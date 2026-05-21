Nem győzte meg a piacot a BÉT autókereskedőjének javuló működési hatékonysága
Javította működési hatékonyságát az AutoWallis csoport az idei első negyedévében, miután EBITDA-eredménye 13 százalékkal 3,7 milliárd forintra emelkedett, elsősorban a bruttó árrés javulása miatt – derült ki a társaság befektetői prezentációjából. Miközben az árbevétel zsugorodott, s az időszak veszteséges volt. A kurzus 1 százalékos eséssel reagált.
Erős az AutoWallis nemzetközi pozíciója
Fokozta működési hatékonyságát az AutoWallis az idei első negyedévében,
miközben 104,8 milliárd forintos árbevétele 2025 azonos időszakához képest 2 százalékkal zsugorodott. Az enyhe csökkenés a Nagykereskedelmi Üzletág árbevételének 10 százalékos átmeneti visszaesése és a Kiskereskedelmi Üzletág 4, illetve a Mobilitási Szolgáltatások Üzletág 23 százalékos bővülése mellett történt.
A korábbi évek akvizícióinak és fejlesztéseinek köszönhetően a társaság nemzetközi pozíciója továbbra is erős, az árbevétel 63 százaléka származott a külföldi piacokról.
A javuló működési hatékonyság mögött
- elsősorban a bruttó árrés emelkedése,
- valamint a tavaly bevezetett, jórészt a gyors növekedésre reagáló hatékonyságjavító intézkedések
- és a ciklikusan változó piaci folyamatok álltak.
A társaság teljes átfogó eredménye 640 millió forintos veszteséget mutatott,
míg az egy részvényre jutó eredmény mínusz 0,95 forint volt. A visszaesés főként
- az újonnan indított márkák, kereskedések és üzletfejlesztések induló időszakot aránytalanul terhelő kezdeti költségeivel,
- valamint kedvezőtlen árfolyam-alakulás miatti – részben nem realizált – árfolyamveszteséggel magyarázható.
Az eredményt kedvezőtlenül befolyásolta a stratégiai partnerekkel közösen irányított, 50 százalékos tulajdonú vállalatok AutoWallisra jutó 264 millió forintos vesztesége, a tavalyi azonos időszak 313 millió forintos nyereségével szemben.
A visszaesés ezen tevékenységek esetében is az üzletfejlesztések felfutására terhelődő költségekkel, valamint a román autópiac jelentős visszaesésével magyarázható. Bár az új márkák bevezetése és a fejlesztések stratégiai jellegű beruházások, így a további növekedés és értékteremtés alapjait biztosítják, ugyanakkor rövid távon terhelik a csoport eredményességét.
Hitetlenkednek a kisbefektetők
A kisbefektetői fórumon vitatták a devizahatás jelentőségét, mondván, tavaly december végén 384 forint volt az euró, míg március 31-én 382 forint. Vagyis a választások óta tapasztalható árfolyamugrás és a 360 forintos euró az első negyedévben még nem hatott. Ellenben
a negatív román piaci hatásokat elfogadható magyarázatként értékelték.
A folyó negyedévben is érkezett hír Romániából: Magyarország, Horvátország és Szlovénia után Romániában is az AutoWallis nyerte el az Xpeng importőri jogait portugál partnerével, a Salvador Caetano Csoporttal közösen.
A részvényárfolyam 1 százalékos esése, figyelembe véve a veszteséget és a zsugorodó árbevételt, nem tűnik vészesnek. Ezeket nyilván ellensúlyozta a hatékonyság javulása.
Az elmúlt két hónapban szinte rátapadt a 150 forintos árfolyamszintre a kurzus.
Ma délelőtt 149 forinton jegyezték a részvényt.
Kétszáz forintos elemzői konszenzus
Négy rendszeresen frissülő elemzéssel
- a Concorde,
- az Erste,
- az MBH
- és az OTP
is követi a társaságot. Miközben a 12 havi célárfolyamok 198–202 forint között szóródnak, mind a négy elemzőház vételre ajánlja a kelet-közép-európai régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójának részvényeit.
Bár a 200 forintos célárkonszenzus alapján 33 százalékos ralira van kilátás a részvénynél, ehhez képest, bár
150 forint közeléből többször is meglódult a kurzus, de már 170 forintnál megjelentek az eladók.
Ennek hátterében az húzódhat, hogy a társaság, a korábbi évekhez hasonlóan, idén sem fizet osztalékot.