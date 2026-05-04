Vallott a 4iG leánya: brutális profitot hozott össze, ez már nem csak Magyarországról jön – ömlik a pénz külföldről is

A 4iG csoport telekommunikációs szegmense 2025-ben kiemelkedő eredményeket ért el. Az elmúlt két év szerkezetátalakítási programja nyomán a 4iG Távközlési Holding üzemi eredménye több mint a duplájára, nettó profitja pedig több mint az ötvenszeresére nőtt.
2026.05.26, 17:06
Frissítve: 2026.05.26, 17:11

Kilőttek a pénzügyi mutatók a 4iG Távközlési Holding Zrt.-nél 2025-ben. Az elmúlt években megvásárolt távközlési portfólió rövid idő alatt stabil, nyereségtermelő üzletággá vált - közölte a 4iG csoport. 

4iG: beérett a távközlési stratégia, rekorderedményt termelt az üzletág / Fotó: csikiphoto / Shutterstock

Az áttörés éve a 4iG Távközlési Holdingnál

A tavalyi év volt az első, amelyben a közel két éven át tartó transzformációs program eredményei és az abból származó szinergiák már érdemben megjelentek a konszolidált pénzügyi teljesítményben.

A 4iG Távközlési Holding Zrt. 2025-ben 634,8 milliárd forint konszolidált nettó árbevételt, 303,3 milliárd forint EBITDA-t, valamint 118,2 milliárd forint adózott eredményt ért el IFRS beszámolója szerint.

A társaság EBITDA-marzsa 47,8 százalék volt. Az egyszeri és nem pénzjellegű tételektől, valamint a transzformációs program pénzügyi hatásaitól, a vételár-allokációs hatástól és a nem realizált árfolyamnyereségtől megtisztított eredmény 66,1 milliárd forint volt.

A nettó árbevétel döntő többsége, azaz 85,6 százaléka Magyarországról, 10,2 százaléka Albániából, 4,2 százaléka Montenegróból származott; a B2G (kormányzati) szektorból származó bevétel aránya a teljes távközlési holdingon belül 5 százalék alatt maradt.

A 2025-ös eredmények visszaigazolják a 4iG csoport távközlési stratégiáját és a portfólióépítés sikerét:

 a konszolidációt követően a távközlési portfólió stabil és erős profitcentrummá vált

- hangsúlyozza a közlemény.

Fordulópontot jelentett a 2025-ös pénzügyi év a 4iG Távközlési Holding számára: a távközlési csoport EBITDA-ja – vagyis kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménye – 303,3 milliárd forintot tett ki, ami 81,3 milliárd forintos, 36,6 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. 

Az üzemi eredménye – IFRS elszámolásban: EBIT – 139,6 milliárd forintra emelkedett, 80,7 milliárd forintos, 136,9 százalékos növekedéssel az előző évhez viszonyítva. Az EBIT a távközlési holding esetében kiemelt mutató, mert a finanszírozási szerkezettől és adóhatásoktól függetlenül jelzi az alaptevékenység eredménytermelő képességét, amely 2025-ben több mint a kétszeresére nőtt az előző évi 58,9 milliárd forintról. 

A konszolidált adózott eredmény 118,2 milliárd forint volt, ami több mint ötvenszeres javulást jelent az előző évhez mérten.

A 2025-ben elért adózott eredmény a tervek szerint eredménytartalékba kerül azzal a céllal, hogy támogassa a 4iG nemzetközi növekedését a távközlési piacon, erősítse a holding saját tőkéjét, összességében növelje a társaság értékét. 

Világos holdingstruktúra alakult ki

A 4iG Távközlési Holding Zrt. a 4iG Csoport távközlési szegmensét összefogó holdingtársaság, amely Magyarországon, Albániában, Montenegróban és Észak-Macedóniában van jelen. 

