolná a Universalt, hanem azt egy erre a célra létrehozott vállalattal olvasztaná össze. A vásárló, a Universalban 2021-es tőzsdei bevezetés óta tulajdonrésszel bíró cég szerint ez 30,40 eurós részvényenkénti árfolyamot jelent a kiadó részvényeseinek. 

A jelenlegi befektetők részvényenként 5,05 eurót kapnának és további 0,77 részvényt a fúzió után születő új vállalatban, 

ami a Pershing szerint 55 milliárd euróra értékeli a Universal részvénycsomagját. Ugyanakkor arra is lenne lehetőség, hogy az eladók csak pénzt vagy csak az új vállalat részvényét kérjék a részvényeikért, és ha elegen döntenek az új részvények mellett, akkor a csak pénzt kérők 22 eurót kapnak a The Wall Street Journal összefoglalója szerint. Kedd délután a Universal részvényei mintegy 18,6 euróért cseréltek gazdát.

Az ajánlat mindenesetre megtámasztotta az elmúlt fél évben a mesterséges intelligencia zeneipari hatásai miatt 30 százalékot zuhanó vállalat árfolyamát, az Universal részvényei 11 százalékos pluszban is jártak kedden a Financial Times összefoglalója szerint, és még délután is 9 százalékos emelkedést mutattak. 

A Universal a világ legnagyobb kiadója, ami Ackman szerint sokkal többet ér

Ackman szerint a cég részvényeinek árfolyama olyan okok miatt csökkent, amik nem függnek össze a cég zenei üzletének teljesítményével, és amiket a tranzakció orvosolna.

Az Universal a világ legnagyobb zenei kiadója, olyan előadókkal, mint Taylor Swift, Kendrick Lamar vagy akár a Beatles és egyike az iparági három nagynak, amibe a Warner Music és a Sony Music Group tartozik még. 

A Pershing szerint a cég értékeltségére nyomást helyez a Bolloré család 18 százalékos részesedésével kapcsolatos bizonytalanság, vagy épp az Universal kezében lévő Spotify-részesedés nem megfelelő értékelése.

A francia milliárdos Vincent Bolloré által ellenőrzött Bolloré Group 2021-ben választotta le a Vivendiről az Universalt, ám annak legnagyobb tulajdonosa maradt. A cég második legnagyobb birtokosa pedig a kínai Tencent, mely 11,4 százalékkal rendelkezik, míg a Vivendinek is még mindig van közel 10 százaléka.

Ackman mindeközben egy zárt végű alapot is be akar vezetni a New Yorki-i Értéktőzsdére Pershing Square USA néven, melynek során 5-10 milliárd dollárnyi tőkét vonna be. A befektetők a tranzakció során a milliárdos alapkezelőjéből is kapnának egy szeletet, miután tavaly Ackman nem járt sikerrel a Pershing Square USA létrehozásával.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
