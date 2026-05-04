Magyar Péter földbe döngöli a 4iG-t: gigászi állami szerződést bukhat, milliárdos forgalomban zuhan a részvény

Több mint 11 százalékot zuhant péntek kora délutánig a távközlési és védelmi ipari cég részvényárfolyama. A 4iG óriási állami megrendeléstől eshet el, az év eleje óta felére zsugorodott a társaság tőzsdei értéke.
K. T.
2026.05.15, 12:53
Frissítve: 2026.05.15, 13:13

Borús a hangulat a magyar eszközök piacán a hét utolsó kereskedési napján, a forint mellett a pesti tőzsde fő indexe is jelentősen gyengült kora délutánig. A vert mezőnyben is mélyen alulteljesít a 4iG, melyek kurzusa 11 százalékot zuhant.

A távközlési, információtechnológiai, valamit újabban űr- és védelmi ipari területen is rohamtempóban fejlődő társaság papírjai az 1948 forintos csütörtöki záróárról 1608 forintig zuhantak a pénteki kereskedés első felében, ahonnan valamelyest feljebb tudott tápászkodni a kurzus. Délután fél egykor azonban még ezzel együtt is 11 százalékos mínuszban jegyezték az egyik legforgalmasabb hazai részvényt.

A papírt kifejezetten magas, közel egymilliárd forintos forgalomban adják a befektetők, ami az OTP mögött a második legnagyobb kereskedési volumennek számít ma.

Ezermilliárdos állami munkától eshet el a 4iG

A sajtóban előző nap megjelent hírek szerint a 16 év után távozó Orbán-kormány hadügyminisztériuma még a választások előtt egy óriási, 1,3 ezermilliárd forint értékű keretszerződést kötött a 4iG-vel. A frissen beiktatott Magyar Péter miniszterelnök azonnal jelezte, hogy teljes egészében felül fogják vizsgálni a keretszerződést, a már benyújtott első, 30 milliárd forintos számlát pedig nem fogják kifizetni a társaságnak. A részvény tegnap 2 százalékot zuhant a fejleményekre.

A 4iG árfolyama egyébként a tavaly novemberi csúcs elérése óta leszálló ágban van, a politikai papírként számon tartott részvény esése pedig felgyorsult az áprilisi választásokat követően. A vállalat piaci értéke a pénteki jelentős eséssel együtt már 58 százalékkal zsugorodott az év eleje óta.

