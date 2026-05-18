Deviza
EUR/HUF360,36 -0,18% USD/HUF309,31 -0,49% GBP/HUF414,25 +0,12% CHF/HUF394,01 -0,2% PLN/HUF84,92 -0,07% RON/HUF69,19 -0,22% CZK/HUF14,82 -0,14% EUR/HUF360,36 -0,18% USD/HUF309,31 -0,49% GBP/HUF414,25 +0,12% CHF/HUF394,01 -0,2% PLN/HUF84,92 -0,07% RON/HUF69,19 -0,22% CZK/HUF14,82 -0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 770,76 +0,06% MTELEKOM2 520 +0,4% MOL3 996 +0,1% OTP41 400 +0,72% RICHTER12 380 -1,7% OPUS300,5 -2,16% ANY7 970 +0,38% AUTOWALLIS147 -1,36% WABERERS4 600 -1,3% BUMIX9 228,88 -0,67% CETOP4 472,41 -1,15% CETOP NTR2 837,69 +0,83% BUX131 770,76 +0,06% MTELEKOM2 520 +0,4% MOL3 996 +0,1% OTP41 400 +0,72% RICHTER12 380 -1,7% OPUS300,5 -2,16% ANY7 970 +0,38% AUTOWALLIS147 -1,36% WABERERS4 600 -1,3% BUMIX9 228,88 -0,67% CETOP4 472,41 -1,15% CETOP NTR2 837,69 +0,83%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
befektetés
FixMÁP
MÁP Plusz
állampapír

Érdemes sietni, ha állampapírt venne – már csak pár nap maradt

A csökkenő magyar kamatkörnyezet a befektetőknek nem mindig kedvező. A fix kamatozású lakossági állampapírok kamata 0,5 százalékkal csökken pár napon belül, ezért érdemes még az előtt bevásárolni.
K. B. G.
2026.05.18, 14:44
Frissítve: 2026.05.18, 14:59

A magyar állampapírok hozama folyamatosan csökken az utóbbi hetekben az energiaválság keltette inflációs félelmek ellenére is, így az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) úgy döntött, hogy a lakossági állampapírokat is alacsonyabb kamattal dobja piacra május 22-től – derül ki a szervezet hétfői közleményéből.

LUS_IMG_4419 lakossági állampapír
Ha állampapírt venne, érdemes sietni / Fotó: Kallus György

Pár napig lehet még magasabb kamattal állampapírt venni

A május 22-én induló új sorozatokkal párhuzamosan az ÁKK le is zárja a fix kamatozású lakossági állampapírok futó sorozatának értékesítését. A közlemény szerint csak a kamatok csökkennek 0,5 százalékkal, egyébként a lakossági állampapírok egyéb jellemzői nem változnak. 

A legnépszerűbb lakossági állampapírokból május 21-ig vásárolhatunk a magasabb kamat mellett.

A lépést az ÁKK  azzal indokolta, hogy megváltozott a kamatkörnyezet és mind a kötvénypiacokon, mind az egyéb releváns pénzügyi piacokon érdemi hozamcsökkenés zajlott le, ami indokolttá tette a fix kamatozású lakossági állampapírok kamatozásának a felülvizsgálatát. A cél az adósságkezelés költségének csökkentése úgy, hogy közben megőrizzék a lakossági piac stabilitását is.

Az érintett állampapírok:

  • a Fix Magyar Állampapír, melynek legújabb, 2031/Q3 sorozata 6,5 százalékos kamattal, ötéves futamidővel kerül piacra. Az előző sorozat, a 2031/Q2 május 21-ig vásárolható, úgyhogy érdemes sietni.
  • A Magyar Állampapír Plusz 1–5 éves távon nyújt biztonságos és likvid befektetést, sávosan emelkedő 6-7 százalékos kamatozással. Az új, 2031/M3 sorozat itt is május 22-től lesz kapható, a régi, magasabb kamatozású 2031/M2 pedig május 21-ig kapható.
  • A MÁP Plusz nyomdai változata 5-6,25 százalék közötti sávban emelkedik majd az öt év során.
  • Az egy- és kétéves Kincstári Takarékjegy kamata 5 és 5,5 százalékra csökken.

Ez a négy állampapír adta a lakossági állampapírok idei bruttó forgalmának több mint 95 százalékát. A lépés tehát szinte mindenkit érint, aki állampapír-befektetésben gondolkodik. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu