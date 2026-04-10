Nem lehet már annyit kaszálni a vendégmunkásokon, zuhant a magyar cég nyeresége – borús gazdasági jóslat érkezett

Közel kilencmilliárd forintra bővült a munkaerő-kölcsönzés terén meghatározó pozíciójú Pensum Group árbevétele 2025-ben. A Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájában jegyzett vállalat növekedését elsősorban a vendégmunkások kölcsönzése hajtotta, ugyanakkor az elmúlt évben tovább romló gazdasági környezettel szembesült, amely mellett a fokozódó árverseny és az év elejétől a szektor szereplőire kivetett foglalkoztatási díj is rontotta a társaság működési eredményét. A Pensum Group mindezek mellett 68 millió forint adózott eredménnyel és 35 forint egy részvényre jutó nyereséggel zárta az év első felét.
VG
2026.04.10, 09:53
Frissítve: 2026.04.10, 10:07

A munkaerő-kölcsönzés terén meghatározó pozíciójú Pensum Group a romló gazdasági környezet, a piacon tapasztalható fokozódó árverseny és a tavaly év elejétől a szektor szereplőire kivetett foglalkoztatási díj kedvezőtlen hatásai ellenére 2 százalékkal 8,9 milliárd forintra növelte árbevételét 2025-ben. 

Szigorodtak a vendégmunkások alkalmazására vonatkozó szabályok, kevesebb profitot hoz a munkaerő-kölcsönzés / Fotó: Balázs Attila

Alacsonyabb árréssel szervezik a vendégmunkásokat

Az elsősorban a harmadik országbeli munkavállalók kölcsönzéséből fakadó organikus növekedés mellett kihívást jelentett, hogy 2024 végén a kormány szigorított a vendégmunkások alkalmazásának szabályain. Ennek következtében 2025 januárjától a lejáró engedélyű munkavállalókat kizárólag a Fülöp-szigetekről érkezőkkel lehetett pótolni. A Pensum Group az új megrendeléseket a szigorítás mellett is fedezni tudta, ugyanakkor a korlátozottabb rendelkezésre állás és a fokozódó árverseny miatt csak alacsonyabb árréssel. 

A piaci környezet változása és a költségnövelő tényezők következtében a vállalat adózott eredménye 71 százalékkal 68 millió forintra zuhant, így az egy részvényre jutó nyereség 35 forint volt 2025-ben. A romló gazdasági környezet ellenére az igazgatóság javaslata alapján, közgyűlési jóváhagyás esetén a tulajdonosok részvényenként 8 forint osztalékot kaphatnak.

Az osztalékjavaslat inkább jelképesnek tűnik az aktuális, 2000 forintos részvényár alapján. A társaság papírjaival legutóbb március 27-én kötöttek üzletet a pesti tőzsdén.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az iráni háború érezteti hatását a munkaerőpiacon is

Dr. Hadházy Tamás, a Pensum Group Nyrt. igazgatóságának tagja a 2025-ös eredmény és a kilátások kapcsán elmondta, hogy a vállalat 2026-ban gazdasági lassulásra, munkaerő-kínálati növekedésre és ebből fakadóan a munkabérek emelkedési ütemének csökkenésére számít, jelentős tervezési kockázat mellett. A jelenlegi kilátások alapján a belföldi gazdaság továbbra is gyengélkedik, és belföldön jelentős szabályozási bizonytalansággal lehet számolni. A társaságnak sem Ukrajnában, sem Oroszországban nincs érdekeltsége, így az orosz–ukrán háború közvetlenül nem befolyásolja a működést. 

Az Amerikai Egyesült Államok és Irán konfliktusa ugyanakkor jelentősen növeli a nyersanyagárakat, amely kimondottan kedvezőtlen Európa gazdaságainak, így Magyarországnak is. A Pensum várakozásai szerint emiatt a német és magyar piacon is csökkenhet a növekedés, amely szűkülő munkaerőigényhez vezethet. 

A Pensum azzal számol, hogy ezt némileg ellensúlyozhatja, hogy tovább emelkednek az európai hadi kiadások, amely segítheti a gazdasági bővülést. A társaság ehhez kapcsolódóan 2026-ban külföldi tevékenységére nagyobb hangsúlyt kíván helyezni, amit tervei szerint akvizíciókkal is támogatna a külpiacokon. A bővüléshez szükséges forrást a Pensum tőkeemeléssel kívánja fedezni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
