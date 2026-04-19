Kitálalt a Volkswagen kínai főnöke, ezért vált kemény dióvá a világ legnagyobb autópiaca

Kínában jóval fiatalabbak az átlagvevők, mint Európában, és a fél életüket az autóban töltik, ezért olyan fontosak a digitális funkciók. A Volkswagen azonban foggal-körömmel védi a pozícióját, célja, hogy Kína első számú külföldi márkájaként továbbra is az ország három vezető autógyártója között maradjon – mondja a wolfsburgi óriás helyi irányítója.
Murányi Ernő
2026.04.19, 17:49
Frissítve: 2026.04.19, 17:56

Az energiaválság jócskán megemelte az üzemanyagárakat Kínában is. A belső égésű motorral hajtott autók üzemeltetése ott is egyre drágább, és olyan ingadozásnak van kitéve, amelyet még Kína sem tud kontrollálni. Az áram ugyanakkor továbbra is olcsó – kilowattóránként körülbelül hét eurócent –, ami a negyede a német árnak, és nyilvánvalóan fokozza az elektromos autók vonzerejét, bár még nem tudni, hogy ez a hatás mennyire tartós – mondta a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak Ralf Brandstatter, a Volkswagen kínai leányvállalatának elnöke.

Volkswagen
Ralf Brandstatter, a Volkswagen kínai leányvállalatának elnöke / Fotó: AFP

Nyolc év óta először eshet az új autók értékesítése Kínában

Egyébiránt a piaci verseny hihetetlenül kiélezett – tette hozzá a topmenedzser. Több mint száz helyi márka próbál egyre nagyobb piaci részesedésre szert tenni. Az év elején eközben az elektromos autók állami támogatása a felére csökkent, és az első negyedév nagyon gyenge volt. Az ügyfelek visszafogják magukat, részben a bizonytalan gazdasági helyzet miatt is.

Ennélfogva nem zárható ki, hogy 2018 óta először, idén csökken az értékesítés volumene Kínában. 

A legjobb eset is a stagnálás, évi 24 millió járműnél 

– véli Brandstatter. 

Mindez a hosszú távú előrejelzésekre is hatással van. Eddig arra számítottak az elemzők, hogy 2030-ig a forgalom várhatóan eléri az évi 28 millió járművet, ám most már leszállították a becsléseket 26 millió közelébe. A növekedés tehát lassulhat, de a villamosítás továbbra is gyorsan növekszik. 

Tavaly Kínában már minden második eladott jármű elektromos volt, idén pedig arányuk elérheti a 60 százalékot.

Elkeseredetten védi pozícióit a Volkswagen

A Volkswagen mindenesetre foggal-körömmel védi a pozícióját, továbbra is a legnépszerűbb külföldi autógyártó akar maradni a kínai autópiacon. Ezért az elkövetkező időszakban tucatnyi új elektromos és hibrid modellt vezet be a világ legnagyobb autópiacára a helyi partnerekkel együttműködve. Több új modell már az idei második fél évben a piacra kerül, ám a modelloffenzíva a teljes hatását csak 2027-ben fogja kifejteni.

A hazai márkák ugyan tavaly véget vetettek a Volkswagen évtizedek óta tartó kínai dominanciájának, azonban a német márka az első negyedévben visszaszerezte a vezető helyét, mivel a kínai kormány elektromos járművekre vonatkozó támogatásainak megszűnése visszavetette helyi riválisait, mint például a BYD-t.

Az azonban biztos, hogy nem tudunk visszatérni a korábbi évek szuperprofitjához. Azoknak az időknek vége. A verseny Kínában most már túl kiélezett ahhoz

– hangsúlyozta Brandstatter.

Jelenleg az a helyzet, hogy

  •  a VW piacvezető a belső égésű motorral hajtott járművek között, 22 százalékos piaci részesedéssel, 
  • az elektromos járművek piacán azonban átlag alatti a vállalat jelenléte. 

Hosszabb távon nehezíti a versenyt, hogy eltérő felszereltségű autókat kell fejleszteni Kínába és Európába is. Kínában ugyanis az új autók átlagvevője 34 éves, és fejlett digitalizációs kultúrában nőtt fel – magyarázza a cégelnök. 

Az autót élettere kiterjesztésének tekinti, ahol szívesen tölt el nagyon sok időt. Ennek megfelelően fontosak számára a digitális funkciók, a szórakozás és a digitális ökoszisztémába való bekapcsolódás. 

Egy fejlett vezetési asszisztens, amely bizonyos helyzetekben már önállóan is vezet, alapfelszereltségnek számít, mivel az emberek nagyon sok időt töltenek dugóban. 

Az európai újautó-vásárlók ezzel szemben lényegesen idősebbek, átlagosan 54 évesek. Az autóban csupán egy közlekedési eszközt látnak, amely elviszi őket A pontból B pontba.

A nehézségek dacára célunk, hogy Kína első számú külföldi márkájaként az ország három vezető autógyártója között maradjunk 

– emelte még ki Brandstatter.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu