Folytatódhat a 4iG növekedése a második negyedévben is, amit a forinterősödés is támogat
Töretlen a 4iG Csoport bevételeinek növekedése, az első negyedévben befolyt 203 milliárd forint ismét csak történelmi csúcs – kezdte a cég gyorsjelentését bemutató sajtótájékoztatót péntek reggeli Fekete Péter nemzetközi üzleti kapcsolatokért felelős alelnök.
Folytatódó növekedés a második negyedévben is
A második negyedév pedig borítékolhatóan még erősebb lesz, hiszen az év első három hónapjában konszolidált vállalatok – például Rába Holding, Heli Kontroll – teljesítménye már teljes egészében megmutatkozik majd a számokban, miközben az organikus növekedés is folytatódik. A cél továbbra is az, hogy meglegyen az 1000 milliárd forintos éves bevétel.
A 69,3 milliárd forintos EBITDA is rekordközeli, köszönhetően az immár 11 ezer fős munkavállalói körnek, amely Magyarország egyik legnagyobb vállalatává teszi a 4iG-t, miközben régiós szinten is egyre nő a csoport jelentősége.
A távközlési holding tavaly 300 milliárd forintos EBITDA-t termelt – derült ki a héten megjelent közleményből –, amelyből a kisebbségi tulajdonos, vagyis a magyar állam is hatalmasat profitált. A teljesítményjavulás az egykori Vodafone Magyarországhoz mérten is számottevő.
A belföldi és külföldi növekedés eredményeként megérett a helyzet egy nemzetközi kötvénykibocsátásra, amire a hitelminősítőkkel (Moody’s, S&P, Fitch) való kapcsolatfelvétellel készül a csoport, miközben a Scope-pal is marad az együttműködés.
Az őszre tervezett kibocsátás nagyságrendje akár az 1 milliárd eurót is elérheti, természetesen az adott körülményektől függően, és nem növeli az eladósodottságot, mivel célja szerint adósságkiváltásra irányul.
Visszatérve a telekommunikációhoz, a Yettel tulajdonosával aláírt szándéknyilatkozat alapján ősszel végleges szerződést kötnének, amelynek eredményeként a csoport 49 százalékos részesedést szerez a CETIN mobilinfrastruktúra-szolgáltatóban, míg az e& PPF Telecom Group 38 százalékot szerezhet a 2Connectben, ami egy rendkívül hosszú távú elköteleződést jelent mindkét vállalatcsoport részéről.
Profitáltak a forint erősödéséből
A 4iG-t amúgy kedvezőbb helyzetbe hozta a forinterősödés, hiszen adósságai többnyire devizában állnak fenn, míg bevételeit döntően forintban termeli.
A csoport minden piacon vezető vagy azt megközelítő pozícióra tör, ami
- Magyarországon,
- Albániában
- és Montenegróban megvalósult,
- s ez a cél Észak-Macedóniában is.
Az akvizíciós (M&A) terepen az év első három hónapját követően továbbra is az űr- és védelmi üzletág járt elöl, köztük a Rába- és a Hirtenberger-tranzakció.
A cég tőzsdei kapitalizációja március végére elérte a 800 milliárd forintot.
A csoport a pénzmozgással nem járó vételár-allokációs hatásoktól, egyszeri tételektől és nem realizált árfolyamveszteségtől tisztított nettó profitja elérte az 5,9 milliárd forintot, s a második negyedévben ezen a soron is további növekedést vár a menedzsment az akvizíciós hatás mellett a forinterősödés nyomán is.
Az IT-területnek a Gondosóra program ad stabilitást. A FaceKom és a Mobil Adat felvásárlása az első negyedévben zárult, eredményhatásuk a második negyedévtől lesz látható. Az eredményekhez az alábbi tényezők járultak hozzá: gondosóra-projekt, a projektek és a visszatérő szerződések értékesítésének növekedése, magasabb marzsszint.
Az űr- és védelmi üzletágban lezárult a 30 millió dolláros stratégiai befektetés az amerikai Axiom Space-ben, és további 70 millió dolláros befektetés valósult meg az első negyedévben. A tengerentúli cég a tőzsdére készül, az egyik legnagyobb IPO lehet idén. A 4iG-nek már több mint 5 százaléka van a cégben.