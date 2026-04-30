Fekete csütörtök: összeomlott a Volkswagen, sokkoló pénzügyi helyzetben van - totális átalakítás kezdődhet a német autóóriásnál

Mélyül a német autógyártás legendás szereplőjének válsága. A Volkswagen-csoport megdöbbentő negyedéves statisztikájában a bevétel, a profit és autóeladások egyaránt estek, s a pénzügyi igazgató már jelezte is, hogy az eddig bejelentett súlyos megszorítások nem lesznek elegendőek a válság legyűréséhez.
Kriván Bence
2026.04.30, 09:43
Frissítve: 2026.04.30, 09:43

Minden téren csalódást keltő első negyedévet produkált Európa legnagyobb autógyártó csoportja. A Volkswagen üzemi nyeresége 14 százalékkal, 2,46 milliárd euróra esett, miközben a Visible Alpha elemzői konszenzusa stagnálásra számított. Az autógyártó bevétele kisebb mértékben, de csökkent, méghozzá 2,5 százalékkal, 75,65 milliárd euróra, ami 2 milliárd eurós elmaradást jelent a piaci várakozásokhoz képest. 

A Volkswagen jelentős raktárkészletekkel rendelkezik, értékesítése 6,9 százalékkal csökkent az első negyedévben / Fotó: NurPhoto via AFP

Az autógyártás haszonkulcsa a tavalyi 2,8 százalékról 3,3 százalékra javult ugyan, de messze van az idei üzleti évre előirányzott 4-5,5 százalékos sávtól. Az éves bevételük bővülését a 0-3 százalékos sávban jelölték meg.

A Volkswagen bízik a jövőben, de újabb megszorításokat tervez

Az első negyedévben kiszállításaik 4 százalékkal, 2,049 millió autóra csökkentek, míg az értékesített autók darabszáma 6,9 százalékkal, 1,954 millió darabra zsugorodott. Eközben a gyártás jóval kisebb, 1,7 százalékos mértékben csökkent. 

A konszern gyáraiban 2,157 millió autó készült, azaz a keresletet 200 ezerrel felülmúló darabszámról beszélhetünk. Ez persze nem az jelenti, hogy ezek az autók ne kelnének el, mindenesetre bőséges raktárkészlettel rendelkeznek a konszern márkái.

A Volkswagen ugyanakkor megerősítette az egész évre szóló korábbi előrejelzését, azzal a kitétellel, hogy nem számol a közel-keleti konfliktus esetleges eszkalálódásával, ami visszavetheti a keresletet és globálisan felhajthatja a nyersanyagárakat. Pedig egyelőre az iráni háború elhúzódása látszik valószínűbbnek, s a VW struccpolitikája könnyen visszaüthet. 

Meglehet, még egy profitfigyelmeztetéssel már nem akarták sokkolni a piacot.

Úgy látszik, a története legnagyobb válságán brutális költség- és kapacitáscsökkentő programokkal – gyárbezárások, 50 ezer fős leépítés stb. – túllépni igyekvő wolfsburgi konszern erőfeszítéseit egyelőre nem koronázza siker, de arra senki sem számított, hogy még mélyebbre csúszik a lejtőn, s meglehet a cégvezetésnek. 

Egyes megszorító intézkedéseket előbbre kell hoznia, hogy a további befektetői bizalomvesztést elkerülje. Ezt Arno Antlitz pénzügyi igazgató is elismerte, szerinte ebben a környezetben az eddig tervezett költségcsökkentő intézkedések nem elegendőek, de részletekbe nem bocsátkozott. A konszern, amelynek portfóliójában

  • a Volkswagen,
  • az Audi,
  • a Porsche,
  • a Skoda,
  • a SEAT,
  • a Cupra,
  • a Bentley,
  • és a Lamborghini

szerepel, számos okra vezeti vissza a meglepően gyenge teljesítményt. Első helyen említik a vámköltségek megugrását, amit Donald Trumpnak "köszönhetnek". Az Egyesült Államok megemelt vámjai az idén 4 milliárd eurós extra költséget jelentenek a VW-csoport számára. 

A vámok nyomában járó árkorrekció miatt az amerikai értékesítésük nyomás alá került, elég a Porsche durván megcsappant eladásaira gondolni. A másik igencsak fájó pont a világ legnagyobb autópiacán, Kínában tapasztalt térvesztés. 

Kínában újul meg a Volkswagen csoport luxusmárkája, az Audi / Fotó: Anadolu via AFP

A Volkswagen márkáinak eladásai vészesen csökkentek, egyrészt az irtózatosan kemény verseny, másrészt a kínai ízlést figyelmen kívül hagyó modellkínálat miatt. Utóbbin gőzerővel próbálnak javítani, helyi partnerek, mint a Li Auto bevonásával. Ez sikeres lehet, az új, kínai Audi modelljük például kasszasikernek tűnik.

A német kamiongyártás túlélte Trump-büntetővámjait, most az iráni háború miatt aggódhatnak

A Volkswagen-csoport bukdácsoló és folyamatos költségcsökkenésekre kényszerülő személyautó üzletágával szemben a kamion- és a buszgyártás már kezd egyenesbe jönni a Trump-féle vámháború lecsengésének köszönhetően. A Traton néven futó üzletág megrendelései megugrottak, a pozitív jövőképet csak a közel-keleti válság árnyalja.


 

 


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
