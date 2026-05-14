Deviza
EUR/HUF358,29 +0,04% USD/HUF306 +0,09% GBP/HUF413,74 +0,04% CHF/HUF391,39 +0,08% PLN/HUF84,4 +0,04% RON/HUF68,82 +0,09% CZK/HUF14,73 +0,06% EUR/HUF358,29 +0,04% USD/HUF306 +0,09% GBP/HUF413,74 +0,04% CHF/HUF391,39 +0,08% PLN/HUF84,4 +0,04% RON/HUF68,82 +0,09% CZK/HUF14,73 +0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
stratégia
tőzsde
kötvény
befektetés

Brit kötvénypiaci vihar: politikai válság, olajsokk és fiskális hitelességi próba

A 30 éves brit államkötvényhozam rövid időre 5,8 százalék közelébe emelkedett, ami csaknem három évtizedes csúcs, miközben a 10 éves gilt hozama 5 százalék fölött stabilizálódott. A brit állampapírpiac ismét a globális befektetőpiac frontvonalába került.
Kéri Botond, a Gránit Alapkezelő junior portfóliókezelője
2026.05.14, 07:03

A befektetők első ránézésre Keir Starmer miniszterelnök meggyengült politikai pozíciójára reagálnak, de a történet ennél jóval összetettebb. A brit állampapírpiacot egyszerre sújtja a hazai politikai bizonytalanság, a magasabb globális inflációs pálya, az olajár-emelkedés és a fejlett piaci hozamok általános újraárazása.

állampapír
A brit állampapírpiac ismét a frontvonalban / Fotó: NurPhoto via AFP

A brit eset sajátossága, hogy a globális kötvénypiaci nyomás egy eleve sérülékeny fiskális-politikai háttérre rakódik rá. A világ nagy állampapírpiacain az elmúlt időszakban amúgy is emelkedtek a hozamok: a magasabb energiaárak, az iráni konfliktus, valamint az amerikai inflációval kapcsolatos aggodalmak egyaránt csökkentették a jegybanki kamatcsökkentések esélyét. Az Egyesült Királyságban azonban ehhez hozzáadódott a kérdés: 

vajon a jelenlegi vagy egy esetleges új Labour-vezetés képes lesz-e fenntartani a fiskális fegyelmet?

A piac nemcsak Starmerre, hanem a fiskális irányra reagál

A brit hozamemelkedés nem pusztán Keir Starmer személyéről szól. A piac fő kérdése az, hogy ki és milyen gazdaságpolitikai mandátummal irányítaná az országot, ha a jelenlegi miniszterelnök pozíciója tovább gyengülne.

A befektetők szemében Starmer és Rachel Reeves pénzügyminiszter eddig viszonylag piacbarát párost alkottak, mivel elkötelezték magukat a fiskális szabályok mellett. Ezek a szabályok korlátozzák az állami hitelfelvételt, és azt üzenik a piacnak, hogy a kormány nem engedi el teljesen a költségvetési pályát. A politikai probléma azonban az, hogy a Munkáspárton belül egyre erősebb az elégedetlenség.

A párt balszárnya nagyobb jóléti kiadásokat, aktívabb állami szerepvállalást, esetenként adóemeléseket vagy államosítási jellegű programokat szorgalmazna. Ez a kötvénypiac szempontjából különösen érzékeny irány, mert az Egyesült Királyság már most is magas adósságszolgálati teherrel, gyenge növekedéssel és makacs inflációval küzd.

A 2022-es Liz Truss-féle miniköltségvetés emléke továbbra is meghatározza a piaci reakciókat. Akkor a fiskális hitelesség elvesztése a font zuhanásához, a giltpiaci hozamok megugrásához és végül jegybanki beavatkozáshoz vezetett. A mostani helyzet nem ugyanolyan, de a befektetői reflex hasonló: ha a politikai rendszer a finanszírozási korlátok figyelmen kívül hagyását ígéri, a piac gyorsan magasabb kockázati prémiumot kér.

Miért fáj különösen az 5 százalék feletti 10 éves hozam az állampapírpiacon?

A brit 10 éves hozam 5 százalék feletti szintje nem csupán piaci technikai adat. Ez a teljes gazdaság finanszírozási feltételeire hat. A magasabb állampapírhozamok drágítják a lakossági hiteleket, emelik a vállalatok finanszírozási költségét, fékezik a beruházásokat és szűkítik a kormány költségvetési mozgásterét.

A hosszú hozamok emelkedése különösen veszélyes a brit költségvetés számára.

