Óriási feladatot bíztak az AutoWallisra: beviszi a kínai autócsodákat a román piacra – a csúcskategóriát képviseli az Xpeng
A közép-kelet-európai régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója, az AutoWallis háromoldalú megállapodást kötött a Salvador Caetanoval, valamint az innovatív, mesterséges intelligenciára specializálódott kínai autógyártóval, az Xpenggel a kínai márka romániai disztribúciójáról.
Aktívan formálják a mobilitás jövőjét
A megállapodás a régió három országában már 2025-ben bejelentett és elindított együttműködés alapjaira épül. A két vállalat tapasztalata és tudása garantálja a legmagasabb szintű szolgáltatásokat és ügyfélközpontúságot az elektromos járműmárka számára az újabb piacon, ahol az értékesítés várhatóan nyár elején kezdődik meg.
A kantoni székhelyű Xpeng jelenleg az egyik leggyorsabban növekvő autógyártó a világon:
- értékesítése 2025-ben 126 százalékkal nőtt,
- a tervek szerint idén meghaladja a 600 ezer darabot.
A 2014-ben alapított autógyártó célja, hogy globális vezetővé váljon az MI (mesterséges intelligencia) mobilitás területén, továbbá küldetésének tekinti, hogy csúcstechnológiával mozdítsa előre az intelligens elektromos járművek forradalmát, aktívan formálva a mobilitás jövőjét.
Az Xpeng régiós kínálata 7 modellre bővül
A bővülő Xpeng ország-portfolióval kapcsolatban Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója kiemelte:
Büszkék vagyunk rá, hogy az Xpeng az AutoWallisra és partnerünkre, a Salvador Caetanora bízta a régió negyedik piacát is, különösen annak fényében, hogy Románia Közép-Kelet-Európa második legnépesebb országa. Ahhoz a három piachoz képest, ahol 2025-ben már megkezdtük a tevékenységünket, Románia további, mintegy 60 százalékos értékesítési volumen növekedési lehetőséget jelent.
Sérgio Ribeiro, a Salvador Caetano Csoport globális értékesítésért felelős vezérigazgatója hozzátette: az új megállapodás fontos mérföldkő az Xpenggel való kapcsolatukban, amely Spanyolországban és Portugáliában kezdődött, ahol a márka máris figyelemre méltó sikereket és elismertséget ért el.
Míg Marko Družijanić, az Xpeng márkamenedzsere arról beszélt, hogy ez egy olyan csúcstechnológiás márka, amely kategóriájában a top szereplők mellé is felnő. A hatásos külső mellett, modelljeik kiemelkedő felszereltségükkel és prémium vezetési élményükkel tűnnek ki. A márka jelenleg 4 modellt kínál a régiós piacokon, de a kínálat még az idei évben 7 modellre bővül.