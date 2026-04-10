Nem lehet már annyit kaszálni a vendégmunkásokon, zuhant a magyar cég nyeresége – borús gazdasági jóslat érkezett

A munkaerő-kölcsönzés terén meghatározó pozíciójú Pensum Group a romló gazdasági környezet, a piacon tapasztalható fokozódó árverseny és a tavaly év elejétől a szektor szereplőire kivetett foglalkoztatási díj kedvezőtlen hatásai ellenére 2 százalékkal 8,9 milliárd forintra növelte árbevételét 2025-ben.

Szigorodtak a vendégmunkások alkalmazására vonatkozó szabályok, kevesebb profitot hoz a munkaerő-kölcsönzés / Fotó: Balázs Attila

Alacsonyabb árréssel szervezik a vendégmunkásokat

Az elsősorban a harmadik országbeli munkavállalók kölcsönzéséből fakadó organikus növekedés mellett kihívást jelentett, hogy 2024 végén a kormány szigorított a vendégmunkások alkalmazásának szabályain. Ennek következtében 2025 januárjától a lejáró engedélyű munkavállalókat kizárólag a Fülöp-szigetekről érkezőkkel lehetett pótolni. A Pensum Group az új megrendeléseket a szigorítás mellett is fedezni tudta, ugyanakkor a korlátozottabb rendelkezésre állás és a fokozódó árverseny miatt csak alacsonyabb árréssel.

A piaci környezet változása és a költségnövelő tényezők következtében a vállalat adózott eredménye 71 százalékkal 68 millió forintra zuhant, így az egy részvényre jutó nyereség 35 forint volt 2025-ben. A romló gazdasági környezet ellenére az igazgatóság javaslata alapján, közgyűlési jóváhagyás esetén a tulajdonosok részvényenként 8 forint osztalékot kaphatnak.

Az osztalékjavaslat inkább jelképesnek tűnik az aktuális, 2000 forintos részvényár alapján. A társaság papírjaival legutóbb március 27-én kötöttek üzletet a pesti tőzsdén.