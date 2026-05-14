Hiába maradt el a bevétel a várttól, az Alibaba rendkívül nyereséges lett

Az Alibaba Group Holding kínai e-kereskedelmi óriás adózott eredménye majdnem duplájára nőtt, bevétele mérsékelten emelkedett a cég pénzügyi negyedik negyedévében.

Az Alibaba a hazai és nemzetközi online kereskedelemben is bővült, a legnagyobb lendületét azonban a felhőszolgáltatások adták / Fotó: Imaginechina via AFP

A cég honlapjára fölkerült adatok szerint az adózott eredmény 25,48 milliárd jüanra (3,69 milliárd dollár), emelkedett a március végén lezárt negyedévben az egy évvel korábbi 12,38 milliárd jüanról.

Az Alibaba negyedéves bevétele 3 százalékkal, 243,38 milliárd jüanra nőtt az egy évvel korábbi 236,45 milliárd jüanról, elmaradt a szakértők által várt 247,22 milliárd jüantól.

Az Alibaba kínai e-kereskedelmi csoportjának bevétele 6 százalékkal, 122,22 milliárd jüanra emelkedett, meghaladta a becsült 119,85 milliárd jüant.

A Lazada, az AliExpress, a Trendyol és az Alibaba.com vállalatokat magában foglaló nemzetközi digitális kereskedelmi csoport (Alibaba International Digital Commerce Group) bevétele szintén 6 százalékkal 35,43 milliárd jüanra nőtt.

Az Alibaba felhőszolgáltatásokból származó bevétele 38 százalékkal 41,63 milliárd jüanra ugrott, nagyobb lett a várt 41,27 milliárd jüannál.

A teljes 2026-os pénzügyi évben a vállalat adózott eredménye 18 százalékkal 105,9 milliárd jüanra csökkent, míg a bevétel 3 százalékkal 1020 milliárd jüanra nőtt.

A legnagyobb kínai online piactér egy új, nyílt forráskódú, kis méretű AI-modellel rukkolt elő, amely elképesztő intelligenciával rendelkezik, ám úgy tűnik, a kapzsiság az innováció kárára mehet.

A Qwen3.5 Small szakít a mára klasszikusnak számító Transformer neurális hálózati architektúrával, amelyet eredetileg természetes nyelvfeldolgozási feladatokra fejlesztettek ki. A kutatók egy Efficient Hybrid Architecture elnevezésű megoldást alkalmaznak, amely a lineáris figyelem (gated delta network) és a tudományok szétválasztásának (mixture of experts) módszerét elegyíti.

A hibrid architektúra előnye, hogy csökkenti a késleltetést és növeli a hatékonyságot, ami gyorsabb munkafolyamatot eredményez.

Egy másik nagy újítás, hogy a modellek natívan multimodálisak, így a 4B és 9B képesek például a képernyő elemeit értelmezni, vagy akár videókban tárgyakat felismerni és megszámolni. Erre korábban csak a jóval nagyobb modellek voltak képesek.