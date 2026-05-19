Áttört a lélektani határon a forint

Áttörte a lélektani, 360-as határt az euróval szemben a forint, miután Donald Trump amerikai elnök úgy döntött, hogy elhalasztja az újabb csapásokat Iránnal szemben. Trump azzal indokolta a döntést, hogy jól haladnak a tárgyalások a perzsa országgal, ami reményt adhat a háború lezárására és a Hormuzi-szoros újranyitására valamilyen formában.

A dollárral már nem bírt a forint

Bár az olajárak csak kismértékben csökkentek az elnök bejegyzésére, a TTF holland gáztőzsdén pedig 50 euró per megawattóra fölött maradt az európai gázár, a magyar fizetőeszköz mégis erősödni tudott az euróval szemben, bár a dollárral már nem bírt. Egy zöldhasúért így több mint 309 forintot kellett adni kedd délelőtt. Az euróval szembeni reggeli 361 fölötti szintről azonban 360 alá erősödött a forint.