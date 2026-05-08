Állampapírban keresett menedéket a lakosság, soha nem látott pénz égett el a pesti tőzsdén – átrendezte az iráni háború a háztartások vagyonát

Megállította a háztartások pénzügyi vagyonának gyarapodását a februárban kirobbant amerikai–iráni háború. A közel-keleti konfliktus féléves emelkedő trendet tört meg, ezzel együtt a lakosság hazai értékpapírvagyona csupán kisebb mértékben csökkent márciusban az óriási piaci hullámzások közepette. Az állampapír rendkívül keresetté vált, a befektetési alapok iránti érdeklődés érezhetően alábbhagyott, a tőzsdén példátlan mennyiségű lakossági befektetés égett el márciusban.

Biztosabb befektetésre, állampapírra váltott a lakosság az iráni háború kitörését követően / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A tavasz első hónapjában 96 milliárd forinttal apadt a háztartások hazai értékpapírokban, azaz magyar állampapírban, vállalati és banki kötvényekben, befektetési alapokban és a pesti tőzsdén jegyzett részvényekben fialtatott vagyona.

A teljes állomány ezzel 0,3 százalékkal 31 484,6 milliárd forintra fordult le a február végi történelmi csúcsról a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb kimutatása szerint.

A lakosság megtakarítani képes része a bizonytalanná és változékonnyá váló piaci környezetben is kitartott a befektetés mellett, és az előző hónapokhoz hasonlóan méretes összeget, 247 milliárd forintot helyezett el hazai kibocsátású eszközökbe.

A jelentős friss tőkebeáramlás így tompítani tudta a leforduló árfolyamok vagyonerodáló hatását: összesen 343 milliárd forintot törölt ki a kisbefektetők értékpapír-portfóliójából.

Állampapírban találtak menedéket a lakossági befektetők

A borús nemzetközi befektetői hangulat és a háború gyors lezárását övező kétségek miatt a háztartások a biztonságosabb eszközök felé fordultak. A hónap nyertesei a magyar állampapírok voltak, melyekbe 208 milliárd forintot pakoltak a februári igen szerény 11 milliárd forint után.

A legtöbb friss forrás ezen belül is a hosszú, egy éven túli lejáratú államkötvényekbe vándorolt, amelyekből közel 160 milliárd forintnyit vásároltak.

A rövid lejáratú forintos kötvényekből további 40 milliárd forint értékben táraztak be, a devizában kibocsátott magyar állampapírokra pedig 8,7 milliárd forintos kereslet mutatkozott.

A bőséges bevásárlás révén 1,6 százalékkal új csúcsra ért a lakosság kezében lévő államapapír-állomány, amely március végére átlépte a 14 ezermilliárd forintos mérföldkövet, ezzel pedig visszaszerezték az előző hónapban elveszített vezető pozíciójukat a háztartások vagyontortáján belül.