Óriási feladatot bíztak az AutoWallisra: beviszi a kínai autócsodákat a román piacra – a csúcskategóriát képviseli az Xpeng

A közép-kelet-európai régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója, az AutoWallis háromoldalú megállapodást kötött a Salvador Caetanoval, valamint az innovatív, mesterséges intelligenciára specializálódott kínai autógyártóval, az Xpenggel a kínai márka romániai disztribúciójáról.

Az Xpeng jelenleg 4 modellt kínál a régiós piacon / Fotó: CFOTO via AFP

Aktívan formálják a mobilitás jövőjét

A megállapodás a régió három országában már 2025-ben bejelentett és elindított együttműködés alapjaira épül. A két vállalat tapasztalata és tudása garantálja a legmagasabb szintű szolgáltatásokat és ügyfélközpontúságot az elektromos járműmárka számára az újabb piacon, ahol az értékesítés várhatóan nyár elején kezdődik meg.

A kantoni székhelyű Xpeng jelenleg az egyik leggyorsabban növekvő autógyártó a világon: