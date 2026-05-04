4iG: felpörgött az űr- és védelmi ipari divízió, nagyot nőttek a csoport bevételei
A 4iG dinamikusan növekvő árbevétellel és EBITDA-val zárta 2026 első negyedévét. A csoport fejlődéséhez a távközlési üzletág továbbra is stabil alapot biztosít, miközben az űr- és védelmi ipari divízió már a csoportszintű nettó árbevétel több mint 11 százalékát adja – közölte péntek reggel a tőzsdei cég.
4iG: már három üzletág termeli a bevételt
A társaság nemzetközi kötvénykibocsátást készít elő, amely a további nemzetközi terjeszkedést és a távközlési holding korábbi akvizíciós hiteleinek refinanszírozását is támogathatja. A menedzsment több európai és amerikai bankkal tárgyal, és új, globális hitelminősítő bevonását is tervezi.
A 4iG Csoport IFRS szerinti konszolidált árbevétele az első negyedévben 202,9 milliárd forint volt, ami 18,4 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest.
Az EBITDA eközben 15,3 százalékkal, 69,3 milliárd forintra nőtt, az EBITDA-marzs 34 százalékot tett ki.
A konszolidált nettó árbevétel 74,5 százaléka a távközlési, 14,4 százaléka az informatikai, 11,1 százaléka pedig az űr- és védelmi ipari divízióból származott.
Ezzel az űr- és védelmi ipari üzletág érdemi bevételtermelő pillérré vált.
A csoport a pénzmozgással nem járó vételár-allokációs hatásoktól, az egyszeri tételektől és a nem realizált árfolyamveszteségtől megtisztított adózott eredménye 5,9 milliárd forint profitot mutatott.
A nemzetközi terjeszkedés kiemelt célterülete továbbra is a Nyugat-Balkán, emellett Közép-Ázsiában, különösen Üzbegisztánban előrehaladott vizsgálatot folytat a piacra lépési lehetőségekről.
A 4iG működésében a korábbi évek intenzív akvizíciós és transzformációs időszakát követően a hangsúly egyre inkább a meglévő portfólióelemek integrációjára, a működési hatékonyság növelésére, a csoportszintű szinergiák kiaknázására és a nemzetközi növekedés előkészítésére helyeződik.
Továbbra is meghatározó a távközlési üzletág
A negyedéves teljesítményben továbbra is meghatározó szerepet játszott a távközlési üzletág, amely a konszolidált nettó árbevétel 74,5 százalékát adta. Magyarországon a konvergens szolgáltatási modell, az infrastruktúra-integráció és a One márka köré szervezett kereskedelmi működés, a nyugat-balkáni piacokon pedig az előfizetéses ügyfélbázis erősítése és az ARPU (egy előfizetőre jutó átlagos árbevétel) stabilizálása támogatta a bevételi minőség javulását.
Az informatikai üzletág a csoportszintű nettó árbevétel 14,4 százalékát biztosította, teljesítményét a magasabb hozzáadott értékű megoldások, a stabil ügyfélkapcsolatok és a célzott akvizíciók támogatták.
A negyedév egyik legfontosabb szerkezeti fejleménye, hogy az űr- és védelmi ipari divízió bevételi súlya érdemben megnőtt: a szegmens 2026 első negyedévében már a konszolidált nettó árbevétel 11,1 százalékát adta.
Ez jelentős előrelépés a korábbi néhány százalékos szinthez képest, és azt jelzi, hogy a 4iG által az elmúlt időszakban tudatosan épített űr- és védelmi ipari portfólió már nemcsak stratégiai növekedési opcióként, hanem érdemi árbevétel-termelő üzletágként is megjelent a csoport teljesítményében. A növekedést a korábban előkészített projektek elindulása, az akvizíciókkal bővülő portfólió, valamint a védelmi ipari és űripari képességek csoportszintű integrációja támogatta.
