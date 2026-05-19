Áttört a lélektani határon a forint
Áttörte a lélektani, 360-as határt az euróval szemben a forint, miután Donald Trump amerikai elnök úgy döntött, hogy elhalasztja az újabb csapásokat Iránnal szemben. Trump azzal indokolta a döntést, hogy jól haladnak a tárgyalások a perzsa országgal, ami reményt adhat a háború lezárására és a Hormuzi-szoros újranyitására valamilyen formában.
A dollárral már nem bírt a forint
Bár az olajárak csak kismértékben csökkentek az elnök bejegyzésére, a TTF holland gáztőzsdén pedig 50 euró per megawattóra fölött maradt az európai gázár, a magyar fizetőeszköz mégis erősödni tudott az euróval szemben, bár a dollárral már nem bírt. Egy zöldhasúért így több mint 309 forintot kellett adni kedd délelőtt. Az euróval szembeni reggeli 361 fölötti szintről azonban 360 alá erősödött a forint.
A Budsapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX enyhe erősödést mutatott a délelőtti órákba, a mutató 132 ezer pont körül mozgott. A blue chipek közül az OTP közel 1 százalékos erősödés után a 41 500 forintos szintet ostromolta, míg a a Mol árfolyama mintegy 0,3 százalékot gyengült, de a 4 ezer forintos szint fölött maradt.
A Richter árfolyamát azonban megviselte a forint erősödése, mivel a gyógyszergyár bevételeinek jelentős része devizában jelentkezik, ami csökkenti a vállalat forintban számolt eredményességét. A részvények mintegy másfél százalékot szánkáztak lejjebb, és 12 200 forint körül cseréltek gazdát.
Folytatódott viszont a Magyar Telekom szárnyalása, a sajátrészvény-vásárlási programja elején járó távközlési cég papírjai másfél százalékot erősödtek, és karnyújtásnyira közelítették meg a 2600 forintos szintet, ahonnan már tényleg csak egy ugrásra van a 2655 forintos történelmi csúcs, amit még 2000 márciusában ért el az árfolyam.
Folytatódott a Rába vesszőfutása, a cég részvényei több mint 5 százalékot veszítettek értékükből a SAFE-pénzek és a hadiipari lehetőségekkel kapcsolatos politikai bizonytalanság miatt, ahogy több mint 3 százalékot esett a névváltásra készülő, ám szintén politikai kockázatokkal rendelkező Waberer’s árfolyama is.