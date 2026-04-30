Fekete csütörtök: összeomlott a Volkswagen, sokkoló pénzügyi helyzetben van - totális átalakítás kezdődhet a német autóóriásnál

Minden téren csalódást keltő első negyedévet produkált Európa legnagyobb autógyártó csoportja. A Volkswagen üzemi nyeresége 14 százalékkal, 2,46 milliárd euróra esett, miközben a Visible Alpha elemzői konszenzusa stagnálásra számított. Az autógyártó bevétele kisebb mértékben, de csökkent, méghozzá 2,5 százalékkal, 75,65 milliárd euróra, ami 2 milliárd eurós elmaradást jelent a piaci várakozásokhoz képest.

A Volkswagen jelentős raktárkészletekkel rendelkezik, értékesítése 6,9 százalékkal csökkent az első negyedévben / Fotó: NurPhoto via AFP

Az autógyártás haszonkulcsa a tavalyi 2,8 százalékról 3,3 százalékra javult ugyan, de messze van az idei üzleti évre előirányzott 4-5,5 százalékos sávtól. Az éves bevételük bővülését a 0-3 százalékos sávban jelölték meg.

A Volkswagen bízik a jövőben, de újabb megszorításokat tervez

Az első negyedévben kiszállításaik 4 százalékkal, 2,049 millió autóra csökkentek, míg az értékesített autók darabszáma 6,9 százalékkal, 1,954 millió darabra zsugorodott. Eközben a gyártás jóval kisebb, 1,7 százalékos mértékben csökkent.

A konszern gyáraiban 2,157 millió autó készült, azaz a keresletet 200 ezerrel felülmúló darabszámról beszélhetünk. Ez persze nem az jelenti, hogy ezek az autók ne kelnének el, mindenesetre bőséges raktárkészlettel rendelkeznek a konszern márkái.

A Volkswagen ugyanakkor megerősítette az egész évre szóló korábbi előrejelzését, azzal a kitétellel, hogy nem számol a közel-keleti konfliktus esetleges eszkalálódásával, ami visszavetheti a keresletet és globálisan felhajthatja a nyersanyagárakat. Pedig egyelőre az iráni háború elhúzódása látszik valószínűbbnek, s a VW struccpolitikája könnyen visszaüthet.

Meglehet, még egy profitfigyelmeztetéssel már nem akarták sokkolni a piacot.

Úgy látszik, a története legnagyobb válságán brutális költség- és kapacitáscsökkentő programokkal – gyárbezárások, 50 ezer fős leépítés stb. – túllépni igyekvő wolfsburgi konszern erőfeszítéseit egyelőre nem koronázza siker, de arra senki sem számított, hogy még mélyebbre csúszik a lejtőn, s meglehet a cégvezetésnek.

Egyes megszorító intézkedéseket előbbre kell hoznia, hogy a további befektetői bizalomvesztést elkerülje. Ezt Arno Antlitz pénzügyi igazgató is elismerte, szerinte ebben a környezetben az eddig tervezett költségcsökkentő intézkedések nem elegendőek, de részletekbe nem bocsátkozott. A konszern, amelynek portfóliójában

a Volkswagen,

az Audi,

a Porsche,

a Skoda,

a SEAT,

a Cupra,

a Bentley,

és a Lamborghini

szerepel, számos okra vezeti vissza a meglepően gyenge teljesítményt. Első helyen említik a vámköltségek megugrását, amit Donald Trumpnak "köszönhetnek". Az Egyesült Államok megemelt vámjai az idén 4 milliárd eurós extra költséget jelentenek a VW-csoport számára.