Állampapír: a tűzzel játszik Donald Trump, elszabadulhat a pokol az amerikai kötvénypiacon

Az amerikai kötvénykereskedők a 30 éves állampapírokra – a Hormuzi-szoros blokádja és az energiaválság következtében elszabaduló infláció miatt – már az évi 5,5 százalékos hozamot is a célkeresztbe vették – írta a Citigroup kedden befektetőknek szóló feljegyzésében.

Az amerikai pénzügyminisztérium épülete Washingtonban / Fotó: Matt McClain

Elszállt a 30 éves amerikai állampapírok hozama

Jim McCormick, a Citi londoni makrostratégája szerint ezt a szcenáriót valószínűsíti, hogy a hosszú lejáratú hozamok a héten 5,16 százalékra emelkedtek, megközelítve a 2007 óta elért legmagasabb értéket.

A befektetők számítása a kincstárjegyekkel kapcsolatban gyökeresen megváltozott

– mondta McCormick Szingapúrban.

A maginfláció csak nem akar lassulni, míg az amerikai növekedés várhatóan felülmúlja a fejlett piacok többi részét, mivel a világ legnagyobb gazdasága saját kitermelésének köszönhetően messze jobban vészelheti át az iráni háború következtében kialakult energiaválságot

– tette hozzá.

A 30 éves hozamok közelmúltbeli emelkedése mindezért zárójelbe tette azt az eddig működő logikát, hogy az 5 százalékos hozam az a küszöbérték, amely már vonzza a mélyponton beszállni kívánó vásárlókat. A Barclays és a BNP Paribas is arra figyelmeztetett, hogy a kötvénypiaci eladási hullám még nem ért véget, mivel a magas energiaárak tovább fokozták az inflációs várakozásokat.

A kötvénypiaci eladási hullám nyomán elkerülhetetlenül esik a kötvények árfolyama, s ennek következtében nő a hozamuk.

Mivel pedig a tőkepiacokon minden mindennel összefügg, a befektetők újragondolják a monetáris politikai kilátásokra vonatkozó elképzeléseiket is. A befektetők most már úgy vélik, hogy a február végén kitört iráni háború előtti kamatcsökkentési várakozásokkal szemben a Fed az árnyomás enyhítésére inkább egy 25 bázispontos alapkamat-emelést hajt végre jövő márciusig.

A világ más fertályain is nőnek a hozamok

Az inflációs várakozások átértékelődése persze másutt a világon is érzékelhető. A német 30 éves kötvényhozam a héten 15 éves csúcsra emelkedett, míg a hasonló lejáratú japán kötvények hozama 1999-es első kibocsátásuk óta a legmagasabb szintre emelkedett. Az Egyesült Királyságról nem is beszélve, ahol Keir Starmer miniszterelnök pozíciójának a megrendülése keltett aggodalmakat a kötvénypiacon.