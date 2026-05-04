Ingyen pénzt osztanak a bankok a magyaroknak májustól: itt a lista, mennyit ad az OTP, az MBH, az Erste, a K&H és a többiek – ezek a feltételei az ajándék tízezreknek

Májustól érdemben felpörögtek a lakossági banki akciók Magyarországon: a pénzintézetek egyre nagyobb összegű jóváírásokkal próbálják magukhoz csábítani az új ügyfeleket, miközben a meglévő kedvezményeket is kiterjesztik. A BiztosDöntés.hu összesítése szerint ma már gyakorlatilag minden jelentős szereplő kínál valamilyen pénzbeli ösztönzőt számlanyitásért vagy hitelfelvételért. A bankok versenye nemcsak a számlavezetésben, hanem a személyi kölcsönök és a támogatott hitelek piacán is egyre élesebb, ami közvetlen pénzügyi előnyt jelenthet az ügyfeleknek.

Az egyik új belépő, a MagNet Bank május 4-től indított kampányában akár 30 ezer forintos egyszeri jóváírást kínál az új számlát nyitóknak, szigorú feltételek mellett. Az ügyfeleknek netbankot kell igényelniük, aktívan használniuk kell a számlát, és három hónapon belül legalább 90 ezer forint értékben bankkártyával kell fizetniük, vagy jelentős – legalább 1 millió forintos – egyenleget kell fenntartaniuk. Emellett

kétéves hűségidőt is vállalni kell, és nem keletkezhet tartozás a számlán.

Az ajánlói rendszerrel további 20 ezer forint szerezhető, amelynek egy részét az ügyfelek civil szervezeteknek is felajánlhatják.

A meglévő szereplők közül több bank is emelte a tétet. Az Erste Bank például május 1-jétől akár 150 ezer forintos jóváírást kínál az új ügyfeleknek, ami jelentős növekedés a korábbi maximum 80 ezer forinthoz képest. A Gránit Bank megtakarítási akciójában a rendszeresen félretevők akár 40 ezer forintot kaphatnak, emellett a szelfis számlanyitás 60 ezer, az ajánlókód további 20 ezer forintot ér. A CIB Bank ajánlóprogramjában mindkét fél 20 ezer forintos jóváírást kaphat.

A legnagyobb bankok ajánlatai között is komoly különbségek vannak.

Az MBH Bank esetében akár 120 ezer forintos kedvezmény érhető el, amelyből 60 ezer forint közvetlenül a számlanyitáshoz kapcsolódik.

Az OTP Bank 30 ezer forint készpénzjóváírást és 20 ezer forintos vásárlási kupont kínál, miközben az online értékpapírszámlát nyitóknak elengedi a számlavezetési díjat.

A K&H Bank akár 100 ezer forintig, a Raiffeisen Bank pedig 120 ezer forintig terjedő jóváírást adhat. Az UniCredit Bank az egyszeri kifizetés helyett részletekben, összesen 50 ezer forintot fizet ki az új ügyfeleknek.

A jóváírási verseny a hitelek piacára is átterjedt. A CIB Bank új személyi kölcsön akciójában 50 ezer forint járhat, ha a hitelösszeg eléri a 2 millió forintot, és az első törlesztés rendben megérkezik. Az UniCredit Bank akár 80 ezer forintos visszatérítést is kínál hasonló konstrukcióban.