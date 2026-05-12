Amerikai részvénypiac: miért tartják továbbra is vonzónak a befektetők 2026-ban?

Az amerikai vállalatok dinamikus profitnövekedése, a stabil gazdasági háttér és a támogató pénzügyi környezet is segíti az S&P 500 index emelkedését. Az amerikai részvények továbbra is megkerülhetetlen részei egy diverzifikált portfóliónak.
Munkácsi Dávid kiemelt portfóliómenedzser, Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
2026.05.12, 06:48

Az elmúlt évtized amerikai részvénypiaci dominanciája továbbra is kitart, annak ellenére, hogy az idei évben a feltörekvő részvénypiacok átmenetileg felülteljesítést mutattak. Az S&P 500 index az amerikai–iráni konfliktus eszkalációja során, márciusban közel 10 százalékot veszített az értékéből, ezt követően azonban rendkívül gyorsan talpra állt: mindössze 11 kereskedési napra volt szüksége az új csúcsok elérésére. Ez a történelem egyik leggyorsabb V alakú fellendülése, amit 10 százalékot meghaladó zuhanást követően láthattunk, így már 8 százalékos emelkedést mutat év eleje óta az index. 

Amerikai részvényeknek áll a zászló / Fotó: Photo12 via AFP

Az amerikai részvénypiac ellenálló képességét elsősorban az erős vállalati eredmények és a javuló profitvárakozások magyarázzák, másodsorban pedig a korábban „várt” gazdasági recesszió elmaradása. A Hormuzi-szoros blokádja a globális inflációra és gazdasági növekedésre is negatív hatást gyakorol, az így kialakult helyzet már a jegybankokat is gondolkodásra készteti. A jegybankárok és a befektetők egyelőre hajlandók figyelmen kívül hagyni a rövid távú geopolitikai kockázatokat, és továbbra is a vállalati fundamentumokra fókuszálnak. 

 

A közel-keleti feszültség lefolyása továbbra is kulcsfontosságú kérdés. A Generali Asset Management (GAM) alapforgatókönyve szerint mindkét fél magasnak ítélheti meg a patthelyzet költségeit és a következő hetekben megállapodás születik a szoros újbóli megnyitásáról, így az olajárak 90 dollár per hordó alá eshetnek. Ennek a szcenáriónak a legnagyobb bizonytalanságát az a „fogolydilemma” adja, mely szerint az Egyesült Államok és Irán is úgy gondolhatja, hogy a tárgyalási pozícióját a szoros zárva tartásával javíthatja (Irán tárolókapacitása végét járja vs. globális gazdasági veszteségek). Az így keletkező további károk a regionális energia-infrastruktúrában negatív hatásokat válthatnának ki a globális kötvény- és részvénypiacokon. 

Mindezek miatt a GAM 0,3 százalékkal, 2,8 százalékra csökkentette a világgazdaság 2026-os növekedési kilátását, az amerikai GDP-ét pedig 2,1 százalékra módosította.

Az erős első negyedéves amerikai gyorsjelentési szezon számai mögött érdekes tendenciákat lehet felfedezni. Az amerikai lakosság továbbra is élen jár a fogyasztásban, azonban egyre inkább a megtakarításból történik a finanszírozás, így a megtakarítási ráta 4 százalékra csökkent. Az év eleji adó-visszatérítések hoztak ebben egy felpattanást, de ez a magas nyersanyagárakat vélhetően nem tudja ellensúlyozni. A márciusi ISM-felmérések szerint a feldolgozóipar és a szolgáltatások is bővülnek, erős új megrendelésekkel és növekvő megrendelésállományokkal. Az ISM lendülete mellett továbbra is támogató a részvények szempontjából 

  • a pénzügyi környezet, 
  • a Fed likviditása, 
  • illetve a részvény-visszavásárlási és M&A-trendek.

Erősen indították az évet az amerikai részvénypiac meghatározó vállalatai

A május 8-ig közzétett amerikai vállalati gyorsjelentések alátámasztják az optimista piaci hangulatot. A FactSet összefoglalójából kiderül, hogy az S&P 500 index komponenseinek 89 százaléka jelentett 2026 első negyedévéről, és ezen vállalatok 84 százaléka becslések feletti EPS-ről számolt be (a 10 éves historikus átlag 76 százalék). Az arányokon túl az eredmények mértéke is kiemelkedő felülteljesítést mutat (18,2 vs. 7,1 százalék), így a Covid utáni újranyitást követő értékek látnak napvilágot. Az S&P 500 11 szektora közül 10 ért el éves alapon nyereségnövekedést, melyek közül hét két számjegyű mértéket jelentett, élükön az IT-, kommunikációs szolgáltatások szektoraival, egyedül az egészségügyi szektor számolt be EPS-csökkenésről. A vállalatok árbevételét vizsgálva is kiemelkedő időszakról beszélhetünk, hiszen a 11,3 százalékos bevételnövekedési ütem, illetve a 80 százalékos várakozás feletti jelentések száma is hozzájárult ahhoz, hogy mindegyik szektor növelni tudja árbevételét 2026 első negyedévében.

A jelenlegi fundamentális és makrogazdasági környezet alapján az amerikai részvénypiac továbbra is kiemelkedő pozíciót foglal el a befektetői portfóliókban. Az amerikai vállalatok dinamikus profitnövekedése, a stabil gazdasági háttér és a támogató pénzügyi környezet együttesen abba az irányba mutat, hogy az amerikai részvények továbbra is megkerülhetetlen részei egy diverzifikált portfóliónak.

