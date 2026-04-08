Óriási fordulatot okozott a kormány: kinyithatott egy fontos kaput Varga Mihály előtt, ami már bezárulni látszott

A vártnál kedvezőbb inflációs adat érkezett Magyarországról, ami új helyzetet teremt a monetáris politikában. Bár az árak emelkedése megindult a februári, évtizedes mélypont után, a drágulás mértéke elmaradt a piaci várakozásoktól – ez pedig megnyithat egy korábban lezártnak tűnő lehetőséget Varga Mihály számára.

Márciusban az éves infláció 1,8 százalékra emelkedett, ami ugyan magasabb a februári szintnél, de még így is visszafogott növekedés. Havi alapon mindössze 0,4 százalékos áremelkedést mértek, ami arra utal, hogy a közel-keleti háború hatásai egyelőre nem gyűrűztek be teljes erővel a magyar gazdaságba.

Különösen fontos, hogy több kulcsterületen is mérsékelt maradt az árnyomás. Az élelmiszerárak például enyhén csökkentek, a szolgáltatások drágulása pedig kifejezetten visszafogott volt. A tartós fogyasztási cikkek esetében is meglepően alacsony áremelkedést mértek, annak ellenére, hogy a forint jócskán gyengült.

A fő kockázati tényezőt egyértelműen az energia jelenti. Az üzemanyagárak havi szinten 4,6 százalékkal ugrottak meg, ami összhangban van az olajárak emelkedésével és a forint dollárral szembeni gyengülésével. Ugyanakkor a rezsicsökkentés hatása miatt a háztartási energia ára nem változott, ami jelentősen tompította az inflációt.

Egy fontos kapu újra kinyílhat

A maginfláció – amely kiszűri a volatilis tényezőket – 1,9 százalékra csökkent, ami kifejezetten kedvező jelzés. Ez azért kulcsfontosságú, mert azt mutatja, hogy az alapvető inflációs folyamatok nem szabadultak el, sőt inkább stabilizálódnak. Az IGN beszámolója szerint

ez a fejlemény pedig egy olyan lehetőséget hozhat vissza a képbe, amely már kezdett eltűnni: a kamatcsökkentés esélyét.

Bár rövid távon a jegybank várhatóan óvatos marad a geopolitikai kockázatok és az energiaárak bizonytalansága miatt, az év második felében – különösen a végén – ismét napirendre kerülhet a monetáris lazítás.

A jelenlegi pálya szerint az infláció az év közepére 3-3,5 százalék körül alakulhat, majd év végére akár 4,5 százalékig is emelkedhet. Ez azt jelenti, hogy bár a mostani adatok kedvezők, a neheze még csak most jön. A közel-keleti konfliktus, különösen a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság továbbra is komoly kockázatot jelent. Ha azonban a geopolitikai helyzet stabilizálódik, az inflációs pálya is kedvezőbb lehet a korábban vártnál.