Magyarországon a kereskedelmi távközlési szolgáltatásokat nyújtó One Magyarország és a távközlési infrastruktúra-szolgáltató 2Connect, Albániában a vezetékes, mobil-, internet- és televíziós szolgáltatásokat nyújtó One Albania, Montenegróban a mobilszolgáltató One Montenegro, Észak-Macedóniában pedig a zöldmezős beruházásban, 5G technológiára épülő mobilhálózati szolgáltató, a One Macedonia tartozik a portfólióba. 

A holding tulajdonosai a 4iG Nyrt. 62,1 százalékos, valamint a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.-n keresztül a magyar állam 37,9 százalékos részesedéssel.

Magyarország a 4iG Távközlési Holding legnagyobb piaca, a konszolidált nettó árbevétel 85,6 százalékát adta 2025-ben. A hazai átalakítás elsődleges célja az ügyfelek hatékonyabb kiszolgálása volt: a lakossági és vállalati kereskedelmi távközlési szolgáltatásokat nyújtó One Magyarország növelni tudta a fogyasztóknak nyújtott ár-érték arányt és a szolgáltatás minőségét is, míg az infrastruktúra-szolgáltatásokat biztosító 2Connect létrehozása fókuszáltabb működési modellt teremtett. 

A 2Connect szervezeti leválasztásának további stratégiai jelentősége, hogy lehetőséget ad a távközlési infrastruktúra üzleti értékének jobb hasznosítására.

Ennek egyik folyamatban lévő eleme az e& PPF Telecom Grouppal tervezett részvénycsere-ügylet, amelynek keretében a 4iG Távközlési Holding 49 százalékos stratégiai részesedést szerezhet a CETIN Hungaryben, míg az e& PPF Telecom Group 38 százalékos kisebbségi részesedést a 2Connectben. 

A tervezett együttműködés a vezetékes és mobilinfrastruktúra hatékonyabb megosztására ad lehetőséget, ami a tranzakciók zárását követő években 1 milliárd eurós pénzügyi előnyt jelenthet.

 Ez a modell a működési és beruházási költségek optimalizálásán keresztül tovább javíthatja a Távközlési Holding eredményességét, miközben érdemben növelheti a cégértéket.

Dinamikus növekedés a Nyugat-Balkánon

A nyugat-balkáni piacok a 4iG Távközlési Holding regionális növekedési stratégiájának fontos pillérét jelentik. 

  • Albániában a One mobil piaci részesedése 50 százalék fölé emelkedett, optikai hálózata már az összes háztartás több, mint 50 százalékában elérhető, a tisztított árbevétel 3 százalékkal, az EBITDA 16,6 százalékkal nőtt az előző évhez képest, az EBITDA-marzs pedig 40,8 százalék volt. 
  • Montenegróban a One Crna Gora 3,3 százalékos árbevétel- és 2,6 százalékos EBITDA-növekedést ért el, 40 százalékos EBITDA-marzs mellett. A régióban folytatódik az előfizetéses ügyfélbázis erősödése és a feltöltőkártyás előfizetések arányának csökkenése. A 4iG Csoport a konszolidálás mellett hálózatfejlesztésekkel, szolgáltatásminőségi beruházásokkal és az előfizetéses ügyfélbázis bővítésével támogatja a balkáni portfólió fejlesztését.

A 4iG Távközlési Holding stratégiáját a következő időszakban is a lakossági és vállalati ügyfélkiszolgálás hatékonyságának javítása, a hálózati infrastruktúra üzleti értékének jobb hasznosítása, a regionális növekedési lehetőségek kiaknázása és a hosszú távú eredménytermelő képesség erősítése határozza meg

 - írja a közlemény. 

A társaság célja, hogy a magyarországi és nyugat-balkáni távközlési érdekeltségeket egységes stratégiai logika mentén, a kereskedelmi és infrastruktúra-funkciók fókuszált működtetésével, valamint a hálózatmegosztási és beruházási szinergiák kihasználásával fejlessze tovább.

