Amerikai hadiipari óriásokkal tárgyalt a 4iG első embere

A 4iG csoport elnök-vezérigazgatója kedden Tommy Joyce-szal, az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma Nemzetközi Ügyekért Felelős Hivatalának megbízott helyettes államtitkárával folytatott megbeszélést a balkáni régió energetikai fejlesztéseiben rejlő stratégiai lehetőségekről, valamint találkozott Patrick Owensszel, a Nemzetbiztonsági Tanács háborús ügyekért felelős vezető igazgatójával is, akivel a 4iG csoport űripari és védelmi ipari kezdeményezéseit, valamint a magyar–amerikai technológiai együttműködés további lehetőségeit tekintették át – közölte szerdán a 4iG.

Jászai Gellért, a 4iG csoport elnök-vezérigazgatója (balról a negyedik) a Lockheed Martin vezetőivel is tárgyalt Washingtonban / Fotó: 4iG

A washingtoni program részeként a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) amerikai ipari partnereivel is folytatódtak a tárgyalások a folyamatban lévő stratégiai projektekről.

A Lockheed Martin vezetőivel a felek megvitatták a korábban bejelentett HUMARS program további lehetőségeit, amely a HIMARS rakéta védelmi rendszer magyarországi integrációjához kapcsolódó ipari és technológiai együttműködéseket foglalja magában.

A megbeszélések alkalmával emellett új védelmi ipari együttműködési lehetőségeket is áttekintettek a magyarországi lokalizáció, az európai piaci igényeket kiszolgáló gyártási kapacitások és a hazai beszállítói láncok fejlesztése érdekében.

A Northrop Grumman vezetőivel folytatott tárgyalások fókuszában Magyarország első geostacionárius távközlési műholdjának fejlesztése állt, amely a magyar HUSAT műholdprogram részeként valósul meg.

A program keretében 2030-ig egy kommunikációs műhold (HUGEO), valamint nyolc alacsony Föld körüli pályán működő földmegfigyelési műhold (HULEO) állhat pályára. Az egyeztetések során a felek értékelték a projekt előrehaladását, valamint új lehetőségeket vizsgáltak a vállalat egyes kulcsfontosságú védelmi technológiáinak magyarországi lokalizációjára.

Jászai Gellért emellett Ian Cinnamonnal, az Apex Space társalapítójával és vezérigazgatójával is egyeztetett egy magyarországi vegyesvállalat létrehozásáról.

A 4iG SDT és az Apex között korábban létrejött szándéknyilatkozat alapján a felek áttekintették az együttműködés következő lépéseit egy, a kisműholdak sorozatgyártására épülő közös vállalat létrehozása érdekében.