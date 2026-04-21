Zimbabwe

A hiperinflációból sikerült a kilábalás, de a nemzeti valuta még mindig botladozik

Az elmúlt időszak gazdasági válságai, majd a viszonylagos stabilizáció után továbbra is a nemzeti fizetőeszköz iránti bizalom helyreállításával küzdenek Zimbabwéban, és az ország jegybankelnöke szerint az ország valutája jócskán alulértékelt.
2026.04.21, 16:20
Frissítve: 2026.04.21, 16:43

Zimbabwe közelmúltban bevezetett – az egymást követő gazdasági válságok nyomán immár sokadik – új pénzneme, a ZiG rendkívül alulértékelt, a valós értékének majdnem a felét éri – nyilatkozta az ország jegybankjának elnöke, hivatkozva a nemzeti fizetőeszköz mögött álló deviza- és aranytartalékokra, amelyek biztos fedezetet nyújtanak számára. Zimbabwe aranyfedezetű valutája, a ZiG jelenleg 25-28 dolláron forog – írja az Origo.

Zimbabwe
Természeti csodákban gazdag ország Zimbabwe / Fotó: Unsplash

Zimbabwe: sorozatos válságok után gazdasági sikerek

John Mushayavanhu, a Zimbabwei Központi Bank (RBZ) elnöke számára nehéz feladat volt meggyőzni az ország lakosait és vállalkozásait arról, hogy az elmúlt időszakban a pusztító hiperinflációról és az összeomlott nemzeti valutákról elhíresült dél-afrikai ország sikeresen tudja alkalmazni a ZiG-et fizetőeszközként – írja a Bloomberg.

Az RBZ elnöke két évvel ezelőtt, az új pénznem bevezetése előtt kezdte meg a munkáját, és közel három évtized után először sikerült stabilizálnia a nemzeti fizetőeszköz árfolyamát, valamint az inflációt egy számjegyűre csökkenteni. „Ez a piac jegybankba vetett bizalmának függvénye, de még mindig ott tartunk, hogy próbáljuk újjáépíteni ezt a bizalmat” – mondta Mushayavanhu a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank washingtoni üléseinek alkalmából adott interjúban. 

Az ország gazdasága továbbra is komoly kihívásokkal küzd, a lakosság pedig bizalmatlan a helyi fizetőeszközökkel szemben, és a tranzakciók jelentős részében továbbra is az amerikai dollárt részesíti előnyben. 

Az viszont fontos eredmény, hogy az éves inflációs ráta márciusban 4,4 százalék volt, ami ugyan emelkedést jelez az egy hónappal korábbi 3,8 százalékponthoz képest, meredek csökkenést mutat viszont a zimbabwei jegybankelnök hivatalba lépésekor jellemző, több mint 50 százalékhoz képest. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu