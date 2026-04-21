Egymillió autó: ennyivel vesz vissza a hatalmas német gyártó, az Audi is érintett – növekedésre még remény sincs
A következő években egymillió autóval kívánja csökkenteni a globális gyártási kapacitását a Volkswagen – nyilatkozta a német Manager Magazinnak Oliver Blume, a Volkswagen 57 éves vezérigazgatója.
A Volkswagen csoport 50 ezer állást szüntetne meg 2030-ig
A kapacitásfelesleg hosszú távon nem fenntartható a vállalatunkban
– mondta az interjúban Blume, aki 2022 óta áll a konszern élén.
A mai piaci és versenyhelyzetben pedig a múltbeli mennyiségi tervezés irreális.
A vállalatcsoport az elmúlt években már egy egymillió túlkapacitást megszüntetett Kínában, a friss bejelentés szerint pedig Európában 2028-ig az Audinál és a Volkswagennél további egymillióval kell csökkenteni a kapacitást.
A megszorító intézkedésekkel a vállalatcsoport a világpiacon jelentkező hatalmas kihívásokra reagál.
- Donald Trump amerikai elnök vámjai,
- a megnövekedett versenynyomás Kínában,
- a zsugorodó európai piac
- és legutóbb a közel-keleti háború
is nehezíti az autógyártó működését.
A Volkswagen azt tervezi, hogy 2030-ig az egész konszernben 50 ezer munkahelyet szüntet meg Németországban.
Egyrészt jelentős összegeket fektetünk be termékekbe. Ugyanakkor már átfogó intézkedéseket is tettünk. Jelenleg további egymilliós kapacitáscsökkentést tervezünk, hogy alkalmazkodjunk a globális piaci helyzethez
– emelte még ki Blume.
Összességében a Volkswagen célja, hogy világszerte évi 9 millió autóra csökkentse kapacitását az eredetileg tervezett 12 millióról – tette hozzá a vezérigazgató.
A termékeket tekintve Blume egyébként rendkívül versenyképesnek tartja a Volkswagent. A 2,8 százalékos üzeminyereség-ráta azonban nem elegendő ahhoz, hogy a vállalat saját forrásaiból jelentős beruházásokat finanszírozzon. Blume ezért a költségeket csökkentené, hogy a csoport pozícióját javítsa a kihívásokkal teli környezetben, még alacsony piaci növekedés esetén is.
Konkrétan az egyensúlyhiány egyértelmű:
körülbelül kilencmillió jármű eladásával és tizenkétmilliós gyártási kapacitásával a Volkswagen jelentős és költséges túlkapacitással kénytelen szembenézni.
Wolfsburg, Emden, Zwickau
Bár Blume az interjúban nem nevez meg konkrétan veszélyeztetett telephelyeket, és nem tesz különbséget a belső égésű és az elektromos autók termelése között, a Volkswagen túlkapacitása jól ismert az iparágban, és ez nemcsak a wolfsburgi központra vonatkozik, hanem az emdeni és a zwickaui elektromosjármű-gyárakra is, amelyek nem teljes kapacitással működnek.
Zwickau a jövőben várhatóan csak egyetlen akkumulátoros modellt fog gyártani. Korábban öt modellcsalád sem volt elegendő a telephely teljes kihasználásához. Hasonló kép rajzolódik ki a Volkswagen hannoveri haszongépjármű-gyárában is, ahol a megmaradó modellek – a Volkswagen ID. Buzz és a Volkswagen T7 Multivan – gyártása szintén nem használja ki teljes mértékben a gyárat.
„Németországban az üzemi tanáccsal közösen csökkentjük a gyártási költségeket, és olyan előrelépést érünk el, amilyet korábban a Volkswagennél még nem láttunk. Mindazonáltal továbbra is túlzott kapacitások terhelnek minket, amelyek végső soron sok pénzbe kerülnek. Megfelelő módot kell találnunk ennek kezelésére” – mondta Blume.
A vezérigazgató ugyanakkor el akarja kerülni az üzembezárásokat, és példaként említette Osnabrücköt, ahol a VW járműgyártása a tervek szerint befejeződik, de maga a telephely megmarad.
„Tárgyalásokat folytatunk a védelmi ipar vállalataival, amelyek használhatnák ezt az üzemet, és megtarthatnák a munkaerőt. Ezt értem intelligens megoldás alatt. Ki kell dolgoznunk a módját, hogy miként csökkentsük saját túlkapacitásainkat.”
A kínai értékesítés sem jolly joker
Blume azt sem zárta ki, hogy valamelyik üzemet egy olyan kínai versenytársnak adják el, amely európai terjeszkedésre törekszik, és a helyi termelés révén elkerüli az uniós vámokat. Ugyanakkor mérsékletre is intett a túlzott várakozásokkal kapcsolatban.
A VW üzemeit a kihasználtsági arányuk és a kollektív szerződések miatt drágának tekintik, a kínai vállalatok számára pedig a gyártási költségek természetesen nagyon relevánsak.
A VW a modellek számának csökkentésével is csökkentené a költségeit.
Globálisan a német csoport jelenleg körülbelül 150 különböző modellt kínál. Blume szerint ez a szám várhatóan a jövőben 100 alá csökken.
„A csökkentés stratégiáját meg kell terveznünk márkák, régiók és szegmensek szerinti lebontásban. A hajtásláncok esetében igazodni fogunk a regionális piacokhoz. A felszereltségi változatok esetében még jobban fókuszáljuk a kínálatunkat” – magyarázta a VW vezérigazgatója.
Ezek és számos más intézkedés a Volkswagen jövedelmezőségének javítását célozzák,
a menedzsment a jelenlegi 2,8 százalékos szintről az ambiciózus 8-10 százalékra lőtte be az üzemieredmény-rátát 2030-ra.
A VW részvényei kedden fél százalékkal, 90,92 euróra drágultak, év eleje óta viszont 14,6 százalékkal morzsolódott le az árfolyam. Az LSEG elemzői konszenzusa ugyanakkor 132 euróra tartja a részvényt, ami több mint 40 százalékos felértékelődési potenciált kínál.