Vallott a 4iG leánya: brutális profitot hozott össze, ez már nem csak Magyarországról jön – ömlik a pénz külföldről is

Kilőttek a pénzügyi mutatók a 4iG Távközlési Holding Zrt.-nél 2025-ben. Az elmúlt években megvásárolt távközlési portfólió rövid idő alatt stabil, nyereségtermelő üzletággá vált - közölte a 4iG csoport.

4iG: beérett a távközlési stratégia, rekorderedményt termelt az üzletág / Fotó: csikiphoto / Shutterstock

Az áttörés éve a 4iG Távközlési Holdingnál

A tavalyi év volt az első, amelyben a közel két éven át tartó transzformációs program eredményei és az abból származó szinergiák már érdemben megjelentek a konszolidált pénzügyi teljesítményben.

A 4iG Távközlési Holding Zrt. 2025-ben 634,8 milliárd forint konszolidált nettó árbevételt, 303,3 milliárd forint EBITDA-t, valamint 118,2 milliárd forint adózott eredményt ért el IFRS beszámolója szerint.

A társaság EBITDA-marzsa 47,8 százalék volt. Az egyszeri és nem pénzjellegű tételektől, valamint a transzformációs program pénzügyi hatásaitól, a vételár-allokációs hatástól és a nem realizált árfolyamnyereségtől megtisztított eredmény 66,1 milliárd forint volt.

A nettó árbevétel döntő többsége, azaz 85,6 százaléka Magyarországról, 10,2 százaléka Albániából, 4,2 százaléka Montenegróból származott; a B2G (kormányzati) szektorból származó bevétel aránya a teljes távközlési holdingon belül 5 százalék alatt maradt.

A 2025-ös eredmények visszaigazolják a 4iG csoport távközlési stratégiáját és a portfólióépítés sikerét:

a konszolidációt követően a távközlési portfólió stabil és erős profitcentrummá vált

- hangsúlyozza a közlemény.

Fordulópontot jelentett a 2025-ös pénzügyi év a 4iG Távközlési Holding számára: a távközlési csoport EBITDA-ja – vagyis kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménye – 303,3 milliárd forintot tett ki, ami 81,3 milliárd forintos, 36,6 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest.

Az üzemi eredménye – IFRS elszámolásban: EBIT – 139,6 milliárd forintra emelkedett, 80,7 milliárd forintos, 136,9 százalékos növekedéssel az előző évhez viszonyítva. Az EBIT a távközlési holding esetében kiemelt mutató, mert a finanszírozási szerkezettől és adóhatásoktól függetlenül jelzi az alaptevékenység eredménytermelő képességét, amely 2025-ben több mint a kétszeresére nőtt az előző évi 58,9 milliárd forintról.

A konszolidált adózott eredmény 118,2 milliárd forint volt, ami több mint ötvenszeres javulást jelent az előző évhez mérten.

A 2025-ben elért adózott eredmény a tervek szerint eredménytartalékba kerül azzal a céllal, hogy támogassa a 4iG nemzetközi növekedését a távközlési piacon, erősítse a holding saját tőkéjét, összességében növelje a társaság értékét.