A következő növekedési szakasz egyik kulcseleme a nemzetközi finanszírozási háttér erősítése. A 4iG Csoport olyan finanszírozási megoldás előkészítésén dolgozik, amely egyszerre támogatja a nemzetközi terjeszkedést, az újabb akvizíciókat, valamint a távközlési holdingban meglévő korábbi akvizíciós hitelek refinanszírozását.
Ősszel jön az első nemzetközi kötvénykibocsátás
A társaság több európai és amerikai bankkal tárgyal a nemzetközi kötvénykibocsátás előkészítéséről, és a Scope mellett egy új, globális hitelminősítő bevonását tervezi (Fitch, Moody’s, S&P).
A tervek szerint a 4iG Csoport új hitelminősítése nyár végére rendelkezésre állhat, ennek alapján a társaság az ősszel kibocsáthatja első nemzetközi kötvényét.
A 4iG nemzetközi növekedési stratégiájában továbbra is kiemelt szerepet kap a Nyugat-Balkán.
A csoport intenzív akvizíciós előkészítő munkát folytat olyan piacokon, ahol még nincs jelen: Horvátországban, Szerbiában, Szlovéniában és Bosznia-Hercegovinában.
A vállalat kisebb és nagyobb tranzakciós lehetőségeket egyaránt vizsgál, amelyek illeszkedhetnek a távközlési portfólióhoz, és hosszabb távon erősíthetik az üzletág növekedési és eredménytermelő képességét. A csoport emellett Közép-Ázsiában is vizsgálja a terjeszkedési lehetőségeket, Üzbegisztánban tart a legelőrehaladottabb szakaszban.
A 4iG digitális infrastruktúra-stratégiáját Magyarország földrajzi és hálózati pozíciója is támogatja: a vállalat regionális hálózata Nyugat-Európát köti össze a Nyugat-Balkánnal, a folyamatban lévő nemzetközi adatkapcsolati és tengeri kábelprojektek pedig hosszabb távon kontinensek közötti digitális összeköttetéssé bővíthetik ezt a szerepet.
Széles körű nemzetközi együttműködések
A csoport célja, hogy a jövőbeni akvizíciók integrációja gyorsabban és hatékonyabban valósuljon meg, miközben a méretgazdaságossági előnyök tovább javítják a profitabilitást és erősítik a vállalat stabilitását.
Az űr- és védelmi ipari üzletágban a 4iG Csoport nemzetközi és transzatlanti együttműködésekre, exportképes technológiákra és NATO-kompatibilis képességfejlesztési irányokra épít, amelyben a Rheinmetall nemcsak a 4iG meghatározó részvényeseként, hanem kiemelt partnerként is jelen van.
A CSG xsoporttal kialakított stratégiai partnerség a kelet-közép-európai védelmi ipari jelenlétét erősíti: a cseh vállalatcsoport részesedést szerez a Rába csoportban, leányvállalata, a Tatra pedig jelentős katonai tehergépjármű-gyártási képességek Magyarországra telepítését támogatja.
A védelmi és űripari képességek bővítését szolgálják
- a Northrop Grummannal,
- az L3Harrisszel
- és az Apex Technologyval
bejelentett együttműködések is: ezek a HUSAT program keretében Magyarország első geostacionárius kommunikációs műholdjának, a HUGEO-nak a megvalósítását, a Lockheed Martin által gyártott HIMARS rendszerek hazai ipari integrációját, valamint európai kisműholdgyártási kapacitás kialakítását támogatják.
A csoport stratégiai célja ezen a téren, hogy a nemzetközi és transzatlanti együttműködésekre építve Magyarországon olyan gyártási, integrációs, karbantartási és technológiai kompetenciák jöjjenek létre, amelyek a 4iG-t és a magyar védelmi ipart regionális szinten is versenyképes űr- és védelmi ipari szereplővé teszik.
A gyorsjelentését a tőzsdenyitás előtt publikáló 4iG részvényei 1,7 százalékos mínuszban, 2120 forinton nyitottak, ám később emelkedésbe váltottak.