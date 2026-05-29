Bajnokok Ligája: már a PSG–Arsenal-döntő előtt kihirdetjük a tőzsdei győztest – hiába igazolta le Szoboszlait a Lay's, utcahosszal nyert egy másik főszponzor
Szombaton túlzás nélkül Budapestre szegeződik a világ szeme, legalábbis a labdarúgás szerelmeseié, idén ugyanis a magyar főváros ad otthont az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének.
A Puskás Aréna gyepére lépő futballsztárok mellett a hirdetők is kiemelt figyelemre számíthatnak a sok százmillió nézőt vonzó rangos sportesemény során, ennek apropóján áttekintettük, hogy a BL-döntő főszponzorai hogyan teljesítenek idén a tőzsdén.
A hirdetőtáblákon, a reklámszünetben és a tőzsdén is összecsapnak a Bajnokok Ligája céges sztárjai
A pályán összecsapó PSG és Arsenal közül a fogadóirodák a címvédő párizsi csapatot tarják esélyesebbnek, de az oddszok alapján közel sem lefutott a meccs, és az sem jelentene meglepetést, ha a Premier League-et 22 év után az idei szezonban újra megnyerő londoni alakulat ülhetne fel Európa futballtrónjára.
Az UEFA legrangosabb klubsorozatát támogató vállalatok közötti verseny sokkal egyoldalúbb, és már most egyértelmű győztest lehet hirdetni a részvénypiaci teljesítmény alapján.
A főszponzorok közül kilenc részvényeit jegyzik (közvetlenül vagy anyavállalatuk révén) tőzsdén. Közülük az UEFA hivatalos játékkonzoljait, a Playstationöket gyártó Sony már a legjobb nyolc előtt elvérzett, mivel a dél-koreai elektronikai óriás piaci értéke 15 százalékkal csökkent idén.
A „negyeddöntőben” a Mastercard szerepelt a leggyengébben, az amerikai kártyakibocsátó papírjai a Sony-éhoz hasonlóan jelentős mértékű, 13 százalékos esést szenvedtek el.
Csalódottak lehetnek a Heineken és az Electronic Arts befektetői is az idei hozamokat látva, a világ második legnagyobb sörgyártója, valamint az EA Sports videójátékokat fejlesztő tengerentúli szoftvercég fej-fej mellett kisebb mínuszban áll az idei első öt hónap után. A budapesti BL-döntő és az egész sorozat hivatalos labdáját szállító Adidas sem tudott víz felett maradni, noha a német sportszergyártónak a jövő hónapban rajtoló labdarúgó világbajnokságból is profitálhat majd.
Az „elődöntőbe” jutott négy szponzor részvényárfolyama emelkedni tudott idén, ennek mértéke azonban a legtöbb esetben meglehetősen visszafogott volt. A holland online ételrendelő és -kiszállító platform, a Just Eat Takeaway részvényeinek például igen vékonyka, alig több mint 1 százalékos emelkedést sikerült csak felmutatnia az év eleje óta.
Szoboszlai szponzora sem jutott a legjobbak közé
A legújabb reklámkampányához a Liverpool kulcsjátékosát és a magyar válogatott csapatkapitányát, a 100 millió euró piaci értékű Szoboszlai Dominikot is leigazoló Lay’s chipsek gyártója, a PepsiCo sem remekel idén. Az üdítőital- és snackgyártó óriás 2 százalékos árfolyam-emelkedése így is elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy megcsípje a bronzérmet az UEFA-partnerek tőzsdei versenyében.
A szponzori „döntő” meglehetősen egyoldalúnak bizonyult, miután a JD.com részvényei is alig több mint 2 százalékkal tudtak feljebb araszolni 2026 első öt hónapja során. A kínai e-kereskedelmi óriás európai online piacterén, az itthon talán még kevésbé ismerősen csengő JoyBuy leánycégén keresztül támogatja az európai labdarúgás elitligáját – és igyekszik hírnevet szerezni magának.
A 2026-os budapesti BL-döntő és az idei kiírás legnagyobb nyertese a FedEx. Az amerikai posta- és logisztikai vállalat 40 százalék feletti ralijával toronymagasan kiemelkedik a mezőnyből, elhódítva ezzel a főtámogatók képzeletbeli tőzsdei serlegét.
Abban a sportrajongók nevében csak reménykedni tudunk, hogy a szombat esti PSG-Arsenal Bajnokok Ligája-döntő kiélezettebb küzdelmet hoz majd a pályán, a befektetőknek pedig, hogy a kiemelt sportesemény valamelyest az érintett részvényeket is tőzsdei rivaldafénybe helyezi végre.