4iG: felpörgött az űr- és védelmi ipari divízió, nagyot nőttek a csoport bevételei

A 4iG dinamikusan növekvő árbevétellel és EBITDA-val zárta 2026 első negyedévét. A csoport fejlődéséhez a távközlési üzletág továbbra is stabil alapot biztosít, miközben az űr- és védelmi ipari divízió már a csoportszintű nettó árbevétel több mint 11 százalékát adja – közölte péntek reggel a tőzsdei cég.

4iG: felpörgött az űr- és védelmi ipari divízió / Fotó: Kallus György

4iG: már három üzletág termeli a bevételt

A társaság nemzetközi kötvénykibocsátást készít elő, amely a további nemzetközi terjeszkedést és a távközlési holding korábbi akvizíciós hiteleinek refinanszírozását is támogathatja. A menedzsment több európai és amerikai bankkal tárgyal, és új, globális hitelminősítő bevonását is tervezi.

A 4iG Csoport IFRS szerinti konszolidált árbevétele az első negyedévben 202,9 milliárd forint volt, ami 18,4 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest.

Az EBITDA eközben 15,3 százalékkal, 69,3 milliárd forintra nőtt, az EBITDA-marzs 34 százalékot tett ki.

A konszolidált nettó árbevétel 74,5 százaléka a távközlési, 14,4 százaléka az informatikai, 11,1 százaléka pedig az űr- és védelmi ipari divízióból származott.

Ezzel az űr- és védelmi ipari üzletág érdemi bevételtermelő pillérré vált.

A csoport a pénzmozgással nem járó vételár-allokációs hatásoktól, az egyszeri tételektől és a nem realizált árfolyamveszteségtől megtisztított adózott eredménye 5,9 milliárd forint profitot mutatott.

A nemzetközi terjeszkedés kiemelt célterülete továbbra is a Nyugat-Balkán, emellett Közép-Ázsiában, különösen Üzbegisztánban előrehaladott vizsgálatot folytat a piacra lépési lehetőségekről.

A 4iG működésében a korábbi évek intenzív akvizíciós és transzformációs időszakát követően a hangsúly egyre inkább a meglévő portfólióelemek integrációjára, a működési hatékonyság növelésére, a csoportszintű szinergiák kiaknázására és a nemzetközi növekedés előkészítésére helyeződik.

Továbbra is meghatározó a távközlési üzletág

A negyedéves teljesítményben továbbra is meghatározó szerepet játszott a távközlési üzletág, amely a konszolidált nettó árbevétel 74,5 százalékát adta. Magyarországon a konvergens szolgáltatási modell, az infrastruktúra-integráció és a One márka köré szervezett kereskedelmi működés, a nyugat-balkáni piacokon pedig az előfizetéses ügyfélbázis erősítése és az ARPU (egy előfizetőre jutó átlagos árbevétel) stabilizálása támogatta a bevételi minőség javulását.