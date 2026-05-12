Bayer: tovább szenved a német vegyipar zászlóshajója, nehezen szabadul a Monsanto-örökségtől

A német Bayer gyógyszer- és vegyipari konszern a vártnál jobb alapnyereséggel zárta idei első üzleti negyedévét, a társaság 4,45 milliárd eurós profitról számol be, miközben az általa felkért elemzők konszenzusa csak 3,93 milliárd eurót valószínűsített. A Bayer adózott eredménye viszont 112 százalékkal gyarapodott, és hajszál híján elérte a 2,8 milliárd eurót.

A Bayer tulajdonosai ma már nem tartják olyan jó üzletnek a Monsanto felvásárlását / Fotó: NurPhoto via AFP

A kedd reggel publikált gyorsjelentés szerint a 37 százalékkal megugró alapnyereség (EBITDA) elsősorban a mezőgazdasági portfólió erős teljesítményének tudható be. Ebben az is közrejátszott, hogy az amerikai környezetvédelmi hatóság (EPA) februárban engedélyezte a Styax nevű gyomirtó használatát, amely a gyapotmezőköz és a szójaültetvényeket alacsony dózisban is megfelelő mértékben semlegesíti a kártevőket. A rivális Cortevával szója-ügyben folytatott licencelési jogvita is a Bayer számára kedvező eredménnyel zárult, ez is támogatólag hatott az üzletág bevételére.

A Bayer bevételeit a gyenge dollár is lefelé húzza

A Bayer negyedéves árbevétele 13,40 milliárd euró volt, ez 2,4 százalékkal alacsonyabb ugyan az egy évvel korábbinál, de tavalyi devizaárfolyamokkal számolva 4,1 százalékos előrelépést jelent. A németeket a nemzetközi elszámolásban használt dollár leértékelődése erősen sújtotta, változatlan árakon 886 millió euró lett volna több a bevételük.

A mezőgazdasági üzletág 7,56 milliárd eurót tett be a közösbe, ez a tavalyitól nominálisan 0,3 százalékkal marad el, árfolyamhatásoktól szűrten viszont 6,8 százalékos pluszt regisztrálhattak. A forgalom kereken felét a Monsantóval kiegészült észak-amerikai portfólió hozta. Az üzletág alapnyeresége 18 százalékkal, 3,06 milliárd euróra javult.

A gyógyszeripari üzletág gyengébb forgalmi adatok mellett is szépen muzsikált,

bevétele 6,6 százalékkal 4,25 milliárd euróra csökkent,

alapnyeresége 23,8 százalékkal, 1,52 milliárd euróra,

üzemi eredménye 24,5 százalékkal 1,23 milliárd euróra nőtt.

Az üzletág motorja a Nubeqa rákgyógyszer iránti 45 százalékkal megugrott kereslet volt, ez a medicina egyedül 749 millió eurós forgalmat produkált. Az egészségügyi fogyasztási cikkek üzletágának forgalma gyakorlatilag 1,49 milliárd eurón stagnált, itt az tápszerek és a bőrápolási cikkek – kiemelten a Bepanthen kenőcs – teljesítettek az átlag felett. (+6,8, illetve +6,5 százalék).