Folytatódhat a 4iG növekedése a második negyedévben is, amit a forinterősödés is támogat

Töretlen a 4iG Csoport bevételeinek növekedése, az első negyedévben befolyt 203 milliárd forint ismét csak történelmi csúcs – kezdte a cég gyorsjelentését bemutató sajtótájékoztatót péntek reggeli Fekete Péter nemzetközi üzleti kapcsolatokért felelős alelnök.

Folytatódó növekedés a második negyedévben is

A második negyedév pedig borítékolhatóan még erősebb lesz, hiszen az év első három hónapjában konszolidált vállalatok – például Rába Holding, Heli Kontroll – teljesítménye már teljes egészében megmutatkozik majd a számokban, miközben az organikus növekedés is folytatódik. A cél továbbra is az, hogy meglegyen az 1000 milliárd forintos éves bevétel.

A 69,3 milliárd forintos EBITDA is rekordközeli, köszönhetően az immár 11 ezer fős munkavállalói körnek, amely Magyarország egyik legnagyobb vállalatává teszi a 4iG-t, miközben régiós szinten is egyre nő a csoport jelentősége.

A távközlési holding tavaly 300 milliárd forintos EBITDA-t termelt – derült ki a héten megjelent közleményből –, amelyből a kisebbségi tulajdonos, vagyis a magyar állam is hatalmasat profitált. A teljesítményjavulás az egykori Vodafone Magyarországhoz mérten is számottevő.

A belföldi és külföldi növekedés eredményeként megérett a helyzet egy nemzetközi kötvénykibocsátásra, amire a hitelminősítőkkel (Moody’s, S&P, Fitch) való kapcsolatfelvétellel készül a csoport, miközben a Scope-pal is marad az együttműködés.

Az őszre tervezett kibocsátás nagyságrendje akár az 1 milliárd eurót is elérheti, természetesen az adott körülményektől függően, és nem növeli az eladósodottságot, mivel célja szerint adósságkiváltásra irányul.

Visszatérve a telekommunikációhoz, a Yettel tulajdonosával aláírt szándéknyilatkozat alapján ősszel végleges szerződést kötnének, amelynek eredményeként a csoport 49 százalékos részesedést szerez a CETIN mobilinfrastruktúra-szolgáltatóban, míg az e& PPF Telecom Group 38 százalékot szerezhet a 2Connectben, ami egy rendkívül hosszú távú elköteleződést jelent mindkét vállalatcsoport részéről.

Profitáltak a forint erősödéséből

A 4iG-t amúgy kedvezőbb helyzetbe hozta a forinterősödés, hiszen adósságai többnyire devizában állnak fenn, míg bevételeit döntően forintban termeli.