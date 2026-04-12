EUR/HUF377,64 +0,57% USD/HUF322,06 +0,58% GBP/HUF433,28 +0,56% CHF/HUF408 +0,57% PLN/HUF88,16 -0,12% RON/HUF74,17 +0,58% CZK/HUF15,49 +0,58%
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Választások: mégis mi lesz holnaptól a forinttal?

A vasárnapi országgyűlési választás eredménye önmagában kevés ahhoz, hogy megjósoljuk, merre indul a forint, a tőzsde vagy a hozamok. A befektetők azt árazzák, mi jön utána: stabil pálya vagy növekvő kockázat. A múlt alapján a reakciók gyakran késnek, és nem mindig abba az irányba mutatnak, amerre elsőre sokan várnák.
Ballagó Dániel
2026.04.12, 12:48
Frissítve: 2026.04.12, 12:58

A választások környékén rendre ugyanaz a kérdés kerül elő: mi történik másnap a piacokon? Erősödik a forint, emelkedik a tőzsde, vagy inkább megindul lefelé minden? A közvélekedés gyors, egyértelmű választ vár. A múlt azonban mást mutat. Általában nem rajzolódik ki egyetlen, mindig működő forgatókönyv – és gyakran nem is az történik, amire elsőre számítani lehetne.

A piac nem a választásra reagál, hanem arra, ami utána következik / Fotó: Pixels Hunter / Shutterstock

A magyar piac elmúlt évtizedeit nézve inkább az látszik: nem az számít igazán, ki nyer, hanem az, hogy a befektetők mit gondolnak arról, ami ezután jön.

A piac nem a szavazatokat nézi

Első ránézésre logikus lenne, hogy a pénzpiacok „jutalmaznak” vagy „büntetnek” egy választási eredményt. A valóság azonban jóval komplexebb. A befektetők nem politikai oldalakban gondolkodnak, hanem kockázatban és kiszámíthatóságban. Nem az érdekli őket, ki nyert, hanem az, hogy az adott eredmény után mennyire lesz stabil a gazdasági környezet. Egy friss elemzés szerint is alapvetően két irány képzelhető el:

ha a választás nem hoz meglepetést, és kiszámítható pálya rajzolódik ki, a forint akár erősödhet is, ha viszont nő a bizonytalanság – például a költségvetés vagy az EU-kapcsolatok körül –, gyors gyengülés jöhet.

A tőzsde nem ünnepel – és nem is gyászol

Ha van piac, ahol a legkevésbé lehet „receptet” írni, az a tőzsde.

A BUX mozgásai a választások után kifejezetten vegyes képet mutatnak. Volt, amikor hónapokig tartó emelkedés indult, máskor épp ellenkezőleg, esés következett. És akadt olyan időszak is, amikor a piac egyszerűen nem talált irányt.

Ennek egyik oka, hogy a magyar blue chipek többsége valójában nemzetközi sztori: teljesítményüket legalább annyira befolyásolják a globális kamatok, az energiaárak vagy a régiós növekedés, mint a hazai politika.

A forint kivár – aztán lép

A forint általában gyorsabban és látványosabban reagál, mint a részvénypiac. Nem véletlenül:

a deviza az egyik legközvetlenebb visszajelzés a befektetői bizalomról. A választások környékén gyakran már előre megjelenik a bizonytalanság, különösen akkor, ha a kampányban erősödnek a költekezési ígéretek. Ilyenkor a piac attól tart, hogy nő a hiány, ami hosszabb távon problémát okozhat.

A választás után viszont kétféle történet szokott kibontakozni:

  1. ha a helyzet kiszámíthatónak tűnik, a forint stabilizálódhat vagy erősödhet,
  2. ha bizonytalanság marad, a gyengülés könnyen folytatódhat.

A kötvénypiac mondja ki az utolsó szót

A legfontosabb jelzés sokszor nem a forintban vagy a tőzsdében jelenik meg, hanem a kötvénypiacon. Itt az derül ki, mennyire bíznak a befektetők az ország gazdasági pályájában.

Ha nő a kockázat, magasabb hozamot kérnek – vagyis drágább lesz az állam finanszírozása. Ha javul a megítélés, a hozamok csökkennek.

A piac valójában nem azt árazza, hogy az állam fizet-e, hanem azt, milyen feltételek mellett hajlandó finanszírozni.

A választás utáni első napok sokszor félrevezetők, ilyenkor a mozgásokat rengeteg rövid távú tényező torzítja:

  • gyors reakciók,
  • technikai korrekciók,
  • nemzetközi hatások.

A valódi irány inkább a következő hetekben alakul ki, amikor a piac elkezdi „összerakni”, mit is jelent az új politikai helyzet a gazdaság szempontjából.

A globális hangulat mindent felülírhat

A magyar piac nem légüres térben működik.

A nemzetközi környezet sokszor erősebb hatással van az árfolyamokra, mint maga a választás.

Elég egy rosszabb globális hangulat, mint például

  • emelkedő kamatok,
  • geopolitikai feszültségek,
  • befektetői kockázatkerülés,

és máris nyomás alá kerülhetnek a magyar eszközök – függetlenül attól, mi történt itthon.

Már most is a jövőt árazzák

A jelenlegi piaci mozgások is jól mutatják, hogy a befektetők előre gondolkodnak.

Az év elején kifejezetten optimista hangulat uralkodott: erősödött a forint, emelkedett a tőzsde, csökkent a kockázati felár. A nemzetközi elemzők egy része akkor arra számított, hogy egy esetleges politikai fordulat növekedést és több uniós forrást hozhat.

Azóta azonban a kép árnyaltabb lett, és a piac újra érzékenyebben reagál a kockázatokra.

A végső kérdés: stabilitás vagy kockázat

A választások nem adnak egyértelmű választ arra, merre megy a forint vagy a tőzsde. A valódi kérdés mindig az, hogy a befektetők mit látnak bele az eredménybe:

  • stabil, kiszámítható gazdaságpolitikát,
  • vagy növekvő bizonytalanságot.

Végső soron ez dönti el, hogy a forint erősödik vagy gyengül, a hozamok csökkennek vagy emelkednek, és a tőzsde merre indul. A piac tehát nem a választásra reagál, hanem arra, amit utána vár.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
