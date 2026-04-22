Deviza
EUR/HUF364,83 +0,22% USD/HUF311,62 +0,56% GBP/HUF420,88 +0,51% CHF/HUF397,14 +0,04% PLN/HUF85,92 +0,03% RON/HUF71,67 +0,39% CZK/HUF14,98 +0,05% EUR/HUF364,83 +0,22% USD/HUF311,62 +0,56% GBP/HUF420,88 +0,51% CHF/HUF397,14 +0,04% PLN/HUF85,92 +0,03% RON/HUF71,67 +0,39% CZK/HUF14,98 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX136 308,24 +0,49% MTELEKOM2 502 +2,29% MOL4 236 +3,67% OTP42 180 -1,49% RICHTER13 340 +1,06% OPUS312 -0,16% ANY7 420 -1,46% AUTOWALLIS147 -2% WABERERS4 700 0% BUMIX9 177,67 -0,41% CETOP4 460,44 -0,64% CETOP NTR2 796,29 -0,59% BUX136 308,24 +0,49% MTELEKOM2 502 +2,29% MOL4 236 +3,67% OTP42 180 -1,49% RICHTER13 340 +1,06% OPUS312 -0,16% ANY7 420 -1,46% AUTOWALLIS147 -2% WABERERS4 700 0% BUMIX9 177,67 -0,41% CETOP4 460,44 -0,64% CETOP NTR2 796,29 -0,59%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
sztori
AutoWallis Nyrt
tőzsde

Óriási feladatot bíztak az AutoWallisra: beviszi a kínai autócsodákat a román piacra – a csúcskategóriát képviseli az Xpeng

Magyarország, Horvátország és Szlovénia után Romániában is az AutoWallis nyerte el az Xpeng importőri jogait portugál partnerével, a Salvador Caetano Csoporttal közösen. Az innovatív kínai elektromos járműgyártó bevezetése várhatóan már nyár elején indul.
Faragó József
2026.04.22, 20:55

A közép-kelet-európai régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója, az AutoWallis háromoldalú megállapodást kötött a Salvador Caetanoval, valamint az innovatív, mesterséges intelligenciára specializálódott kínai autógyártóval, az Xpenggel a kínai márka romániai disztribúciójáról.

Xpeng EV
Az Xpeng jelenleg 4 modellt kínál a régiós piacon / Fotó: CFOTO via AFP

Aktívan formálják a mobilitás jövőjét

A megállapodás a régió három országában már 2025-ben bejelentett és elindított együttműködés alapjaira épül. A két vállalat tapasztalata és tudása garantálja a legmagasabb szintű szolgáltatásokat és ügyfélközpontúságot az elektromos járműmárka számára az újabb piacon, ahol az értékesítés várhatóan nyár elején kezdődik meg. 

A kantoni székhelyű Xpeng jelenleg az egyik leggyorsabban növekvő autógyártó a világon: 

  • értékesítése 2025-ben 126 százalékkal nőtt,
  •  a tervek szerint idén meghaladja a 600 ezer darabot. 
     A 2014-ben alapított autógyártó célja, hogy globális vezetővé váljon az MI (mesterséges intelligencia) mobilitás területén, továbbá küldetésének tekinti, hogy csúcstechnológiával mozdítsa előre az intelligens elektromos járművek forradalmát, aktívan formálva a mobilitás jövőjét. 
     
 AUTOWALLIS részvény
AUTOWALLIS részvény17:20:00
Árfolyam: 147 HUF 0 / -2 %
Forgalom: 23 800 078 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az Xpeng régiós kínálata 7 modellre bővül

A bővülő Xpeng ország-portfolióval kapcsolatban Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója kiemelte: 

Büszkék vagyunk rá, hogy az Xpeng az AutoWallisra és partnerünkre, a Salvador Caetanora bízta a régió negyedik piacát is, különösen annak fényében, hogy Románia Közép-Kelet-Európa második legnépesebb országa. Ahhoz a három piachoz képest, ahol 2025-ben már megkezdtük a tevékenységünket, Románia további, mintegy 60 százalékos értékesítési volumen növekedési lehetőséget jelent.


Sérgio Ribeiro, a Salvador Caetano Csoport globális értékesítésért felelős vezérigazgatója hozzátette: az új megállapodás fontos mérföldkő az Xpenggel való kapcsolatukban, amely Spanyolországban és Portugáliában kezdődött, ahol a márka máris figyelemre méltó sikereket és elismertséget ért el. 

Míg Marko Družijanić, az Xpeng márkamenedzsere arról beszélt, hogy ez egy olyan csúcstechnológiás márka, amely kategóriájában a top szereplők mellé is felnő. A hatásos külső mellett, modelljeik kiemelkedő felszereltségükkel és prémium vezetési élményükkel tűnnek ki. A márka jelenleg 4 modellt kínál a régiós piacokon, de a kínálat még az idei évben 7 modellre bővül. 
 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu