Nem lehet már annyit kaszálni a vendégmunkásokon, zuhant a magyar cég nyeresége – borús gazdasági jóslat érkezett
A munkaerő-kölcsönzés terén meghatározó pozíciójú Pensum Group a romló gazdasági környezet, a piacon tapasztalható fokozódó árverseny és a tavaly év elejétől a szektor szereplőire kivetett foglalkoztatási díj kedvezőtlen hatásai ellenére 2 százalékkal 8,9 milliárd forintra növelte árbevételét 2025-ben.
Alacsonyabb árréssel szervezik a vendégmunkásokat
Az elsősorban a harmadik országbeli munkavállalók kölcsönzéséből fakadó organikus növekedés mellett kihívást jelentett, hogy 2024 végén a kormány szigorított a vendégmunkások alkalmazásának szabályain. Ennek következtében 2025 januárjától a lejáró engedélyű munkavállalókat kizárólag a Fülöp-szigetekről érkezőkkel lehetett pótolni. A Pensum Group az új megrendeléseket a szigorítás mellett is fedezni tudta, ugyanakkor a korlátozottabb rendelkezésre állás és a fokozódó árverseny miatt csak alacsonyabb árréssel.
A piaci környezet változása és a költségnövelő tényezők következtében a vállalat adózott eredménye 71 százalékkal 68 millió forintra zuhant, így az egy részvényre jutó nyereség 35 forint volt 2025-ben. A romló gazdasági környezet ellenére az igazgatóság javaslata alapján, közgyűlési jóváhagyás esetén a tulajdonosok részvényenként 8 forint osztalékot kaphatnak.
Az osztalékjavaslat inkább jelképesnek tűnik az aktuális, 2000 forintos részvényár alapján. A társaság papírjaival legutóbb március 27-én kötöttek üzletet a pesti tőzsdén.
Az iráni háború érezteti hatását a munkaerőpiacon is
Dr. Hadházy Tamás, a Pensum Group Nyrt. igazgatóságának tagja a 2025-ös eredmény és a kilátások kapcsán elmondta, hogy a vállalat 2026-ban gazdasági lassulásra, munkaerő-kínálati növekedésre és ebből fakadóan a munkabérek emelkedési ütemének csökkenésére számít, jelentős tervezési kockázat mellett. A jelenlegi kilátások alapján a belföldi gazdaság továbbra is gyengélkedik, és belföldön jelentős szabályozási bizonytalansággal lehet számolni. A társaságnak sem Ukrajnában, sem Oroszországban nincs érdekeltsége, így az orosz–ukrán háború közvetlenül nem befolyásolja a működést.
Az Amerikai Egyesült Államok és Irán konfliktusa ugyanakkor jelentősen növeli a nyersanyagárakat, amely kimondottan kedvezőtlen Európa gazdaságainak, így Magyarországnak is. A Pensum várakozásai szerint emiatt a német és magyar piacon is csökkenhet a növekedés, amely szűkülő munkaerőigényhez vezethet.
A Pensum azzal számol, hogy ezt némileg ellensúlyozhatja, hogy tovább emelkednek az európai hadi kiadások, amely segítheti a gazdasági bővülést. A társaság ehhez kapcsolódóan 2026-ban külföldi tevékenységére nagyobb hangsúlyt kíván helyezni, amit tervei szerint akvizíciókkal is támogatna a külpiacokon. A bővüléshez szükséges forrást a Pensum tőkeemeléssel kívánja fedezni.