Érdemes sietni, ha állampapírt venne – már csak pár nap maradt

A magyar állampapírok hozama folyamatosan csökken az utóbbi hetekben az energiaválság keltette inflációs félelmek ellenére is, így az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) úgy döntött, hogy a lakossági állampapírokat is alacsonyabb kamattal dobja piacra május 22-től – derül ki a szervezet hétfői közleményéből.

Ha állampapírt venne, érdemes sietni / Fotó: Kallus György

Pár napig lehet még magasabb kamattal állampapírt venni

A május 22-én induló új sorozatokkal párhuzamosan az ÁKK le is zárja a fix kamatozású lakossági állampapírok futó sorozatának értékesítését. A közlemény szerint csak a kamatok csökkennek 0,5 százalékkal, egyébként a lakossági állampapírok egyéb jellemzői nem változnak.

A legnépszerűbb lakossági állampapírokból május 21-ig vásárolhatunk a magasabb kamat mellett.

A lépést az ÁKK azzal indokolta, hogy megváltozott a kamatkörnyezet és mind a kötvénypiacokon, mind az egyéb releváns pénzügyi piacokon érdemi hozamcsökkenés zajlott le, ami indokolttá tette a fix kamatozású lakossági állampapírok kamatozásának a felülvizsgálatát. A cél az adósságkezelés költségének csökkentése úgy, hogy közben megőrizzék a lakossági piac stabilitását is.

Az érintett állampapírok:

a Fix Magyar Állampapír, melynek legújabb, 2031/Q3 sorozata 6,5 százalékos kamattal, ötéves futamidővel kerül piacra. Az előző sorozat, a 2031/Q2 május 21-ig vásárolható, úgyhogy érdemes sietni.

A Magyar Állampapír Plusz 1–5 éves távon nyújt biztonságos és likvid befektetést, sávosan emelkedő 6-7 százalékos kamatozással. Az új, 2031/M3 sorozat itt is május 22-től lesz kapható, a régi, magasabb kamatozású 2031/M2 pedig május 21-ig kapható.

A MÁP Plusz nyomdai változata 5-6,25 százalék közötti sávban emelkedik majd az öt év során.

Az egy- és kétéves Kincstári Takarékjegy kamata 5 és 5,5 százalékra csökken.

Ez a négy állampapír adta a lakossági állampapírok idei bruttó forgalmának több mint 95 százalékát. A lépés tehát szinte mindenkit érint, aki állampapír-befektetésben gondolkodik.