A kamatkiadások már most is jelentős részt képviselnek az állami kiadásokban, így minden tartós hozamemelkedés közvetlenül rontja a fiskális pozíciót. Ez önmagát erősítő folyamatot is elindíthat: magasabb hozamok mellett nő az adósságszolgálat, emiatt romlik a költségvetési kép, ami újabb kockázati prémiumot építhet be a hozamokba.

A 30 éves hozam közel három évtizedes csúcsa azért is fontos, mert a hosszú lejáratú kötvények különösen érzékenyek a fiskális hitelességre. Ha a piac a hosszú végen kér egyre magasabb hozamot, az általában nem pusztán a jegybanki kamatpályáról szól, hanem az államadósság fenntarthatóságával és az inflációs prémiumokkal kapcsolatos aggodalmakról is.

A globális háttér: olaj, infláció, jegybanki újraárazás

A brit kötvénypiaci stresszt nem lehet kizárólag belpolitikai történetként kezelni. A globális környezet is romlott. Az olajár magas szintje és a közel-keleti geopolitikai kockázatok újra felerősítették az inflációs félelmeket. Az Egyesült Államokban a headline infláció ismét magasabb pályára kerülhet, ami a Fed kamatcsökkentési ciklusával kapcsolatos várakozásokat is visszavetette.

A fejlett piaci kötvények így széles körben nyomás alá kerültek. A brit piac annyiban különbözik, hogy itt a globális inflációs és durationsokkra rárakódik a politikai kockázati prémium. A Bundok és az amerikai kötvények is gyengülnek, de a giltek esetében a piac plusz kompenzációt vár a brit költségvetési és politikai bizonytalanságért.

Lehetséges forgatókönyvek

  1. Konszolidáció: Starmer túléli a politikai nyomást, Rachel Reeves marad, és a kormány megerősíti a fiskális szabályok iránti elkötelezettségét. Ez rövid távon stabilizálhatná a piacot, különösen akkor, ha az olajár is mérséklődik. Ugyanakkor egy politikailag meggyengült miniszterelnök nehezen tudna érdemi reformokat végrehajtani, így a hozamok várhatóan nem térnének vissza gyorsan a korábbi szintekre.
  2. Piacbarát váltás: A befektetők szemében Wes Streeting tűnik a relatíve kedvezőbb alternatívának, mivel gazdaságnövekedési, EU-kapcsolati és adóterhelési kérdésekben mérsékeltebb, piacbarátabb üzeneteket fogalmazott meg. Egy rendezett, fiskális fegyelmet megerősítő átmenet csökkenthetné a kockázati prémiumot.
  3. Baloldali fordulat: Fordulat Angela Rayner vagy Andy Burnham irányába. Ez a piac számára a leginkább negatív kimenet lenne, különösen, ha a fiskális szabályok lazítása, nagyobb állami hitelfelvétel, bankadóemelés vagy államosítási programok kerülnének előtérbe. Ebben az esetben a font további gyengülése és a hosszú hozamok újabb emelkedése valószínűsíthető.
  4. Elhúzódó bizonytalanság: Ez a legreálisabb rövid távú forgatókönyv. Starmer nem távozik, de a párton belüli lázadás sem csitul. Ebben a környezetben a giltek vonzó nominális hozama ellenére a befektetők óvatosak maradnak, a piac pedig hírvezérelt és volatilis maradhat.

Befektetési implikációk

A brit állampapírok hozama első ránézésre egyre vonzóbb. Egy 5 százalék feletti 10 éves, illetve 5,5–6 százalék közeli hosszú angol hozam már értéket kínálhat. 

A kérdés az, hogy ez valódi érték vagy „value trap”.

A válasz elsősorban három tényezőtől függ: 

  • az energiaáraktól, 
  • a Bank of England kamatpályájától 
  • és a brit fiskális hitelesség helyreállításától. 

Ha az olajsokk enyhül, az inflációs várakozások mérséklődnek, és a kormány megerősíti a költségvetési fegyelmet, a giltekben jelentős stabilizáció jöhet. Ha viszont a politikai válság baloldali fiskális fordulatba vagy elhúzódó vezetési harcba torkollik, a hozamok még nem feltétlenül érték el a csúcsukat.

A piac üzenete egyértelmű: a nulla kamatok korszaka után a fiskális ígéreteknek újra ára van. Aki brit állampapírt vásárol, ma nemcsak durationt vesz, hanem politikai kockázatot is. A brit kötvénypiac ismét azt üzeni a politikának, hogy a finanszírozási korlátokat nem lehet figyelmen kívül hagyni.
 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu