Magyar Péter földbe döngöli a 4iG-t: gigászi állami szerződést bukhat, milliárdos forgalomban zuhan a részvény

Borús a hangulat a magyar eszközök piacán a hét utolsó kereskedési napján, a forint mellett a pesti tőzsde fő indexe is jelentősen gyengült kora délutánig. A vert mezőnyben is mélyen alulteljesít a 4iG, melyek kurzusa 11 százalékot zuhant.

A távközlési, információtechnológiai, valamit újabban űr- és védelmi ipari területen is rohamtempóban fejlődő társaság papírjai az 1948 forintos csütörtöki záróárról 1608 forintig zuhantak a pénteki kereskedés első felében, ahonnan valamelyest feljebb tudott tápászkodni a kurzus. Délután fél egykor azonban még ezzel együtt is 11 százalékos mínuszban jegyezték az egyik legforgalmasabb hazai részvényt.

A papírt kifejezetten magas, közel egymilliárd forintos forgalomban adják a befektetők, ami az OTP mögött a második legnagyobb kereskedési volumennek számít ma.

Ezermilliárdos állami munkától eshet el a 4iG

A sajtóban előző nap megjelent hírek szerint a 16 év után távozó Orbán-kormány hadügyminisztériuma még a választások előtt egy óriási, 1,3 ezermilliárd forint értékű keretszerződést kötött a 4iG-vel. A frissen beiktatott Magyar Péter miniszterelnök azonnal jelezte, hogy teljes egészében felül fogják vizsgálni a keretszerződést, a már benyújtott első, 30 milliárd forintos számlát pedig nem fogják kifizetni a társaságnak. A részvény tegnap 2 százalékot zuhant a fejleményekre.